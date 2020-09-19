Никакой политики – чистый бизнес: карьерный путь нардепа-миллионера Степана Ивахива

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

Народный депутат Степан Ивахив. Фото: Слово и дело

Не секрет, что украинская политика давно превратилась в бизнес, в котором обычные человеческие отношения уходят на третий план, в то время как ключевую роль отыгрывает личная выгода. Данный постулат ярко подтверждается на примере народного депутата Украины VII-IX созывов Степана Ивахива. Перед тем, как стать членом депутатской группы "За будущее", политик побывал в лагере противников одиозного олигарха Игоря Коломойского, которого называют главным спонсором политпроекта. Причем для одного из этих противников, партнера Ивахива, это закончилось трагически.



Стартап с кожаными куртками

Родился Степан Ивахив в 1968 году. После окончания школы он поступил на учебу в Ровенский институт водного транспорта. С учетом двухлетней службы в рядах Вооруженных Сил СССР будущий политик окончил вуз в 1992 году, но к тому времени в почете были уже не инженеры, которым, согласно диплому, стал Ивахив, а бизнесмены. В результате совместно с однокашником Игорем Еремеевым наш герой занялся бизнесом, создав малое предприятие "Континиум" по пошиву кожаных курток.

Уже спустя три года бизнесмены зарегистрировали ООО "Торговый дом Континиум", увлекшись торговлей, и со временем отдав предпочтение топливу. Идея вылилась в создание СП "Западная нефтяная группа" (West Oil Group или WOG). Поскольку бензин и прочее топливо молодые бизнесмены брали в основном на НПК "Галичина", нет ничего удивительного в том, что владельцы последнего – Степан Лагур и Петр Дыминский – вошли в розничный бизнес "Континиума", став партнерами Ивахива и Еремеева.

Совместный бизнес от этого только выиграл, состояние и влияние всех партнеров начало расти, а интересы "Континиума" распространились на сферу финансов (банк "Надра"), АПК и пищевую промышленность ("Западная молочная группа", "Клуб сыра", молочная компания "Галичина" и др.).

СМИ отводили главную заслугу в успехе "Континиума" бывшему "красному директору" одной из львовских шахт Петру Дыминскому, а также Игорю Еремееву. Уже намного реже звучала фамилия Степана Лагура. А вот об Ивахиве журналисты почти ничего не говорили, но, очевидно, его такое положение вещей до поры до времени вполне устраивало.

Из бизнеса – в политику

Ситуация изменилась в 2002 году, когда Игорь Еремеев и Степан Ивахив синхронно попытались попасть в Верховную Раду, правда, по спискам разных политических сил. И если Еремеев стал нардепом, то Ивахива с партией "Новая генерация" ожидало фиаско.

"Вторым блином комом" для бизнесмена стали выборы 2006 года, когда под номером 133 Ивахив пытался попасть в ВР через Блок Литвина, на тот момент финансируемый Еремевым и "Континиумом". В результате ему пришлось пока довольствоваться местом директора, а позднее – президента ООО "Континиум".

Первый успех на политической ниве в виде мандата депутата Волынского областного совета к Ивахиву пришел лишь в 2010 году вместе с местом в партийном списке "Партии регионов".

После этого на выборах в Верховную Раду VII созыва в 2012 году по мажоритарному округу №21 Ивахив, наконец, отпраздновал победу. Он набрал 37,23% голосов избирателей обойдя своего оппонента из ВО "Батькивщина" (разница составляла всего 0,84% или 800 голосов). Поскольку в ходе предвыборной кампании бизнесмен активно использовал свой благотворительный фонд "Патриот Волыни", за новоизбранным нардепом закрепился шлейф политического "гречкосея".

На внеочередных выборах в следующем созыве Верховной Рады 26 октября за Степана Ивахива отдали уже 63,49% голосов, что, опять же, вызвало обвинения оппонентов в гречкосействе, которым депутат занимался через тот же БФ "Патриот Волыни". Но все это не помешало продолжить нардепу традицию побед на мажоритарном округе №21 и на выборах 2019 года. Ивахив набрал 44,88% голосов и вновь получил обвинения в подкупе избирателей через "Патриота Волыни".





