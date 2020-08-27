Анна Скороход – первый бунтовщик со «Слуги народа»

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"



Народный депутат Украины, экс-член парламентской фракции партии "Слуга народа" Анна Скороход по-своему удивительный для Украины человек – кандидат, которому мало кто пророчил победу на выборах, не только стала парламентарием, но и оказалась в "авангарде" бунта, который ослабил президентскую фракцию.



Народный депутат Украины Анна Скороход

Из ниоткуда – в парламент

Как и о многих кандидатах от партии "Слуга народа" до их выдвижения на выборах, о жизни Анны Скороход до лета 2019 года мало что известно.

Родилась будущий политик в Вышгороде Киевской области в 1990 году, а уже в 2008 году начала работать специалистом в юридическом отделе Вышгородского горсовета, где и проработала до 2011 года. В этом году стала юрисконсультом ЧАО "М-Сервис", а 2019 год и избирательная кампания застали ее в должности заместителя директора по организационно-правовым вопросам ООО "Строительный комбинат "Прогресс".

Кроме того, Анна Скороход в 2013 году одновременно окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм", а также Национальную академию внутренних дел по специальности "правоведение", в которые поступила в 2009 году.

Когда летом 2019 года Скороход стала кандидатом в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №93, у многих это вызвало недоумение, тем более что за округ шла настоящая битва. Ранее по этому округу в Раду прошел одиозный народный депутат Александр Онищенко, а за год до этого баллотировалась его экс-супруга, гимнастка Анна Ризатдинова. Другим сильным кандидатом считался Александр Жукотанский, директор "Мироновского хлебопродукта" и очевидная креатура владельца предприятия Юрия Косюка. Онищенко даже заявил, что Скороход якобы является "техническим" кандидатом под "слив" округа Жукотанскому.

Анна Скороход занимала должность главы избирательной комиссии территориального округа №98 во время последних президентский выборов. А голосование 21 июля принесло убедительную победу Анне Скороход, которая получила 43,89% голосов избирателей. Второе место занял директор "Мироновского хлебопродукта" с 15,71%, Ризатдинова же набрала всего 0,65%.

Исключение из "Слуги народа": во всем виновата беременность или партия

Кроме победы на выборах у Анны Скороход был еще один повод для радости – нардеп в то время была беременна. Частично этот факт принес ей известность.

31 октября Анна Скороход прямо во время заседания Верховной Рады расплакалась, на что обратили внимание и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, и нардепы, которые посоветовали будущей маме успокоиться, ведь "вам еще рожать". Видимо, таким проявлением заботы коллеги Скороход намекали и на причины подобного поведения.Нардепа расстроил тот факт, что предложенные ею правки к закону об анбандлинге - разделению рынка газа в Украине и НАК "Нафтогаза" на компании не были учтены в окончательном варианте законопроекта. Очевидно, для политика, члена профильного комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, это был принципиальный вопрос.

Анна Скороход и раньше выражала позицию, которая отличалась от "генеральной линии партии". Например, она отказалась голосовать за назначение премьер-министром Алексея Гончарука 29 августа, утверждение его программы 8 октября и снятие депутатской неприкосновенности 19 сентября.

Настоящая "бомба" взорвалась на заседании Верховной Рады 14 ноября, на котором Анна Скороход обвинила собственную партию в политических репрессиях. В этот день сотрудники прокуратуры задержали и взяли под стражу ее мужа Алексея Алякина. Политик назвала это "местью Офиса президента" за ее отказ голосовать по ряду законопроектов, о том же анбандлинге и рынке земли.





Для мужа политика проблемы с правоохранителями стали привычными – начиная свой бизнес в Российской Федерации в сфере банковской деятельности и строительства, в 2013 году Алякин объявил себя банкротом и выехал в Украину, где получил украинское гражданство и занялся строительным бизнесом. Однако российские правоохранители обвинили Алексея Алякина в хищении 10 млрд руб. из собственного банка "Пушкино" и объявили его в розыск.

В июне 2018 году Служба безопасности Украины взяла под стражу мужа политика. Однако вместо экстрадиции, в ноябре его отпустили на свободу с мерой пресечения в виде домашнего ареста, а спустя год снова задержали.

