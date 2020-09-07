Внепартийный нардеп Дмитрий Лубинец: путь от Порошенко к Коломойскому

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"



Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма Дмитрий Лубинец – относительно новое лицо в украинской политике. В то же время, его не обошли стороной характерные для украинской политики тенденции в виде скандалов и переходов из одной партии в другую.



Дмитрий Лубинец. Фото: официальная страница Дмитрия Лубинца

Человек из ниоткуда

Биография Дмитрия Лубинца до попадания в Верховную Раду небогата событиями. Он родился в 1981 году в городе Волноваха Донецкой области. Будущий политик жил и изначально строил карьеру на малой родине.

Лубинец учился на историческом факультете Донецкого национального университета, а позднее – в Харьковской юридической академии имени Ярослава Мудрого. Сначала Дмитрий Лубинец занимал должность менеджера по работе с клиентами в одном из небольших коммерческо-производственных предприятий родного города. В 2005 году в Волновахе будущий нардеп зарегистрировался как частный предприниматель в сфере недвижимости – открыл торговый центр, помещения в котором сдавал в аренду.

Первый опыт политической деятельности Лубинец получил в 2010 году, когда стал депутатом городского совета Волновахи, а уже спустя 4 года перешел на ступень выше, попав в Верховную Раду и получив мандат народного депутата.

На досрочных парламентских выборах 2014 года Дмитрий Лубинец баллотировался на округе №60 в Волновахе от "Блока Петра Порошенко". Результаты голосования показали убедительную победу у его оппонента, нардепа от "Партии регионов" Александра Рыженкова. За Лубинца проголосовали 43,58% избирателей, в то время как за Рыженкова – 30,79%.

Впрочем, Александр Рыженков заявил о том, что победа у него была "украдена". Действительно, выборы на округе тогда проходили в экстремальных условиях, чего стоит только похищение председателя окружной избирательной комиссии, освобожденной бойцами спецбатальона МВД "Киев-2".

Но как бы то ни было, Дмтрий Лубинец был признан победителем и получил мандат народного депутата Украины.

Скандальное начало

Новичок Дмитрий Лубинец не затерялся в числе сотен других нардепов в Верховной Раде, а довольно быстро стал известен и узнаваем у журналистов, правда, в основном из-за скандалов.

Своего рода "разминкой" для политика стал 2016 год и обвинения сети супермаркетов "АТБ-Маркет" во взаимодействии со структурами РФ. Так, в эфире телеканала "112.Украина" Лубинец заявил, что компания платила налоги на территории страны-агрессора. Впрочем, в то время подобные заявления звучали десятками и никого не удивили.

В настоящий скандал нардеп угодил в марте 2018 года, когда попытался взять на поруки одного из подозреваемых в организации заказных убийств, в том числе Николая Стрепаченко, которого подозревали в покушении на руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". По данным СМИ это объяснялось тем, что его отец Николай Стрепаченко и его сестра Ольга Стрепаченко были среди помощников народного депутата на общественных началах. Заступничество имело успех. Во всяком случае, Николай Стрепаченко-младший вместе с 3 другими подозреваемыми вышел под залог в 350 тыс. грн. Любопытно, что сестра подозреваемого Ольга Стрепаченко, до сих пор является помощником народного депутата Украины Дмитрия Лубинца, только уже на платной основе.

Наиболее скандальным для нардепа стал 2019 год.

Зимой Дмитрию Лубинцу припомнили подпись представления, на основании которого Конституционный суд признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) тогда заявило, что это приведет к закрытию всех расследуемых по этой статье уголовных производств и является "шагом назад в антикоррупционной реформе".

Весной сайт бывшего министра налогов и сборов Александра Клименко обвинил нардепа в неформальном курировании "сетки" по скупке голосов в интересах Петра Порошенко на избирательном округе №60 с участием местных чиновников. В числе последних - родственники парламентария: отец Валерий Лубинец – глава Волновахского районного совета, и брат Иван Лубинец – глава Волновахской военно-гражданской администрации.

В мае фотографы издания "Цензор.Нэт" сняли переписку нардепа, в которой члены его команды жаловались на действия судьи, разрешившего выемку архивных документов участковых избирательных комиссий Волновахи и Константиновки. Также собеседники политика отмечали, что собираются "налаживать взаимодействие с командой Зе".

Интересно, что спустя месяц сам Лубинец покинул ряды фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде.

От Порошенко к Коломойскому

На вторые в своей жизни досрочные выборы в Верховную Раду Дмитрий Лубинец баллотировался снова по избирательному округу №60, и на этот раз его соперником был представитель "ОПЗЖ" Артем Марчевский. Победа и в этот раз была на стороне 38-летнего политика, правда, теперь перевес был не таким большим – 35,9% против 26,74%.

