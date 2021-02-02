У Зеленского прокомментировали возможность коалиции с Тимошенко

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прокомментировал возможность коалиции с политсилой "Батькивщина" Юлии Тимошенко, о которой уже говорила Юлия Владимировна. Об этом Арахамия заявил во время общения с журналистами в Верховной Раде, передает издание "Интерфакс-Украина".

Зеленский и Тимошенко. Фото: Фокус

По словам Арахамии, он не исключает создания коалиции с партией Тимошенко, мотивировав это тем, что в Украине возможно все.

В то же время он сказал, что конкретно вопрос создания коалиции с "Батькивщиной" пока не был на обсуждении.

Также политик заявил, что фракция "Слуги народа" всегда была монобольшинством и работала в своеобразном режиме. Он сказал, что режим коалиции может быть непривычным для "слуг", ведь придется тратить гораздо больше времени на согласования.

Арахамия подчеркнул, что по всем вопросам, которые касаются потенциальной коалиции с фракцией Тимошенко или другими парламентскими группами, "Слуга народа" всегда открыта к диалогу.

В понедельник во время согласительного совета Рады Тимошенко заявила о том, что готова вступить в коалицию со "Слугой народа", если такая инициатива поступит со стороны президента для спасения украинской нации.

На прошлой неделе журналисты зафиксировали в Раде переписку Тимошенко с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, где она рассказала о своем диалоге с вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком и позвала Ермака в гости.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Андрей Ермак может попасть под санкции США вслед за Дубинским и Деркачем.

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