Обо всем этом нардепу напомнил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а саму Скороход обвинили в попытке подкупа своих коллег. Кроме того, Арахамия пообещал инициировать исключение Скороход из фракции.

Слово Давид Арахамия сдержал и уже 15 ноября Анна Скороход вместе с еще двумя скандальными нардепами – Антоном Поляковым и Романом Иванисовым – была исключена из фракции. Впрочем, им тогда оставили лазейку, назвав это голосование "сигнальным". Но это не помогло, более того, Скороход подтвердила слухи о доплате для членов фракции "Слуга народа" в 5000 долларов "в конвертах" и обвинила собственную фракцию в репрессиях и построении такого же режима репрессий как был при Викторе Януковиче и Петру Порошенко.





Так или иначе, но супруг нардепа уже 15 ноября оказался на свободе, правда, под домашним арестом.

3 декабря Анну Скороход уже официально исключили из фракции "Слуга народа", на что политик отреагировала обвинением в адрес Давида Арахамии в постоянном нарушении законодательства и обещала подать против него иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Жизнь без "Слуги народа": сын, коронавирус и новые соратники

После своего заявления об иске к Арахамии теперь уже экс-"слуга народа" Скороход исчезла из информационного пространства почти на 3 месяца, что объяснялось весьма просто – она должна была стать мамой.

17 февраля Анна Скороход родила сына, которого назвала Алексеем, в честь отца. К активной политической деятельности нардеп вернулась уже в конце месяца. В эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой нардеп рассказала о себе, а также ответила вопрос о тех самых "доплатах в конверте" для "слуг народа". По словам политика, доплаты составляют от 5000 долларов в месяц для рядовых депутатов до 15 000 долларов для руководителей фракции. Деньги выдают наличными на руки заместители фракций, впрочем, конкретные фамилии этих замов, которых во фракции "Слуга народа" больше десяти, нардеп не назвала.





Уже в марте Анна Скороход стала одной из первых жертв коронавируса в Украине среди народных депутатов, при этом, как писала депутат в своем Телеграмм-канале, на подтверждение диагноза ей понадобились два дня, удостоверение нардепа и 4100 гривен для частной клиники. В апреле вирус обнаружился и у двухмесячного ребенка нардепа, но в итоге для мамы и сына все закончилось выздоровлением.





К работе в парламенте Анна Скороход вернулась в мае, зарегистрировав законопроект о малонаселенных территориях, однако пик политической активности после рождения сына и болезни для Скороход пришелся на июль.

Уже 3 июля народный депутат вошла в состав депутатской группы, которая позднее стала партией "За будущее" и которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. Это решение политика вызвало критику и на своей странице в соцсети Facebook Скороход объяснила свое решение тем, что данная фракция "наиболее лояльна, в ней много мажоритарщиков, вхождение во фракцию не означает присоединения к партии и главное – сохраняется независимость суждения и свобода выбора на выход из группы". К тому же, некоторые из ее коллег по "Слуге народа", в том числе исключенный вместе с ней Антон Поляков вошли в состав именно "За будущее".

В июле Анна Скороход стала автором скандального документа №3658-П или Постановления ВР об отмене принятого закона о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников, получившего название в СМИ "о зеленом тарифе". Уже принятый 21 июля закон нельзя было отправить на подпись главы ВР и президента без голосования за постановление Скороход.

Сама идея поддержки "зеленой энергетики" появилась из меморандума между правительством Украины, международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества. При этом в числе поправок к документу были предложения нардепов из "За будущее" снизить зеленый тариф на 40-50% и именно непрохождение этих поправок якобы и вызвало решение Анны Скороход.

По словам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, принятие предложений фракции "За будущее" было чревато для Украины потерей 5 млрд долл., а непринятие по подсчетам Центра имени Разумкова грозило массовыми исками в международный арбитраж инвесторов и убытками до 250 млрд грн.

В ответ на давление и отстаивая свою точку зрения, нардеп заявила, что после местных выборов цена на электроэнергию неминуемо вырастет, а вместе с ней и стоимость товаров и услуг для потребителей. Впрочем, вскоре нардеп сдалась и 27 июля отозвала проект Постановления, а уже 28-31 июля закон подписали спикер парламента Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Помимо парламента Анна Скороход "засветилась" и в скандале в Николаеве, заявляя о "распиле" на металлолом судостроительного завода "Океан", опубликовав в своем Телеграмм-канале сообщение одного из его работников.

