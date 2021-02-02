Тимошенко сделала громкое заявление о "Слуге народа"

Нардеп и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о готовности своей фракции к созданию коалиции с правящей партией "Слуга народа" для того, чтобы вернуть Украину на путь развития. Об этом она заявила во время согласительного совета Рады 1 февраля, передает издание "Левый берег".

Тимошенко. Фото: Фокус

Тимошенко заявила, что все национальные силы должны объединиться вокруг идеи возвращения Украины на путь развития, возрождения и становления. Она заявила, что именно вокруг этих целей должны объединится все политсилы.

Ей задали уточняющий вопрос о создании коалиции со "Слугой народа" и группой "Доверие" после исключения из монобольшинства нардепа Александра Дубинского и выхода из президентской фракции ряда нардепов, она ответила, что если президент Зеленский инициирует такое объединение для спасения украинской нации, то они будут принимать в этом участие.

За несколько дней до этого журналисты зафиксировали в Раде переписку Тимошенко с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, в которой она приглашала его в гости и говорила о том, что обсуждала некий вопрос с вице-спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

После исключение нардепа Александра Дубинского, попавшего под американские санкции, из фракции "Слуги народа" в СМИ начала появляться информация о возможном развале монобольшинства из-за выхода из фракции ряда депутатов, ориентированных на олигарха Игоря Коломойского.

На сегодняшний день, никто из депутатов правящей партии пока не объявил о своем выходе вслед за Дубинским.

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