Сергей Рахманин: от «Молодой гвардии» до «Голоса»

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"



Журналистами, ушедшими в политику, украинцев уже не удивишь. Иное дело – журналисты, которые в политике доросли до председателей парламентских фракций. Такой карьерный скачок – большая редкость, и это далеко не единственное, чем выделяется народный депутат Украины Сергей Рахманин.



Успешный журналист, начинавший в "Молодой гвардии"

Сергей Рахманин родился в 1969 году в Харькове и с выбором будущей профессии определился, похоже, еще в школе. Во всяком случае, в 1983 году он стал работать внештатным корреспондентом на киевскую газету "Молодая гвардия". Очевидно, именно этот опыт привел к тому что по окончании школы в 1986 году будущий политик поступил учиться на факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко, параллельно продолжая работать в "Молодой гвардии", причем в 1991-1992 гг он уже работал штатным корреспондентом.

К моменту окончания вуза в 1993 году Сергей Рахманин трудился в газете "Киевские ведомости", откуда спустя 5 лет перешел редактором отдела политики в газету "Зеркало недели". С этим изданием оказался связан 21 год жизни и трудовой карьеры политика, в течение которых он становился победителем общенациональной программы "Человек года-99" в номинации "Журналист года" и дважды – ее лауреатом. Побеждал Рахманин во Всеукраинском фестивале журналистики, в конкурсе "Журналистское мнение", становился лауреатом премии имени Александра Кривенко "За продвижение в журналистике" – и все это лишь часть его наград.

Работу в "Зеркале недели" и журналистскую стезю Рахманин дополнял участием в телевизионных проектах, например, на "ТРК Украина", за что стал лауреатом премии "Телетриумф" в 2008 году. С 2014 года будущий нардеп начал вести передачу "Игра в Классику" на телеканале ZIK. а с 2018 года – программу "Апокриф" на "Радио НВ".

Но все это, в конце концов, Сергей Рахманин сменил на политику, уйдя в 2019 году в парламентскую деятельность.

Общественная работа, инфаркт и руководство фракцией

Нельзя сказать, чтобы Сергей Рахманин совсем уж чурался политической деятельности, что было бы невозможно, учитывая его работу редактором отдела политики в "Зеркале недели". Но каким-то образом начал свой путь в ней будущий нардеп лишь в 2001-м. Именно тогда Рахманин выступил соучредителем общественной организации "Хартия-4", в 2002-2003 годах был членом журналистского стачкома, тогда же написал книгу "Руки, качающие колыбель демократии" и сценарий документального фильма "Независимость. Украинский вариант".

Наибольшую известность на общественном фронте журналист получил как сторонник "языкового вопроса", объявив в 2012-м голодовку в знак протеста против принятия закона "О принципах государственной языковой политики". Тогда он был госпитализирован с митингов с подозрением на сердечный приступ.

Как признавался позднее сам Рахманин, в различные партии на выборы в Верховную Раду его звали еще с 2002 года, однако все ограничивалось работой помощником народных депутатов Виктора Мусияка ("Наша Украина", 2002-2006 годах) и Владимира Филенко в 2007-2012 годах, на общественных началах.

Тем более неожиданным стало сообщение партии "Голос" о том, что к ней присоединился Сергей Рахманин.

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к переменам в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь менять страну", – процитировала слова Рахманина пресс-служба партии 8 июня 2019 года.

Хотя в избирательном списке партии "Голос" Сергей Рахманин оказался пусть и на высоком, но не лидерском месте №8, в первый день работы Верховной Рады Украины IX созыва именно он был избран председателем парламентской фракции партии.

Спасти "Голос": миссия невозможна?

Несмотря на формальный пост главы фракции, в СМИ Сергей Рахманин упоминался нечасто, да и то в качестве главы временного комитета ВР по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Также его упоминали как замглавы аналогичной комиссии по расследованию взрывов на украинских складах в 2014-2018 годах или в связи с отказом "Голоса" продлевать особый статус Донбасса.

Главным образом "Голос" по-прежнему связывался с более весомой фигурой своего лидера Святослава Вакарчука, хотя последний все более явно стал терять интерес к политике и уже 11 марта сложил с себя полномочия председателя партии. Спустя 3 месяца, 11 июня, шоумен заявил, что складывает с себя и полномочия народного депутата Украины – уже второй раз в своей жизни.

