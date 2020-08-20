Драки, уголовные дела и пиар на коронавирусе: яркий карьерный путь нардепа Сергея Шахова

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

Народный депутат Украины Сергей Шахов

Широким слоям украинцев народный депутат Сергей Шахов стал известен в марте. Именно он стал первым парламентарием, официально заболевшим коронавирусом. Политик устроил из своей болезни целое шоу, завершив выздоровление громким заявлением личной пресс-службы о "целебной силе" его крови для лечения болезни. Уже этот факт достаточно красноречиво описывает Шахова, как политика, но в его биографии есть много других ярких моментов, о которых решили вспомнить наши журналисты.

От повара до политика

Официальная биография нардепа достаточно скупа на подробности, и выглядит как некая "американская мечта". В 1976-м году годовалый Сергей Шахов с родителями переезжает из Казахстана в Луганскую область тогда еще Украинской СССР. Свое 18-летие политик встретил выпускником ПТУ со специальностью повара-кондитера (правда, по специальности он так и не работал). Тогда же он стал торговым представителем ОАО "Маричка", а уже спустя три года – замдиректора по продажам в другой фирме – ОАО "Руслан", где и проработал целых восемь лет.

В 2000-х годах будущий нардеп получил высшее юридическое образование, после чего перешел работать в юридическую фирму, а в начале 2010-х стал главой ООО "Луганская промышленная группа".

Но уже в 2006-м Сергей Шахов обрел политический успех – стал депутатом Луганского областного совета от Партии регионов, а четыре года спустя вошел в состав исполкома родного города Стаханов. Но основная битва ждала амбициозного политика в 2012-м году, и он ее проиграл.

Скандалы, полтинник за голос и уголовное дело

Уже в те годы молодой, но "ершистый" Шахов успел поссориться со многими, и интереса к его персоне хватало. В частности, по данным СМИ, основным бизнесом будущего политика в 90-00-х годах был криминальный. Якобы, сперва Шахов занимался обменом валюты – популярным и прибыльным в те годы бизнесом, а с 2002-го года к нему добавились конвертационные центры, из-за чего предприниматель получил в криминальных кругах прозвище "Кит". Партнерами будущего нардепа, как писали СМИ, являлись стахановский бизнесмен Александр Стеценко, а также двоюродный брат самого Шахова – Алексей Шахов. Хотя эту информацию правоохранители официально так и не подтвердили.

В 2009-м году Алексей Шахов вместе с еще двумя мужчинами погиб в ДТП в Киевской области. Милиционеры тогда нашли в авто 3 миллиона 360 тысяч гривен, 10 миллионов рублей и 10 500 поврежденных гривневых купюр. В комментарии СМИ Сергей Шахов заявил, что эти деньги принадлежали ему, а брат снял их в банке и вез ему, чтобы он мог отдать долг.

Кроме того, в 2009-м году правоохранители сообщали о разгроме конвертационного центра в Стаханове с оборотом порядка 30 млн грн за девять месяцев. Тогда на Луганщине были "накрыты" 15 "конвертов", что якобы, по данным СМИ, и привело к закату бизнеса Сергея Шахова.

Но, как бы то ни было, в 2010 году имя Сергея Шахова звучит уже в другом контексте – как человека близкого к новому мэру Стаханова от ПСПУ – Юрию Борисову. Более того, политика называли едва ли не "теневым" мэром города, который помог Борисову победить благодаря инновационной и скандальной системе – "технологии полтинников". Технология предполагает создание избирательной сети, суть которой заключалась в том, что каждый избиратель в обмен на появление на митинге кандидата в мэры получал купон, дававший право забрать продуктовый набор на сумму в 50 гривен.

Однако в настоящий скандал Сергей Шахов попал в 2012-м году. Рассорившись к тому времени с Партией регионов, политик поставил перед собой цель – попасть в Верховную Раду, и даже выставил целую команду кандидатов в нардепы по ряду городов в Луганской и Донецкой областях. Среди этих кандидатов, кстати, оказался и будущий глава фракции БПП в ВР VIII созыва Артур Герасимов, баллотировавшийся по избирательному округу №51 в Горловке, Донецкой области, и занявший тогда второе место.

В этот раз на руки потенциальный участник "сетки" получал купонную книжку с 30-ю купонами, которые можно было "обменять" на 50 гривен.

Вопиющее нарушение избирательного законодательства не прошло даром, чему явно немало поспособствовала позиция Партии регионов, с которой у Шахова к тому времени был конфликт. Еще в сентябре Луганская областная прокуратура открыла уголовное дело против кандидата в нардепы по избирательному округу №107 Сергея Шахова и провела обыск в его офисе.

Само голосование 28 октября 2012 года застало Сергея Шахова "в бегах", поскольку он был объявлен в розыск по подозрению в подкупе избирателей. Однако наш герой не был исключен из списка кандидатов и занял второе место.

До 2014-го года политик пропал из активного информационного поля.

Сергей Шахов и Верховная Рада: попытка №2

Со сменой власти в 2014 году для Сергея Шахова также все изменилось. Он вновь вернулся к активной общественной деятельности, благодаря, во-первых, своему статусу пострадавшего от ПР, а во-вторых – резкому взлету своего партнера Артура Герасимова. Но все это случилось отнюдь не сразу.

В 2014-2015-х годах Сергей Шахов активно заявлял о себе на Луганщине как общественный деятель. В частности, именно он, по информации штаба АТО, спас летчика, сбитого возле села Самсоновка помогал военнослужащим снаряжением и медикаментами.





По предположениям СМИ, Сергей Шахов стал неким куратором Луганской области, но сам он явно желал большего – мандата народного депутата Украины. И в июле 2016-го года он его получил. В ходе промежуточных выборов на избирательном округе №114 с центром в Станице Луганской политик победил, набрав 37,62% голосов избирателей.

