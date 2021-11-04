Верховная Рада назначила Ирину Верещук министром

В Верховной Раде Украины проголосовала за назначение на должность Вице-премьер-министра Украины — Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук Ирину Андреевну. Об этом передают журналисты портала Комментарии.

Ирина Верещук. Фото: Украинская правда

За назначение Верещук на новую должность проголосовали 260 народных избранника.

Для справки: Верещук депутат (Слуга Народа) в Верховной Раде IX созыва с 2019 года. Является членом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и председателем подкомитета по государственной безопасности и обороне.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил заявление Верещук о сложении депутатских полномочий в связи с назначением в Кабмин. Ее поддержали голосованием 318 народных депутата. Верещук приняла присягу чиновника.



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировали о том, что Верховная Рада назначила Резникова министром обороны Украины. Большинство народных избранников поддержало назначение Резникова на новую должность. Журналисты нашего издания рассказали, как именно голосовали депутаты.

кс-министр обороны Андрей Таран перечислил основные вещи, которые он сделал в течение полутора лет пребывания в должности. Отметим, что

перед отставкой Таран не отчитывался в Верховной Раде.

В

течение полутора лет министр способствовал двум главным направлениям: изменениям в качественном составе украинских офицеров и разработке стратегических документов по обороне страны. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что э

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!