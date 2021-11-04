Украина выживет, если будет меняться, — министр обороны рассказал, что будет делать на новой должности

Алексей Резников, новый министр обороны, фото Офиса президента

После назначения министром Обороны Алексея Резникова он дал первый брифинг. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии" Мария Рада. Новый министр рассказал о своих планах на новой должности и первых шагах, которые будут сделаны в ближайшее время.



В частности, он отметил, что сначала будет проведен аудит, как финансовый, так и юридический. Алексей Резников обратится в Госаудит с просьбой провести соответствующие процедуры.

Кроме этого, будет проведен внутренний юридический аудит, который будет состоять из анализа всех судебных дел, где Минобороны или Вооруженные силы являются участниками. После этого в течение нескольких дней будут проведены кадровые изменения в Министерстве обороны и Генеральном Штабе. Министр подчеркнул, что он лично встретится с заместителями, руководителями департаментов и служб.

Также среди первоочередных планов Алексея Резникова – рабочие поездки в зону ООС, затем он посетит все бригады в различных видах Вооруженных сил. Во время поездки министр осмотрит в каких условиях служат военные, выслушает их предложения и замечания.



Что касается оплаты труда армейцев, то министр убежден, что армия должна стать лучшим работодателем в стране. Министерству нужно разработать понятную и мотивирующую систему поощрения военных. Ведь сейчас есть большой процент людей, которые не продлевают контракт.

"Сначала я разберусь относительно денежного обеспечения по уровням, по званиям. Там есть много факторов, но мне кажется, что пришло время не просто поднимать зарплату военным, а ввести понятную систему, мотивирующую для военных. Армия должна стать лучшим работодателем в стране. Она должна привлекать лучших через мотивации. Надо мотивировать людей продлевать контракт, это очень важно. Мотиваторами могут быть жилье, денежное обеспечение, карьерный рост. Также нужно серьезно заниматься военным образованием. Украина выживет, если будет меняться", — подчеркнул министр обороны.

Алексей Резников добавил, что они с Валерием Залужным будут организовывать взаимодействие между Генштабом и Минобороны, и любая конкуренция будет отменена. Между Генштабом и Минобороны будет сотрудничество и полное кооперирование.



Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада назначила Резникова министром обороны Украины.









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