Но вот что стало неожиданным с одной стороны, и логичным – с другой, так это появление Ивахива в депутатской группе "За будущее", связываемой с Игорем Коломойским. Ведь история их взаимоотношений с 2014 года складывалась очень непросто.

Степан Ивахив vs Игорь Коломойский – чистый бизнес

Тот факт, что группа "Континиум" и Игорь Коломойский активно работали на рынке нефтепродуктов, что делало их конкурентами, уже позволял предполагать отсутствие любви между их владельцами. Но в 2014-2015 годах между ними вспыхнула настоящая война, к счастью – лишь информационная.

Еще летом 2014 года Игорь Коломойский обвинял "лицо" "Континиума" Игоря Еремеева в партнерстве с одиозным Сергеем Левочкиным, что сам Еремеев опровергал. В ноябре того же года после создания депутатской группы "Воля народа" ее возглавил Еремеев, а Степан Ивахив стал его заместителем. Группа заслужила оценку экспертов как тайный резерв президента Петра Порошенко – уж слишком часто она голосовала именно так, как было нужно главе государства. Очевидно, такая поддержка и помогла "Континиуму" к концу года стать главным поставщиком ГСМ для ВСУ, потеснив структуры Игоря Коломойского.

В информационном пространстве разгорелась борьба между двумя Игорями – Коломойским и Еремеевым. Первый обвинял второго в зарабатывании миллиардов на гостендерах, прежде всего для ПАО "Укрзализныця", второй же первого – на зарабатывании на государственной нефти через подконтрольных менеджеров "Укрнафты".

Кульминацией стали события марта 2015 года, когда Игорь Коломойский обвинил "группу Еремева" в захвате "Укртранснафты", а 24 марта лишился поста губернатора Днепропетровской области из-за то ли захвата, то ли защиты им "Укрнафты".





Впрочем, уже к лету 2015 года, по данным СМИ, позиции Игоря Еремеева на топливном рынке ослабели. В "сладкую" нишу тендеров на поставку ГСМ для "Укрзализныци" пришел другой топливный западноукраинский олигарх – Виталий Антонов и его ЧП "ОККОБизнес Контракт".

Тем же летом случилась настоящая трагедия – 26 июля Игорь Еремеев упал с лошади и вследствие полученной травмы впал в кому. Позднее он был переправлен в швейцарскую клинику в Цюрихе, где 13 августа и скончался. В СМИ даже заговорили об очень уж своевременной смерти нардепа, пошедшей на пользу Игорю Коломойскому.





С учетом этого решение Степана Ивахива о вхождении в депутатскую группу "За будущее" выглядела весьма неоднозначно. В том же году пресса отметила сотрудничество WOG и Кременчугского НПЗ, контролируемого Коломойским. У него "детище" Еремева-Ивахива стало покупать в три раза больше бензина, чем прежде, одновременно снизив его импорт на треть. Судя по всему, сотрудничество нардепа явно имело целью финансовую выгоду.

Степана Ивахива можно понять, ведь судя по последним новостям финансовые дела у него идут далеко не блестяще.

Вечный должник Степан Ивахив

После смерти Игоря Еремеева и смертельного ДТП с участием Петра Дыминского, который поспешил покинуть Украину, дела "Континиума" пошли не лучшим образом. Особенно заметно это на фоне основного бизнеса группы – нефтяного, и группы компаний WOG.

Так, еще в 2018 году другой одиозный и беглый олигарх, Дмитрий Фирташ, заявил, что "Континиум" должен ему порядка 460 млн долл. США, которые он выделил в 2011-2015 годах на развитие сети АЗК.

