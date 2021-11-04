С Министерством экологии – беда: нардеп рассказал, что не так с кадровыми назначениями

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва Муса Магомедов поделился мнением с изданием "Комментарии" относительно кадровых изменений в правительстве, которые произошли на этой неделе.



Министерство экологии осталось без руководителя, фото проекта глобального экологического фонда

"Интриги не было. Решение принято в Офисе президента, парламент его просто легализовал. Уволенные министры экологии, обороны, экономики, стратегических отраслей экономики и реинтеграции о проделанной работе не отчитывались", — подчеркнул народный депутат.

Политик подчеркнул, что 3 ноября в парламент пришли только Абрамовский и Резников. Никто из министров не отчитывался о работе, премьер не выступил и не объяснил необходимость кадровых решений.

"Голосование прошло по сокращенной процедуре. За отставку проголосовало конституционное большинство — от 320 до 342 голосов. Без помощи коллег монобольшинство собрало голоса только за отставку Резникова (229)", — добавил Муса Магомедов.

Политик рассказал, что партийцы не находят кого назначить на должность министра экологии вместо Абрамовского. Поэтому пока что назначен временный исполняющий обязанности министра. Возглавляет Министерство заместитель бывшего руководителя Руслан Стрелец.

Но политик отмечает, что Министерство охраны окружающей среды должно иметь хорошего, квалифицированного руководителя. Иначе оставить важный социальный институт без руководства в таких условиях, в которых оказалась Украина, это похоже на преступление. Муса Магомедов выразил надежду, что найдется компетентный человек для управления экологией, а вновь назначенные министры представят свои программы.



Как сообщал портал "Комментарии", в Верховной Раде Украины проголосовали за назначение на должность вице-премьер-министра Украины.

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