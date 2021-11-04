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Верховная Рада назначила Резникова министром обороны Украины: как голосовали депутаты

Большинство народных избранников поддержало назначение Резникова на новую должность

сегодня, 11:42
Автор:

Денис Подставной
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Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Алексея Резникова на пост министра обороны. Об этом информирую корреспонденты портала "Комментарии". 

Верховная Рада назначила Резникова министром обороны Украины: как голосовали депутаты

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Как стало известно, большинство народных избранников поддержало назначение Резникова на новую должность. Свой утвердительный голос дали 273 нардепа. 

Как голосовали депутаты:

"Слуга народа" — за — 228, против — 0, воздержались — 2;

"ОПЗЖ" — за — 0, против — 0, воздержались — 15;

"Европейская солидарность" — за — 0, против — 0, воздержались — 21;

"Батькивщина" — за — 0, против — 0, воздержались — 16;

"За майбутне" — за — 16, против — 0, воздержались — 0 ;

"Голос" — за — 0, против — 0. воздержались — 15;

"Довіра" — за — 19, против — 0, воздержались — 0;

Внефракционные — за 10, против — 0, воздержались — 5. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, В Верховной Раде Украины проголосовали за отставку Алексея Резникова. За соответствующее решение проголосовали 329 народных избранника.  О том, кто может занять его место читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" сообщал, о чем в ноябре запланирован съезд партии "Слуга народа". Появляются сообщения, что там могут рассмотреть вопросы о лишении мандата экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова. Это не исключил глава партии СН, первый заместитель главы Рады Александр Корниенко. Решаться ли "слуги" на такой шаг? Зачем им это? Удастся ли таким образом сбить растущий рейтинг Разумкова – или этот рейтинг и так временное явление? На эти вопросы изданию "Комментарии" отвечали эксперты. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://comments.ua/
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