Игорь Палица: нефтяник и нардеп для Коломойского

Народный депутат Игорь Палица. Фото: volynnews

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

47-летний Игорь Палица – далеко не новый человек в украинской политике. Правда, о нем, как и о многих отечественных политических деятелях, широко узнали уже после 2014 года. Некоторые факты биографии сделали его скандально известным. Впрочем, есть у нардепа от депутатской группы "За будущее" и хорошая черта – он остается преданным своему главному партнеру, олигарху Игорю Коломойскому.



"Беззаботная" юность

Ранний этап жизни Игоря Палицы полон загадок и недомолвок. В начале все кажется простым: родился он в 1972-м году в Луцке, затем учился на историческом факультете Волынского государственного университета им. Леси Украинки... Интересные факты в его биографии появляются с 1993-го года, когда согласно официальной биографии 21-летний студент Палица вместе с однокурсниками становится учредителем украинско-латвийского СП "Мавекс-Л", причем сам будущий нардеп занимает пост директора.

Каким образом компания студентов смогла "войти" в нефтяной бизнес 90-х годов, на тот момент смертельно опасный из-за пристального внимания криминального мира к этой сфере, да и просто наладить такой бизнес (особенно в 21 год, да еще и на международном уровне) – остается загадкой. Впрочем, Латвия в то время часто использовалась, как некий постсоветский "офшор", и потому "международный" характер бизнеса часто был фикцией. Однако все равно ответа на вопрос это не дает.

Впрочем, по версии СМИ, настоящим вдохновителем бензинового бизнеса был отец Игоря Палицы – Петр. И, действительно, согласно данным информационно-аналитической платформы YouControl, с отцом нардепа связаны полтора десятка коммерческих структур из разных сфер деятельности: оптовая торговля, недвижимость, аграрный и топливно-энергетический сектор.

Но как бы то ни было, к концу 90-х годов Игорь Палица нашел нового "учителя". Им стал один из совладельцев группы "Приват" Игорь Коломойский. Причем случилось это при весьма скандальных обстоятельствах, вызвавших судебные распри на международном уровне.

Так, Петр и Игорь Палицы решили поддержать появившегося в их родном регионе английского инвестора Майкла Уотфорда, чья "Watford Group" нацелилась на покупку "Нaдворнянcкoгo нефтеперерабатывающего завода", преобразованного в ОАО "Нeфтexимик Прикaрпaтья". Однако когда с этой же целью на Волынь пришел "Приват" и Игорь Коломойский, оба Палицы каким-то образом оказались в стане сторонников днепропетровского олигарха.

Впрочем, поначалу все выглядело вполне обыденно: "Watford Group" и "Приват", создали офшорную фирму "Watford Petroleum", на которую и оформили крупный пакет акций "Нефтехимика Прикарпатья". Позже, после проведения некоторых банковских операций и кредита, акции "Нефтехимика" оказались у "Привата", который на протяжении нескольких лет вел судебную войну с Майклом Уотфордом, ранее судимым за мошенничество бывшим работником "Союзгосцирка" Михаилом Толстошеем. В конце концов, советско-английский бизнесмен эту войну проиграл.

Несмотря на скандальный характер истории с "Нефтехимиком Прикарпатья", чьим коммерческим директором, а позднее и председателем правления был Палица, его карьера с того времени пошла "в гору".

Из бизнеса в политику и госуправление

После успеха на "Нефтехимике Закарпатья" Игорь Палица продолжил свою карьеру в нефтяном бизнесе Игоря Коломойского, став в феврале 2003-го года главой правления ОАО "Укрнафта" – предприятия, в котором порядка 42% принадлежали олигарху, а партнером было государство.

На посту главы "Укрнафты", по утверждению СМИ, Игорь Палица за счет государственных средств (порядка 2 млрд грн), выделенных на решение бензинового кризиса путем скупки новых АЗС, приобрел по завышенным ценам десятки автозаправочных комплексов. Только за первое полугодие 2005-го года компания скупила 166 АЗС. По данным СМИ, покупка по завышенным ценам происходила у "родственных" фирм. Так, у "Мавекс-Л", записанной на отца, Палица купил 12 не самых лучших АЗС за 81, 5 млн грн. Некоторые же заправки продавались через посредников, но опять по завышенным ценам.

Скандал был серьезным, в ВР даже подумывали о создании специальной комиссии по расследованию сделок. А Днепропетровская областная прокуратура обвинила компанию в покупке 68 АЗС по завышенным в 15 раз ценам: 385,5 млн грн при балансовой стоимости в 20 млн грн. Последний факт, правда, в компании опровергли.

Возможно, этот скандал и стал одной из причин интереса Игоря Палицы к политике и возможной депутатской неприкосновенности. Во всяком случае, в 2006-м году глава правления "Укрнафты" под №6 в партийном списке Селянской партии Украины "штурмовал" Верховную Раду. Но неудачно.

