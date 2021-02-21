Премьерство Юлии Тимошенко при Зеленском: озвучено главное условие

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Рубрики
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Вечканова Елена
Направление работы украинского правительства является определяющим условием для народного депутата Юлии Тимошенко в случае вероятного премьерства. Об этом лидер партии "Батькивщина" сообщила во время прямого эфира на телеканале "Украина 24", пишет "Рубрика".
Тимошенко не исключает свое премьерство при президенте Зеленском. Фото: apostrophe.ua
По словам Тимошенко, создание нового правительства, которое бы политик возглавила, конечно, возможно. К тому же, сейчас в кулуарах власти активно ведутся переговоры о возможности смены премьер-министра и всего Кабмина. Самое главное, как утверждает нардеп, что для президента, что для представителей большинства политических сил — это объединение парламента, а затем и всей Украины.
По убеждению главы "Батьківщини", Украине следует усилить экономическое и политическое возрождение. Если же подобных изменений чиновники не желают, то и смысла, считает Тимошенко, в "смене фамилий" в правительстве нет абсолютно никаких.
Напомним, Юлия Тимошенко уже не первый раз начинает разговоры о возможной поддержке политики президента Владимира Зеленского и его правительства. В начале февраля, например, руководительница ВО "Батьківщина" заявила о возможности создания коалиции ее партии со "Слугой народа". В то же время у Зеленского не отрицали такой возможности, хотя конкретного ответа на своеобразное почти предложение сотрудничества от Тимошенко не предоставили.
Напомним, ранее "Комментарии" совместно с экспертами оценивали шансы Юлии Тимошенко и Петра Порошенко на кресло премьер-министра при президенте Зеленском.
Также на портале найдется публикация о том, почему Турчинов уверен, что Порошенко может возглавить украинское правительство.
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