Криклий, Степанов, Петрашко: кто из них остался в команде Зеленского

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Наталья Некрасова
Главные причины увольнения министров инфраструктуры Владислава Криклия и экономики Игоря Петрашко — они не справились с поставленными задачами. Причина увольнения министра здравоохранения — дестабилизация работы правительства. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владислав Криклий, Максим Степанов и Игорь Петрашко. Коллаж: 24tv.ua
Экс-министра здравоохранения Максима Степанова могли уволить раньше, однако президент не вмешивался в ситуацию в правительстве из-за того, что опасался дестабилизации ситуации в медицине во время пандемии COVID-19.
По его словам, у премьер-министра Дениса Шмыгаля ухудшались отношения с Максимом Степановым. Кроме того, была сложная ситуация в департаментах Минздрава, в правительстве и в отношениях между другими должностными лицами.
Теперь за всю систему здравоохранения отвечает главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, которого назначили главой Минздрава. Степанов, по словам президента, "хотел славы", а получил — голосование за его отставку.
Зеленский также прокомментировал отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия:
Человек, который показал серьезный результат в инфраструктурных проектах, — Александр Кубраков, отметил президент. Поэтому его назначили на должность главы Министерства инфраструктуры.
В то же время, президент Украины заявил, что таких политиков, как лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, экс-премьер-министров Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка в его команде не увидят. Он отметил, что его команда — это уже не "новые лица" в политике и имеют опыт.
Напомним, глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко возглавил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и стал первым вице-премьер-министром.
Ранее причины увольнения трех министров объяснили нардепы от "Слуги народа".
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