Свои претензии Фирташ подкрепил рядом исков от принадлежащих ему химических комбинатов, которые, собственно, и одолжили "Континиуму" деньги в виде возвратной финансовой помощи. В списке истцов – "Ривнеазот", требующее возврата 380 млн грн, а также находящееся в неподконтрольной ныне Украине Горловке "Стирол", одолжившее в феврале 2014 года "Континиуму" 551 млн грн. 1 июня уже 2020 года Хозяйственный суд Волынской области обязал должника в лице "Вог Трейдинг" заплатить по иску почти 598 млн грн.

Однако "Континиум" должен не только Фирташу, но и банкирам – "Альфабанку" Михаила Фридмана, "Укрсиббанку", а до 2019 года в списке кредиторов числился и банк "Форум". На некоторых же коммерческих структурах "Континиума" "висят" миллиардные долги, как например на ООО "Золотой экватор" – 3,655 млрд грн. А ООО "Вог трейдинг", которое обязано вернуть "Стиролу" Дмитрия Фирташа 598 млн грн, имеет налоговый долг перед ГФС в 188,7 млн грн.

В беспощадной войне с долгами, по информации журналистов, собственники "Континиума" даже подставляют семью бывшего партнера по бизнесу Игоря Еремеева. Так, в 2018 году журналисты программы "Схемы" сообщили, что был подделан договор на кредит в 20 млн дол. в "Ощадбанке", якобы взятых в долг погибшим нардепом.

Но есть и светлые пятна. Например, решение Хозяйственного суда Львовской области от 25 мая, признавшего ЧАО "Галичина", молочное направление бизнеса "Континиума", банкротом со списанием 1,2 млрд грн. долгов. Или же реструктуризация задолженности ООО "Клуб сыра" перед "Ощадбанком".

Словом, финансовое состояние "Континиума" явно оставляет желать лучшего и стимулирует искать новых союзников, которого, очевидно, Степан Ивахив увидел в лице Игоря Коломойского.

Авто, ювелирка и многомиллионные подарки от мамы

Если финансовое состояние бизнеса Степана Ивахива остается тяжелым, то его личное благополучие как политика, судя по электронной декларации за 2019 год, просто великолепно.

Бизнесмену и его супруге Светлане принадлежат более 30 объектов различной недвижимости: земельные участки, гаражи, квартиры и жилые дома. Также десятками исчисляется коллекция ювелирных изделий, брендовой одежды и меховых изделий. Есть у нардепа и часы Rolex, и 10 картин.

Также политик владеет 11-ю автомобилями, начиная от "скромных" марок вроде Nissan и Toyota, заканчивая Porsche и двумя Rolls-Royce. Все это вывело его на второе место в "хит-параде" автовладельцев из числа нардепов нынешнего созыва ВР. Больше авто – 19, только у лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Что касается ценных бумаг, то политик говорит о владении 1000 акций офшорной компании с Британских Виргинских островов KUFFRY ASSET HOLDINGS LIMITED, такого же количества акций (на 116,5 млн грн) уставного фонда в ПАО "Банк инвестиций и сбережений" и 50 тысячами акций швейцарской PETROLEUM TRADING GROUR SA. Кроме того, Степан Ивахив может похвастаться 183 инвестиционными сертификатами компании по управлению активами "Инвестиционная группа "Прометей", куда предприниматель и перевел принадлежащие ему бизнес-активы.

В целом нардеп называет 69 коммерческих структур, в числе десяти зарегистрированных в офшорных зонах Кипра, Британских Виргинских островов и Нидерландов, владельцем которых является он сам и члены его семьи. Однако "черные пятна" в его состоянии все же остаются.

Так, совокупный доход Ивахива за 2019 год – 44 млн 18 тыс. 659 грн, из которых зарплата народного избранника составила 443 434 гривны. Больше всего – 23,27 млн грн – пришлись на дивиденды от той самой КУА "Инвестиционная группа "Прометей". Другие доходы, в 20,026 млн грн, приходятся на денежный подарок от матери политика Марии Ивахив. Откуда у нее такие деньги – совершенно непонятно. По данным информационно-аналитической платформы YouControl Мария Ивахив имела отношение только к одной фирме – ОАО "Волынская маслосырбаза", в которой ей принадлежат 9,6%. Но фирма была ликвидирована еще в 2013 году. Также некая Мария Ивановна Ивахив зарегистрирована как частный предприниматель в сфере бухгалтерских услуг, хотя не факт, что это мать нашего героя. Но даже если это и так, то как можно заработать на консультациях 20 млн грн – остается загадкой.

