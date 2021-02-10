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Главная Новости Политика внутренняя политика Порошенко может стать премьер-министром — Турчинов
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Порошенко может стать премьер-министром — Турчинов

Для подобного шага понадобятся внеочередные парламентские выборы

сегодня, 10:06
Автор:

Вечканова Елена

Пятый президент Украины Петр Порошенко готов возглавить украинское правительство. Подобными рассуждениями на тему возможного премьерства поделился бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью BBC News Украина.

Порошенко может стать премьер-министром — Турчинов

Турчинов считает, что у Порошенка достаточно опыта, дабы стать премьером. Фото: УНІАН

Турчинов убежден, что Порошенко достаточно подготовлен информационно и политически, чтобы занять пост премьер-министра. Впрочем, для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы — чтобы в правительстве действительно разрабатывали правильную концепцию развития Украины. Лучшим вариантом сотрудничества в отечественной политике Александр Турчинов рассматривает союз "конструктивных сил".

"Одна из задач, почему я согласился возглавить штаб "Европейской солидарности" — это как раз попытка объединить демократические, конструктивные силы, чтобы взяв большинство в Верховной Раде, сформировать компетентное правительство и обеспечить динамичное развитие страны, ее европейской и евроатлантической интеграции", — подробно объяснил экс-глава СНБО.

Именно с таким, проевропейским и достаточно дальновидным, политическим собранием у Порошенко, как возможного премьера, есть шансы исправить ошибки нынешней власти.

Турчинов считает, что все имеющиеся на сегодня варианты коалиций в парламенте (например, "Слуги народу" с "Батьківщиною" и т.п.) — довольно туманны. А кроме того следует пересмотреть немало принятых ВРУ нынешнего созыва законов, исправить многочисленные ошибки этой власти. Политик уповает на то, что в итоге в стране не повторится сценарий 2014 года, когда система "была полностью неуправляемой".

"Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения [у нынешней власти], чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть", — подчеркнул Александр Турчинов.

Между тем, отвечая на вопрос журналиста о возможном объединении в коалицию "ЕС" и "Слуг народа", политик не исключил подобного варианта. Хотя и считает, что в правящей партии достаточно мизерные шансы на "прозрение".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что первым, кто заговорил о кандидатуре Петра Порошенко на место премьер-министра, стал экс-нардеп Дмитрий Ярош. Политик убежден, что на месте Зеленского предложил бы Порошенко пост главы правительства, ведь тот хорошо разбирается в экономике, что поможет сейчас избежать коллапса.

Также на портале можно узнать, какие же еще варианты кандидатур на кресло премьера рассматриваются в Украине.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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