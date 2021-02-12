Намеки на кресло премьера: каковы шансы Тимошенко и Порошенко

В "Батькивщине" и "Евросолидарности" начали "качать" тему сильного премьера, "сватая" на эти должности Тимошенко и Порошенко соответственно. В "ЕС", правда, уточняют, что такое возможно лишь после досрочных выборов в парламент. Есть ли шансы у "старой гвардии" вернуться в высшую исполнительную власть? "Комментарии" спросили экспертов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Все разговоры об этом напоминают бурю в стакане"

"Порошенко и Тимошенко сейчас и так де-факто во власти. Высшей законодательной. Возможно ли возвращение в высшие эшелоны исполнительной власти? У Юлии Владимировны – фрагментарно, на каком-то промежутке. Если, к примеру, будет некий переходной Кабмин. Но на постоянной основе ее в премьерах или министрах я не вижу", — говорит эксперт Украинского института политики (УИП) Руслан Бизяев.

По его мнению, у Порошенко нет перспектив даже временно войти в какое-либо правительство.

"На открытый союз с Петром Алексеевичем никто идти не хочет, учитывая его личный негативный рейтинг. Не вижу конфигурации кого-то с "ЕС", если даже состояться досрочные парламентские выборы. Неформальные же коалиция между "ЕС" и ОПЗЖ, "ЕС" и "Слугой народа" и так существуют на местах. Но публичная коалиция на парламентском уровне (что открывает путь к формированию правительства) с партией Порошенко невозможна", — подчеркивает Руслан Бизяев.

Он также отмечает, что не видит в данный момент предпосылок для досрочных парламентских выборов.

"Все разговоры об этом напоминают бурю в стакане. Следующие выборы, согласно новому избирательному кодексу, должны идти исключительно по пропорциональной системе. Зачем ускорять их приближение нынешним мажоритарщикам? Зачем это сейчас, к примеру, "Голосу", который вообще пролетает мимо Рады, согласно последним социсследованиям? Зачем это партии "Слуга народа", которая точно наберет меньше? И которая может, при желании, официально признав развал монокоалиции, запустить процесс досрочных выборов. Но "слугам" это точно не с руки", — уверен эксперт УИП.

"Заявления о готовности возглавить Кабмин (но после новых выборов) звучат из уст многих ключевых игроков"

По мнению политолога Виктора Тарана, разговоры о возможном премьерстве Порошенко или Тимошенко происходят на фоне динамических перемен, которые происходят на украинской политарене.

"Если в конце прошлого года Тимошенко была не против коалиции со "Слугой народ", то сейчас и она, и Порошенко говорят о возможности премьерства – потому что в воздухе запахло досрочными выборами в парламент. Кстати, заявления о готовности возглавить Кабмин (но после новых выборов) звучат из уст многих ключевых игроков, которые могут пройти в Раду, согласно социологии. Первым это начал экс-премьер Гройсман, — отмечает политолог. — Сейчас подхватили у Тимошенко и Порошенко".

Виктор Таран уверен, что на следующих парламентских выборах украинцы будут выбирать не просто новую Верховную Раду, а – нового премьер-министра.

"Вопрос лишь в том, — продолжает он, — какая будет конфигурация в парламенте. Кто сможет быть при новой коалиции премьером при президенте Зеленском. Все ключевые игроки будут демонстрировать, что в их политической команде есть сильный потенциальный премьер, который выведет Украину из той ужасной социально-экономической ситуации, в которой она оказалась. Та же политсила, которая не сможет предъявить такого вероятного премьера, будет терять баллы".

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