Оппоненты уже традиционно обвинили Шахова, на тот момент депутата Северодонецкого горсовета от партии "Наш край", в подкупе избирателей посредством вручения "социальной карточки" от благотворительного фонда партии. Правда, как писали тогда СМИ, на ниве "засева" округа гречкой отметились почти все 107 серьезных кандидатов.

Сергей Шахов в Раде: от скандала до скандала

Попав в вожделенный парламент, Сергей Шахов не спешил присоединяться к кому-либо. Лишь спустя пять месяцев – в феврале 2017 года – он пополнил ряды депутатской группы "Воля народа", которую давно считали родственной "Нашему краю". Как обратили тогда внимание СМИ, приход нардепа помог "Воле народа" сохранить свою фракцию, оказавшуюся на грани роспуска после ухода в декабре 2016-го года одного из своих членов.

Однако Сергей Шахов не собирался просто "отбывать номер статиста" во фракции, а бросился в драку, в прямом смысле этого слова, причем авторитетов для него не существовало.

Так, 13 июля 2018-го года нардеп подрался не с кем-нибудь, а с министром энергетики Игорем Насаликом, причем прямо на глазах у митингующих перед зданием ведомства.





В августе Шахов успел дважды вступить в боксерский поединок с нардепом Игорем Мосийчуком, сперва в прямом эфире телеканала "Прямой" , а затем, спустя считанные минуты, в лифте.





Попадал нардеп и в пикантные скандалы. Так, журналист, а ныне нардеп Александр Дубинский опубликовал фото переписки Шахова с некоей девушкой Дианой, высылавшей ему свои интимные фото и интересовавшейся деньгами. Сам нардеп заявил, что Диана – это падчерица его друга, которому он помогает, и писал с телефона якобы именно друг, а интимные фото – "это такой прикол". При этом у самого нардепа пятеро детей.

Также есть видео, на котором нардеп умудрился "проголосовать" за целый ряд своих коллег, поставив своеобразный "рекорд" – 19 раз нажал на кнопку "за того парня".





Тем не менее этот шлейф скандалов ничуть не помешал Сергею Шахову стать народным депутатом в составе IX созыва Верховной Рады все по тому же 114-му избирательному округу, в этот раз с результатом в 43,16% голосов. Оставаясь членом партии "Наш край", Шахов вступил в новую депутатскую группу "Доверие". По данным СМИ, новая группа является "парламентским крылом" партии "Наш край" и создавалась "под Офис президента", которым тогда руководил Андрей Богдан.

В новом составе Рады нардеп "отметился" тем, что стал первым заболевшим коронавирусом среди народных избранников. Шахов не унывал и регулярно отчитывался о своем состоянии здоровья и о лечении, которое проходил в киевской больнице. Тогда же "отличилась" пресс-служба парламентария, объявившая, что кровь нардепа обладает едва ли не лечебными свойствами.





Тем не менее Сергей Шахов еще до болезни успел поссориться с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и тогдашним Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. С трибуны парламента он обвинил прокурора и главу полиции Луганской области в крышевании наркоторговли, кражах металлолома и угля, а также контрабанде.

В ответ на это Арсен Аваков напомнил Шахову об уголовном производстве, которое лежит в полиции с мая 2019-го года и касается раздачи сахара на выборах.

Сергей Шахов: материальное состояние – под вопросом

Что касается материального состояния, то его размеры, судя по электронной декларации нардепа, более чем скромны. Хотя до того, как стать политиком, он более десяти лет и занимался бизнесом.

Так, согласно электронной декларации за 2019-й год Сергею Шахову лично принадлежит только квартира в 109 квадратных метров в родном Стаханове, переименованном в Кадиевку и находящаяся на неподконтрольной части Луганщины. То есть формально нардеп не обладает собственной жилплощадью. А вот на старшего сына Никиту записаны две квартиры в Киеве и еще одна в Стаханове.

Также на сына записаны два автомобиля – HYUNDAI ACCENT и TOYOTA LAND CRUISER 200, а вот сам нардеп личного авто не имеет. Свой автомобиль Toyota LAND CRUISER 200 Сергей Шахов продал в 2018-м году за 630 тысяч гривен. Очевидно, что полученной зарплаты нардепа в 848 715 гривен ему не хватало.

В 2019-м году парламентарий заработал уже 908 510 гривен, в то время как включенный в декларацию сын Никита Шахов только 79 200 гривен. При этом на сына же записана и единственная коммерческая структура, в которой официально имеет долю семья нардепа – 50% в ООО "Управляющая компания "Наш дом". А сам нардеп является членом четырех благотворительных организаций. Еще 507 402 гривны Шахов держит на банковских счетах.

Впрочем, еще в 2016-м году программа "Наши гроши" утверждала, что за строительством в охранной зоне столичного заповедника на Лейпцигской, 13 стоят интересы Сергея Шахова и другого политика – Сергея Думчева, чья мать возглавляла это предприятие.





"В 2003-м году мы купили "Мрию" 50 на 50 с Борисом Броншейном. Затем он продал свою долю Шахову. С ним у меня никогда не было финансовых споров, этого вполне достаточно для партнерства", – приводили журналисты слова Сергея Думчева.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl в настоящий момент ООО "Мрия-плюс" записано на гражданина Гамбии Ятта Абдоулие, а сама компания успешно судится с Государственно-архитектурной строительной инспекцией, пытаясь заставить ее выдать сертификат на строительство жилого комплекса с офисными помещениями по улице Лейпцигской, 13.

Ранее "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата" разбирались, кто такой глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, разбирались в биографии Ярослава Дубневича. Также покопались в прошлом одного из самых одиозных политиков Украины Ильи Кивы и представителе депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы.



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