Хотя формальным лидером партии еще в марте стала нардеп Кира Рудык, реальным руководителем партии, комментируя уход Вакарчука, экс-нардеп Тарас Черновол назвал именно Сергея Рахманина. Именно это – отстранение от реального управления партией, созданной в интересах Виктора Пинчука, Черновол и назвал основной причиной ухода Вакарчука из политики.

Если экс-нардеп прав, то задача перед Сергеем Рахманиным стоит поистине титаническая – спасти "Голос". Впрочем, пока он с этой задачей явно не справляется. Так, если на выборах в июле 2019 года за "Голос" отдали голоса 5,9% избирателей, то к лету 2020 года ее рейтинг упал до 2,9%, а согласно опросу фонда "Демократические инициативы" и социологической службы имени Разумкова, в августе "Голос" готовы были поддержать уже лишь 1,8% готовых принять участие в выборах и выбравших партию.

Задача осложняется еще и тем, что, как писали "Комментарии", политические эксперты ожидают появления на электоральной базе "Голоса" другой партии или "ребрендинга" самого "Голоса" во главе с новыми лицами, в которых видят Олега Сенцова либо Сергея Стерненко.

Тем временем сам Сергей Рахманин продолжает представлять позицию "Голоса" в парламенте, например, резко высказываясь против особого статуса Донбасса. Интересно, что, по мнению Комитета избирателей Украины (КИУ), лидер фракции "Голос" – один из самых эффективных руководителей парламентских фракций нынешнего созыва Верховной Рады.

Как рассказала в интервью "Украинской правде" лидер "Голоса" Кира Рудык, Рахманин назначен куратором Закарпатской области, очевидно, в преддверии местных выборов. Действительно, 5 марта была зарегистрирована Закарпатская территориальная организация партии "Голос" соучредителем и руководителем которой является Сергей Рахманин. Правда, как ему удастся выполнить свою задачу в регионе – загадка, ведь по данным местных СМИ, в рейтингах политических предпочтений жителей области партия попросту отсутствует, судя по обновляемой 1-2 раза в месяц страницы территориальной организации в соцсетях, никакой зримой работы в регионе не ведется.

Сергей Рахманин в Верховной Раде: личный счет

Согласно данным сайта Верховной Рады Украины, глава фракции "Голоса" весьма плодовит – ему принадлежит авторство и соавторство 56 законопроектов и поправки еще к 8. Правда, по данным того же КИУ, процент их принятия невелик – из 23 предложенных в январе-августе документов был принят всего 1.

По данным КИУ, Рахманин посетил 98% заседаний Рады, хотя по данным электронной регистрации парламента нардеп пропустил 7 заседаний из 118, то есть побывал на 94% из них.

Что касается материального состояния, то, формально, нардеп лично не владеет ничем, кроме авторских прав на книгу "Руки, качающие колыбель демократии" и сценария документального фильма "Независимость. Украинский вариант". При этом на его супругу Киру Ивашову и дочерей Юстину и Варвару записаны две квартиры в столице площадью 42,1 кв. м. и 82,7 кв. метра, участок земли в 553 "квадрата" и жилой дом на 116 "квадратов" в Киевской области.

Также жене принадлежит легковой автомобиль "Subaru" и контракт с ООО "Статус "Строй-прайм" на 592 469 гривен, по которому Ивашова сможет получить квартиру после ее достройки.

В плане доходов, за 2019 год наибольшую выгоду Сергею Рахманину принесла предпринимательская деятельность – 448 тысяч 80 гривен: с октября 2001 по июнь 2019 годов нардеп, по данным YouControl, осуществлял индивидуальную творческую деятельность. 163 368 гривен политик заработал в виде заработной платы парламентария и 4969 гривен в виде гонораров. 50 776 гривен заработала супруга политика, работающая в "Зеркале недели" и 78 140 гривен – дочь политика Варвара, студентка Киево-Могилянской академии, работающая в ООО "Филдворк Эдженси". Последняя, кстати, проходит как фигурант уголовного производства о невыплате заработной платы и уклонению от налогов.

Что касается финансовых активов, то нардеп хранит в виде наличных 325 тыс. грн, 67 тыс. долл. и 16 тыс. евро. Еще 63 408 грн нардеп хранит в банке. Члены его семьи владеют 46 059 гривнами из которых 45 000 в виде наличных хранит Варвара Рахманина.

Напомним, "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата" разбирались, кто такой глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, изучали в биографию Ярослава Дубневича. Также мы покопались в прошлом одного из самых одиозных политиков Украины Ильи Кивы, представителе депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы и нардепа Александра Гереги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!