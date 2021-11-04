Украина выживет, если будет меняться, — министр обороны рассказал, что будет делать на новой должности

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Алексей Резников, новый министр обороны, фото Офиса президента
После назначения министром Обороны Алексея Резникова он дал первый брифинг. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии" Мария Рада. Новый министр рассказал о своих планах на новой должности и первых шагах, которые будут сделаны в ближайшее время.
В частности, он отметил, что сначала будет проведен аудит, как финансовый, так и юридический. Алексей Резников обратится в Госаудит с просьбой провести соответствующие процедуры.
Кроме этого, будет проведен внутренний юридический аудит, который будет состоять из анализа всех судебных дел, где Минобороны или Вооруженные силы являются участниками. После этого в течение нескольких дней будут проведены кадровые изменения в Министерстве обороны и Генеральном Штабе. Министр подчеркнул, что он лично встретится с заместителями, руководителями департаментов и служб.
Также среди первоочередных планов Алексея Резникова – рабочие поездки в зону ООС, затем он посетит все бригады в различных видах Вооруженных сил. Во время поездки министр осмотрит в каких условиях служат военные, выслушает их предложения и замечания.
Что касается оплаты труда армейцев, то министр убежден, что армия должна стать лучшим работодателем в стране. Министерству нужно разработать понятную и мотивирующую систему поощрения военных. Ведь сейчас есть большой процент людей, которые не продлевают контракт.
Алексей Резников добавил, что они с Валерием Залужным будут организовывать взаимодействие между Генштабом и Минобороны, и любая конкуренция будет отменена. Между Генштабом и Минобороны будет сотрудничество и полное кооперирование.
Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада назначила Резникова министром обороны Украины.
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