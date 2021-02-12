Намеки на кресло премьера: каковы шансы Тимошенко и Порошенко

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Таисия Ерохина
В "Батькивщине" и "Евросолидарности" начали
"качать" тему сильного
премьера, "сватая" на эти должности Тимошенко и Порошенко соответственно. В
"ЕС", правда, уточняют, что такое возможно лишь после досрочных выборов в
парламент. Есть ли шансы у "старой гвардии" вернуться в высшую исполнительную
власть? "Комментарии" спросили экспертов.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
"Порошенко и Тимошенко сейчас и так де-факто
во власти. Высшей законодательной. Возможно ли возвращение в высшие эшелоны
исполнительной власти? У Юлии Владимировны – фрагментарно, на каком-то промежутке.
Если, к примеру, будет некий переходной Кабмин. Но на постоянной основе ее в
премьерах или министрах я не вижу", — говорит эксперт Украинского института
политики (УИП) Руслан Бизяев.
По его мнению, у Порошенко нет перспектив даже
временно войти в какое-либо правительство.
"На открытый союз с Петром Алексеевичем никто
идти не хочет, учитывая его личный негативный рейтинг. Не вижу конфигурации
кого-то с "ЕС", если даже состояться досрочные парламентские выборы.
Неформальные же коалиция между "ЕС" и ОПЗЖ, "ЕС" и "Слугой народа" и так
существуют на местах. Но публичная коалиция на парламентском уровне (что
открывает путь к формированию правительства) с партией Порошенко невозможна", —
подчеркивает Руслан Бизяев.
Он также отмечает, что не видит в данный момент
предпосылок для досрочных парламентских выборов.
"Все разговоры об этом напоминают бурю в
стакане. Следующие выборы, согласно новому избирательному кодексу, должны идти
исключительно по пропорциональной системе. Зачем ускорять их приближение
нынешним мажоритарщикам? Зачем это сейчас, к примеру, "Голосу", который вообще
пролетает мимо Рады, согласно последним социсследованиям? Зачем это партии
"Слуга народа", которая точно наберет меньше? И которая может, при желании,
официально признав развал монокоалиции, запустить процесс досрочных выборов.
Но "слугам" это точно не с руки", — уверен эксперт УИП.
По мнению политолога Виктора Тарана, разговоры
о возможном премьерстве Порошенко или Тимошенко происходят на фоне динамических
перемен, которые происходят на украинской политарене.
"Если в конце прошлого года Тимошенко была не
против коалиции со "Слугой народ", то сейчас и она, и Порошенко говорят о
возможности премьерства – потому что в воздухе запахло досрочными выборами в
парламент. Кстати, заявления о готовности возглавить Кабмин (но после новых
выборов) звучат из уст многих ключевых игроков, которые могут пройти в Раду,
согласно социологии. Первым это начал экс-премьер Гройсман, — отмечает
политолог. — Сейчас подхватили у Тимошенко и Порошенко".
Виктор Таран уверен, что на следующих
парламентских выборах украинцы будут выбирать не просто новую Верховную Раду, а
– нового премьер-министра.
"Вопрос лишь в том, — продолжает он, — какая
будет конфигурация в парламенте. Кто сможет быть при новой коалиции премьером
при президенте Зеленском. Все ключевые игроки будут демонстрировать, что в их
политической команде есть сильный потенциальный премьер, который выведет
Украину из той ужасной социально-экономической ситуации, в которой она
оказалась. Та же политсила, которая не сможет предъявить такого вероятного
премьера, будет терять баллы".
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