Кто возглавит ОГА в родном регионе Зеленского: что известно о кандидате

Во время заседания Кабинета министров Украины согласована кандидатура на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации Марии Черной. Правительство заслушало кандидата, которая уже прошла собеседование с министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым, передает корреспондент "Комментариев".



Мария Черная. Фото: slovoidilo.ua

В должности председателя Кировоградской облгосадминистрации Мария Черная должна сменить уволенного в апреле Андрея Назаренко. По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышева, кандидат на должность главы Кировоградской ОГА имеет опыт работы на различных должностях в облгосадминистрации региона. Сейчас Мария Черная занимает должность руководителя департамента аграрной политики Кировоградской ОГА.

"Считается кандидатом, который может со своей стороны реализовать соответствующие функции с точки зрения развития такой важной для нас области", — отметил Чернышов.

Ключевые вопросы развития Кировоградской области, проблематику региона и видение своей работы в должности руководителя ОГА кандидат предоставила по просьбе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.



"Наша область имеет все предпосылки, чтобы стать лидирующей областью в Украине, потому что есть и хорошее географическое положение, находится в центре, и мы ее в Кировоградской области называем "аграрное сердце Украины". Но, к сожалению, так складывается, что в последнее время мы занимаем несколько последних позиций по нескольким направлениям работы", — отметила Черная.

По ее словам, в регионе продолжат работать над программой "Большое строительство", над проблемами в сфере здравоохранения, в частности над обеспечением больниц и развитием сельской медицины.

"Самая большая проблема не только области, но и всей Украины, это научить объединенные территориальные громады, а их на сегодня в области 49, работать в условиях децентрализации. В тех условиях, когда децентрализация требует и финансовой децентрализации, и земельной", — обозначила свои планы кандидат на должность председателя Кировоградской ОГА.

Она добавила, что некоторые территориальные громады пока не понимают, как правильно действовать ради наполнения местных бюджетов.

Сфокусироваться на экологических вопросах кандидата попросил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

"Вы сказали об "аграрном сердце". Хочется, чтобы в этом сердце была экологическая кровь, поэтому мы отдельно свяжемся и проговорим все вопросы, касающиеся защиты окружающей среды: и полезных ископаемых, и природно-заповедного фонда развития, и координации с экологической инспекцией, Гослесагентством. Я думаю, что мы найдем понимание", — сказал Абрамовский.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет обратил внимание Марии Черной на проблемы в учреждениях специального и профессионального образования в Кировоградском регионе.

Кабмин поддержал кандидатуру Марии Черной на должность руководителя Кировоградской ОГА. Назначить ее должен президент Украины Владимир Зеленский.

По данным Кировоградской облгосадминистрации, Мария Черная имеет два высших образования по специальностям педагогика и управление финансово-экономической безопасностью. Она замужем, воспитывает сына. Трудовую деятельность начала в 1994 году с должности продавца. С 2011 до 2020 года работала заместителем директора департамента агропромышленного развития Кировоградской областной государственной администрации. В прошлом году возглавила департамент АПК ОГА.

Согласно декларации за 2021 год, Мария Черная имеет в собственности квартиру площадью 50,5 кв. м. Ее доходы от заработной платы составили 445 тыс. грн. Женщина имеет счета в нескольких банках и кредиты на 75 тыс. грн и 402 тыс. грн, который еще не выплатила за квартиру.

Напомним, в Украине уволили министров инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова. Вместо Петрашко Министерство экономики Украины возглавил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

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