Еще до официального начала работы Верховной Рады один из нардепов – Нестор Шуфрич – заявил, что Лубинец является координатором формирования депутатской группы из числа мажоритарщиков на правах фракции в количестве 20-30 человек. 29 августа стало ясно что речь идет о группе "За будущее", связываемая с интересами олигарха Игоря Коломойского, членом которой стал сам Лубинец.

С тех пор Дмитрий Лубинец отметился в ряде предложений, направленных как считается на отстаивание интересов Игоря Коломойского. Так, нардеп был одним из соавторов законопроекта №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах". Документ предполагал возможность увольнения с поста директора НАБУ его главы Артема Сытника, последний прямо обвинил в этом Игоря Коломойского из-за расследования дел "Укрнафты" и "ПриватБанка".

Впрочем, в конце концов, в июле законопроект был направлен на доработку, к тому же, по инициативе Дмитрия Лубинца.

Вообще нардепа можно считать одним из наиболее активных в вопросе законотворения – всего за 11 месяцев работы ВР он стал автором более 80 законопроектов и таблиц поправок к ним. Как показала работа нардепа в предыдущем созыве, его активность часто остается "холостой". По подсчетам журналистов "Комсомольской правды" в 2014-2016 гг нардеп подал 184 законопроекта, из которых были приняты лишь 38.

Надо сказать, что во время своей парламентской работы нардеп не забывал и о себе. Во всяком случае, так думают участники противостояния вокруг предприятия-производителя снеков "Семки" в Днепропетровской области.

Дмитрий Лубинец неоднократно был замечен в интересе к расследованию уголовного производства № 22019200000000006 от 5 февраля 2019 года по подозрению гражданина Шершень И.М. в финансировании терроризма и против основ национальной безопасности Украины. В рамках следствия Заречным судом Сумской области был наложен арест на снековый завод экс-нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалка в Синельниково, поскольку именно на его мощностях изготавливалась продукция для дальнейшей продажи в "ЛНР" и "ДНР".

В конце концов, трудовой коллектив предприятия обвинил в попытке рейдерства сумского прокурора Андрея Жернового, пообещав держать дело о его возможной причастности к попытке рейдерского захвата "Семок" под контролем и пожаловались главе ВР Дмитрию Разумкову на "недопустимое поведение народного депутата Дмитрия Лубинца".

Сам Лубинец в свою очередь обвинил Сергея Рыбалко в организации против него информационной кампании.

Финансовое состояние

В 2014 году Дмитрий Лубинец перестал быть частным предпринимателем. Его супруга Янина Лубинец, будучи помощником нардепа от "Слуги народа" Арсения Пушкаренко получает официальную зарплату, а также занимается бизнесом, владея 50% зарегистрированного в Волновахе ООО "Диск".

В электронной декларации за 2019 год на Дмитрия Лубинца были записаны жилой дом площадью 64,5 кв. м, гараж, нежилое помещение, два земельных участка площадью 888 и 20 тыс. "квадратов", а также право на 67% квартиры 80,7 кв. м. Супруга владеет квартирой в 89,5 кв. м и земельным участком в 20 тыс. кв. м, а также 50% нежилого помещения в 712,9 кв.м и половиной земельного участка в 2504 кв. м при нем. Впрочем, в мае супруги продали что-то из своей собственности за 129 767 грн.

Супруги имеют право проживания в квартире в 80,5 кв.м в Волновахе и в квартире площадью 154,3 кв.м в Киеве, записанных на Людмилу Лубинец, очевидно, мать нардепа.

На двоих Дмитрий и Янина Лубинец владеют сразу 5 авто: 3 "Рено", 1 "Лексус" у самого нардепа и еще один "Лексус" у его супруги.

Декларация нардепа и его жены выглядят немногословно: 503 173 гривны зарплаты у самого Дмитрия Лубинца и 77 124 гривны зарплаты в парламенте у его супруги, еще 11 118 гривен проходит как "дополнительное благо" от Благотворительного фонда "Право на защиту". Любопытно, что, несмотря на 50% собственности Янины Лубинец в ООО "Диск", никакой информации о доходах от него в декларации нет. Дополнительной пикантности придает тот факт, что согласно статье 34 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", помощники-консультанты народного депутата пребывают в штате государственных предприятий или учреждений, то есть являются госслужащими и заниматься бизнесом права не имеют.

При этом на руках у супругов более 2,1 млн грн. сбережений наличными: 1 млн 893 тыс. 338 гривен у нардепа и 726 227 гривен у его супруги.

Напомним, "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата" разбирались, кто такой глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, разбирались в биографии Ярослава Дубневича. Также покопались в прошлом одного из самых одиозных политиков Украины Ильи Кивы, представителе депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы и нардепа Александра Гереги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!