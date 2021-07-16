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Уйдет ли Монастырский из МВД, если этого захочет Президент — Арахамия

При вступлении в должность все министры имеют договоренность о том, что уходят в отставку по требованию Владимира Зеленского

сегодня, 13:37
Автор:

Вечканова Елена

271 народный избранник поддержал кандидатуру "слуги народа" Дениса Монастырского в качестве нового руководителя Министерства внутренних дел. Корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада узнавала у главы фракции Давида Арахамии об отношении к новоназначенному министру и ожиданиях от его работы.

Уйдет ли Монастырский из МВД, если этого захочет Президент — Арахамия

Давид Арахамия о Денисе Монастырском. Фото: Украинские новости

Арахамия отметил, что существует три главных причины, почему именно Монастырский был рекомендован на должность министра внутренних дел.

"Во-первых, он глава соответствующего комитета. И, знаете, за время его руководства еще не случилось ни одного скандала, он умеет находить общий язык с людьми. Во-вторых, при необходимости Денис Монастырский может быть и жестким. И это для МВД, где большинство людей военные, — важная черта. В-третьих, он понимает, как институционно следует поступать в этом министерстве", — говорит политик.

По мнению Давида Арахамии, Монастырскому вполне под силу будет провести трансформацию Министерства. Пока главными изменениями, которых можно ожидать, является "ответвление" Госпогранслужбы и НацГвардии в отдельные структуры, не подчиняющиеся МВД напрямую. Как объяснил глава фракции "Слуга народа", это хотят сделать, дабы немного снизить нагрузку на одно профильное министерство.

Первых результатов работы от Монастырского на должности министра в правительстве ждут через полгода. Тогда, говорит Арахамия, можно будет оценивать качество его работы, искать плюсы и минусы. В целом же, назначение нового главы МВД депутат расценивает позитивно.

"Думаю, что новая кровь всегда способна принести хорошие изменения", — подчеркнул политик.

Еще Арахамия отметил, что Денис Монастырский, как и все другие министры, вступающие на должность, имеют договоренность с президентом Владимиром Зеленским. Если результаты их работы будут неудовлетворительны, то они покинут свою должность при первом же "предложении" из ОП.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие политические силы поддержали кандидатуру нового главы МВД. Детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, кому могла быть выгодна отставка Арсена Авакова.


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Источник: https://comments.ua/ua
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