В 2007-м году СМИ писали о другой сомнительней схеме работы "Укрнафты": продаже добываемого ею природного газа по заниженным ценам коммерческим структурам, связанным с "Приватом".

Впрочем, свою политическую карьеру Игорь Палица начал уже в следующем году, пройдя по партийному списку блоку партий "Наша Украина – Народная самооборона". С тех пор без Игоря Петровича не обходился ни один последующий созыв Верховной Рады Украины. Правда, его депутатство в VIII-м созыве оказалось очень кратковременным.

Можно сказать, "приватизировав" одномандатный избирательный округ №22 в Волынской области, Игорь Палица побеждал своих конкурентов три раза подряд – в 2012-м, 2014-м и 2019-м годах, набирая в ходе выборов от 37% до 40% голосов избирателей.

Хотя победой на досрочных выборах 2014-го года Игорь Палица предпочел пренебречь. Спустя месяц после выборов он отказался от мандата, и причиной тому был выбор в пользу занимаемого им тогда поста председателя Одесской областной государственной администрации. Эту должность он получил в мае 2014-го года.

Губернатор для региона и олигарха

В общем, никто не сомневался, что на пост главы региона Игоря Палицу продвинул именно Игорь Коломойский, он же настоял и на том, чтобы его экс-менеджер "Укрнафты" остался в Одесской области. На посту губернатора Игорь Палица отметился страстным желанием посадить экс-главу ЦИК Украины 2004-го года и нардепа от "Партии регионов" Сергея Кивалова.

По иронии судьбы, именно "Укрнафта", точнее ее захват вооруженными людьми во главе с Игорем Коломойским в марте 2015-го года, стало началом падения олигарха. Сначала он лишился своего поста губернатора Днепропетровской области, а в мае нового главу ОГА получила и Одесская область. Им стал Михаил Саакашвили, которому Игорь Палица пожелал всяческих успехов.

Идиллия, однако, продолжалась недолго. Уже летом новый губернатор уличил Игоря Коломойского в причастности к контрабанде в Одесском порту. Ранее, в феврале 2015-го года, в объектив фотографов попала смс-переписка нардепа Хомутынника и губернатора Одесской области, в которой второй интересовался у первого расценками, "схемами" и "крышами" на украинской таможне. Не зря Виталия Хомутынника называли куратором таможни и налоговой. Это предсказуемо завершилось перепалкой бывшего и действующего губернаторов в эфире шоу "Шустер LIVE".

В случившемся не было ничего удивительного, ведь к тому времени Игорь Палица вступил в "Украинское объединение патриотов" ("УКРОП") – партию, созданную соратниками все того же Игоря Коломойского, которую возглавил один из наиболее близких к нему людей – Геннадий Корбан. Но партийная карьера Палицы в УКРОПе ему принесла не так уж много: место депутата, а с ноября 2015-го – и главы Волынского областного совета. Но это лучше, чем судьба главы партии Геннадия Корбана, которого арестовали в октябре 2015-го года.

На Волыни, как писали СМИ, Игорь Палица отметился в создании собственной силовой структуры: общественной организации "Стражи порядка". Как сообщали журналисты проекта "Следствие. инфо", члены организации занимались слежкой за политическими оппонентами, разгоном митингов против власти, контрабандой и многим другим, за что получили прозвище "частной армии" Палицы.





Другим направлением деятельности, приписываемым СМИ главе облсовета, была добыча янтаря. Для этого было создано КП "Волыньприродресурс", имеющее право вести добычу янтаря и меди на 51-м гектаре. Но КП не спешило начинать свою деятельность. Как предполагали журналисты, причина тому – желание заключить договоры на работы с теми фирмами-добытчиками, чьи владельцы согласятся работать на "УКРОП" и ее партийную кассу, а также "пропускать через себя" и "отмывать" янтарь, добытый "черными старателями".

Предприятие тут же попало "под прицел" Генеральной прокуратуры, которая объявила полученные "Волыньприродресурсом" разрешения поддельными и открыла по этому поводу уголовное производство № 42017000000000805.

Лишь в мае 2018-го года предприятие заявило о начале геологоразведочных работ.

Роль Палицы в Верховной Раде

В ходе досрочных выборов в Верховную Раду летом 2019-го года Игорь Палица, снова выиграв выборы по мажоритарному округу №22 на Волыни, стал народным депутатом. В парламенте 9-го созыва политик стал секретарем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (видимо, консультации с Виталием Хомутынником не прошли зря).

В день начала своих полномочий как народного депутата, 29-го августа, Игорь Палица присоединился к депутатской группе "За будущее", за которой укрепилась стойкая репутация подконтрольной Игорю Коломойскому. Это подтверждается, собственно, и самим фактом нахождения в ней Палицы – члена "УКРОПа". Да и сам нардеп не скрывает близости к бизнесмену, в частности, сообщая о появлении у Коломойского внуков, рожденных его дочерью Анжеликой.

