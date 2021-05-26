Кадровые вопросы: кого уволили и назначили в правительстве Украины

Правительство Украины распорядилось уволить двух заместителей министра здравоохранения и еще нескольких чиновников. О кадровых изменениях и новых назначениях в Кабинете министров рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

Кабинет министров Украины. Фото: ua.news

С должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию ушла и уволена решением правительства Светлана Шаталова. Также Кабмин уволил заместителя главы Минздрава по вопросам европейской интеграции Игоря Иващенко. Назначений на их должности новых людей еще не было. Увольнение произошло после того, как Верховной Радой был уволен министр здравоохранения Максим Степанов и главой Минздрава назначен главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Кабинет министров также уволил заместителя главы Государственной аудиторской службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Вадима Свирина и первого заместителя главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Леонида Антоненка.

Ряд кадровых назначений правительства касался заместителей главы ФГИ Украины. Первым заместителем главы ФГИ назначен Денис Кудина, заместителями главы ФГИ также стали Леонид Антоненко и Екатерина Колийнык.

Кроме того, правительство назначило первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого. Председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы стала Наталья Алюшина, а заместителем главы Государственной аудиторской службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — Дмитрий Шевчук.

Правительство также утвердило кандидата на должность главы Кировоградской облгосадминистрации Марию Черную. Чиновница после принятия решения президентом должна сменить уволенного в апреле Андрея Назаренко.

Напомним, после увольнения министров инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова президент Владимир Зеленский рассказал, кто из этих чиновников останется работать в его команде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!