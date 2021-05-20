Криклий, Степанов, Петрашко: кто из них остался в команде Зеленского

Главные причины увольнения министров инфраструктуры Владислава Криклия и экономики Игоря Петрашко — они не справились с поставленными задачами. Причина увольнения министра здравоохранения — дестабилизация работы правительства. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский.



Владислав Криклий, Максим Степанов и Игорь Петрашко. Коллаж: 24tv.ua

Экс-министра здравоохранения Максима Степанова могли уволить раньше, однако президент не вмешивался в ситуацию в правительстве из-за того, что опасался дестабилизации ситуации в медицине во время пандемии COVID-19.

"Премьер-министр больше не смог работать с министром здравоохранения Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию достаточно долгое время. Почему? Потому что я боялся дестабилизации — в "ковидное" время менять министра здравоохранения. Достаточно долго я был против", — сказал Зеленский.

По его словам, у премьер-министра Дениса Шмыгаля ухудшались отношения с Максимом Степановым. Кроме того, была сложная ситуация в департаментах Минздрава, в правительстве и в отношениях между другими должностными лицами.

"Я в этой ситуации был полностью на стороне премьер-министра Украины. Почему сейчас [уволили Степанова]? Потому что больше невозможно было работать в таком режиме. Это дестабилизировало полностью атмосферу в министерстве, в отношениях между министром и в целом с правительством. Была сложная ситуация между работающими департаментами в министерстве, и сложная ситуация между министром и главным санитарным врачом", — рассказал президент.

Теперь за всю систему здравоохранения отвечает главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, которого назначили главой Минздрава. Степанов, по словам президента, "хотел славы", а получил — голосование за его отставку.

Зеленский также прокомментировал отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия:



"Криклий остается в нашей действующей команде. К господину Криклию, в принципе, много вопросов нет. Нам надо очень быстро строить Украину. Это касается не только дорог. Это касается катастрофы на "Укрзализныци". Это касается морских портов. Это касается государственного авиаперевозчика. Многие вещи, о которых я вам говорю, не появились. Это действительно сложно. Вопрос не только к министру, но и к его команде — они должны были это сделать".

Человек, который показал серьезный результат в инфраструктурных проектах, — Александр Кубраков, отметил президент. Поэтому его назначили на должность главы Министерства инфраструктуры.



"Криклий остается в команде. У нас была встреча, и скоро вы увидите его на новой должности. Относительно министра экономики — господин Петрашко также останется на той или иной должности в команде, но будет отвечать строго за очень важную реформу в Украине. Он будет оставаться в Офисе президента, будет ответственным и координировать земельную реформу", — рассказал Зеленский.

В то же время, президент Украины заявил, что таких политиков, как лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, экс-премьер-министров Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка в его команде не увидят. Он отметил, что его команда — это уже не "новые лица" в политике и имеют опыт.



"У нас очень неплохое правительство. Я считаю, что во время войны, экономического кризиса, COVID -19 они очень неплохо работают. Моя философия и политика премьер-министра — ничего страшного: если тот или иной министр не может полностью выполнять, на 100%, свои обязанности, или то, что он обещал, мы предлагаем Раде уволить того или иного министра и заменить на другого", — заявил Зеленский.

Напомним, глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко возглавил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и стал первым вице-премьер-министром.

Ранее причины увольнения трех министров объяснили нардепы от "Слуги народа".



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