Как и полагается секретарю комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, большая часть законопроектов авторства Игоря Палицы касается налогов. Однако, по мнению некоторых своих коллег, главной задачей парламентария является отстаивание интересов олигарха Игоря Коломойского.

Так, народный депутат Украины Виктория Сюмар на своей странице в Facebook заявила, что глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус согласовывает позицию по законопроекту №3658 о снижении зеленых тарифов непосредственно с бизнес-партнером Игоря Коломойского, депутатом Игорем Палицей, а также приложила фотографию этой предполагаемой переписки. Впрочем, вскоре она удалила пост, признав, что, скорее всего, "повелась" на подделку.

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил о желании Андрея Геруса помочь "Привату" снизить тарифы на 40-50%, что эквивалентно убыткам для Украины в 5 млрд долл.

Так или иначе, соответствующий закон о сокращении "зеленых тарифов" президент Владимир Зеленский подписал 31 июля.

Впрочем, во всех случаях переписку нардепов Андрея Геруса и Игоря Палицы признали, в конце концов, сомнительной. Но что не вызывает сомнений – так это далеко идущие планы партии "За будущее", созданной на базе одноименной депутатской группы.

Очевидно, планы на местные выборы у политсилы амбициозные, и место Игоря Палицы в этих планах далеко не последнее, равно как и надежды на Одесскую область, в которой нардеп прежде был губернатором. Во всяком случае, именно экс-глава Одесской ОГА 23-го июля презентовал в Одессе партию "За майбутне" с очевидным прицелом на местные выборы.

Предвыборный марафон экс-губернатора и старания однопартийцев явно не проходят даром – о присоединении к партии заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, одним из первых выступивший против президента Владимира Зеленского, и ратовавший за ослабление карантинных мероприятий, введенных вследствие эпидемии коронавируса.

Имущество Игоря Палицы

Как гласит официальная декларация о доходах и активах за 2019-й год, Игорь Палица не имеет даже лично принадлежащего ему угла, где он мог бы жить. Он арендует квартиру, пять машиномест, два офиса и пользуется правом проживания еще в одной квартире. Вся недвижимость официально принадлежит коммерческим структурам и некоей Оксане Васильевне Палице – вероятно, матери.

Из ценного имущества за ним числится трое мужских часов, в том числе "Ролекс". Ни авто, ни каких-либо акций или корпоративных прав в своей декларации нардеп не указал. Все его доходы исчисляются 155 461 грн зарплаты депутата. При этом, указанные политиком расходы, гораздо выше его дохода. Ведь только в марте 2019-го за учебу дочери в швейцарской школе Игорь Палица заплатил 188 590 грн – сумму, больше своей депутатской зарплаты. В июле платеж составил 415 101 грн. При этом нардеп еще и отдает на благотворительность немалые средства: 38 378 грн – в сентябре, 35 041 грн – в октябре и т.д.

Сводить концы с концами парламентарию, очевидно, удается благодаря наличным средствам, которых в его распоряжении насчитывается 27 млн грн, еще 1,105 млн грн он хранит в банках. При этом в 2018-м году в виде наличных у него были 34 млн грн, а в 2015-м – и 750 тысяч долл., которые он, очевидно, перевел в гривны.

Любопытно, что до перехода на госслужбу Игорь Палица жил намного богаче. Так, в 2013-м году он заработал 60 млн 228 тысяч 119 гривен, а в 2014-м, на посту губернатора – всего 8 млн 120 тыс. 77 грн (сюда входит и зарплата – 651 560 гривен, и 7,5 млн грн от продажи имущества). В банке он хранил 4,111 млн грн, имел три автомобиля: "Mercedes S600" (2007-го года выпуска), "Mercedes GL500" (2006-го г.в.), "Lexus LX570" (2011-го г.в), три гаража, а также две квартиры: на 303 и 246 квадратных метров.

Впрочем, нардепу явно нечего опасаться. Ведь по данным YouControl, помимо 15-ти фирм, записанных на его отца Петра Палицу, существуют еще 26 коммерческих структур, в которых фигурирует та самая Оксана Палица. У нее политик арендует киевскую квартиру на 626 квадратных метров. Эти фирмы, в основном, занимаются операциями с недвижимостью, но не только.

Например, одна из фирм, совладелицей которой числится Оксана Палица – ООО "Рокита М", создана в январе 2020-го года для производства оружия и боеприпасов. Среди ее собственников – совладельцы "Привата" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Среди акционеров компании присутствует Захар Игоревич Палица – сын нардепа, на которого также записаны доли в 18-ти коммерческих структурах. Таким образом, совокупно на ближайших родственников Игоря Палицы записаны порядка 60-ти фирм. С таким активом можно не переживать, зарабатывая в год 150 тыс. грн и расходуя по 7-8 миллионов.

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