Касательно денежных средств, то нардепу принадлежат 832 тысячи евро наличными, а на банковских счетах – 41 702 евро, 9900 британских фунтов, 46 823 доллара и 10 млн 934 тыс. 917 гривен.

Живет политик на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Так, в списке его трат значится покупка 27 сентября 2019 года некоего движимого имущества за 9 млн 999 тыс. грн, а 1 октября – движимого имущества на 6 млн 192 тыс. 510 грн.

Вероятнее всего, речь идет о покупке двух авто марки Rolls-Royce. Одно из авто модели CULLINAN и 2019 года выпуска стоит от 300 до 400 тысяч долларов, что составляет диапазон от 8 до 11 млн грн. Модель GHOST 2011 года, очевидно, обошлась политику как раз в те самые 6,2 млн грн.

Уже в 2020 году парламентарий продолжает дорогие покупки: например, тратя 2 млн грн на приобретение некоего движимого имущества, покупку на 26,608 млн грн акций ПАО "Рокитнянский стеклянной завод"…

В целом же, по оценкам издания "Новое время", за минувший год Степан Ивахив стал беднее на 15%, с 43-го места в рейтинге журнала опустившись на 64-е (владея при этом 98 млн долл. США).

Политика как хобби и прицел на Киевщину

О политической деятельности как нардепа Степана Ивахива говорить особо нечего – парламентские журналисты о нем особо не пишут, правда, его "любят" в Комитете избирателей Украины. Последний то и дело сообщает о прогулах нардепа в Верховной Раде, где он пропустил за январь-апрель 96,8% заседаний.

Сам нардеп также не пытается изображать какую-то активность. Он стал автором 4-х законопроектов и 2-х таблиц поправок, причем за одни из них – к закону о вырубке леса на Карпатах – экологи раскритиковали политика, отметив, что эти поправки свели на нет весь позитивный эффект от документа.

На странице Ивахива в соцсети Facebook также тяжело найти какую-то политическую позицию парламентария – там, главным образом, мелькают поздравления с профессиональными праздниками. Единственное исключение – отчеты о помощи, которую нардеп весной оказывал в борьбе с коронавирусом через БФ "Патриот Волыни".

Но, как утверждают СМИ, на деле Степан Ивахив занят важным делом – попыткой продвинуть "За будущее" на местных выборах, прежде всего в стратегическом регионе – в Киевской области.

В июле 2020 года в Киевском областном совете появилась депутатская группа "За будущее", а главой ее региональной организации, как писал сайт "Киеввласть", должен был стать Ярослав Москаленко.

Фигура последнего, экс-народного депутата Украины, некоторое время была в "тени". На деле же, Москаленко, пожалуй, ближайший человек к Степану Ивахиву. Так, в 2015 году он вместе с Игорем Еремеевым и самим Ивахивым ездил на Донбасс помогать ВСУ, а после смерти Еремеева и вовсе возглавлял все ту же депутатскую группу "Воля народа".

В свое время Ярослав Москаленко считался едва ли "не серым кардиналом" Киевщины. Во времена губернаторства Александра Горгана поговаривали, что именно он управляет действиями главы Киевской ОГА. Во всяком случае, аудит для ОГА оплатили депутаты межфракционного объединения "Киевщина", которое возглавлял Москаленко.

Учитывая прежние близкие связи Ярослава Москаленко и Степана Ивахива, теперь еще и умноженные на общее политическое настоящее, поневоле встает вопрос – так ли уж не интересуется политикой нардеп, как это может показаться? Или же просто не желает отвлекаться от главной схватки, победителю которой достанется столичный регион.





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