Позже владелец завода Василий Капацына провел экскурсию для СМИ и Анны Скороход с целью опровергнуть это заявление.





По мнению владельца завода это стало частью рейдерской атаки на предприятие экс-владельцев – офшорной компании "Zonel Operations Limited", которая "разрушала предприятие в 2016-2018 годах".

Материальное состояние: земля, квартира и муж-бизнесмен

19 мая 2020 Анна Скороход подала электронную декларацию о своих доходах и активах за 2019 год согласно которой ей лично принадлежат: квартира в Бориспольском районе площадью 98,6 кв. м и 4 земельных участка площадью 12 535, 30 504, 12 535 и 28 691 кв. м. Мужу Алексею принадлежат 3 земельных участка в 700, 776 и 373 кв. м, и жилой дом в 128,2 кв. м.

Также нардепу принадлежат ювелирные изделия и легковой автомобиль марки Jeep, приобретенный в 2019 году.

Что касается бизнеса и корпоративных прав, то Анне Скороход принадлежат 100% ООО "Строительный комбинат "Прогресс-41" стоимостью 11,2 млн грн., которые правда нардеп передала в управление другому лицу.

Супругу Алексею Алякину принадлежат 100% в ООО "Строительный комбинат "Прогресс строй" стоимостью в 10 млн грн. и 10% (15 млн грн.) в уставном капитале ООО "СК "Прогресс" – той самой, с должности заместителя директора которой Анна Скороход и баллотировалась в парламент годом ранее. Любопытно, что при этом посредством 100% над ООО "Строительный комбинат "Прогресс строй" муж нардепа контролирует и ООО "Краснол-строй".

Доход в 2019 году Анна Скороход получала из разных источников. Самую большую сумму она получила в качестве зарплаты народного депутата – 155 509 грн, еще 75 тыс. грн она получила в виде возвратной финансовой помощи от ООО "СК "Прогресс строй", 46 193 грн зарплаты в ООО "СК "Прогресс", 17 512 грн проходят как "дополнительное благо" от политической партии "Слуга народа", еще 14 131 грн она получила, возглавляя избирком по округу №98 во время президентских выборов.

Муж нардепа Алексей Алякин заработал больше – на зарплату директора в ООО "СК "Прогресс строй" приходятся 69 332 грн, а еще 617 тыс. грн составила возвратная финансовая помощь от этой же фирмы.

Также в активах у четы нардепа – 170 тыс долл. наличными, из которых 20 тыс. долл. принадлежат самой Скороход и 150 тыс. долл. – ее мужу. В банках Скороход и Алякин держат 362 грн, 13 евро и 54 долл.

Немного больше внимания привлекают финансовые обязательства супругов – здесь кредитный лимит по банковской карте в 147 896 гривен у Алексея Алякина, а также обязательства по возврату финансовой помощи ООО "СК "Прогресс строй" на 208 761 грн у Анны Скороход и 303 126 грн у Алексея Карякина.

Но что еще интереснее, сам Алексей Карякин в 2016 году занял 25 млн грн. у некоего харьковчанина Сергея Юрьевича Нагая. По "случайному" совпадению эта сумма равна долям Алексея Алякина в уставном фонде ООО "Строительный комбинат "Прогресс строй", стоимостью в 10 млн грн. и 10% (15 млн грн.) в уставном капитале ООО "СК "Прогресс".

Информации о Сергее Нагае в открытом доступе немного. По данным YouControl с его именем связаны две фирмы: ООО "КБ "Билдинг-групп", с марта 2020 года работающее на рынке недвижимости в Харькове с уставным капиталом в 27,4 млн грн. которая принадлежит ему на 100% и ООО "Таврос билдинг" с 50% участием (500 гривен). Любопытно, что ООО "Таврос билдинг" имеет один юридический адрес (Киевская область, Бориспольский район, село Дударкив, улица Гоголя, дом 39) с ООО "СК "Прогресс", в котором Алякин владеет 10% уставного фонда.

Кроме того, по данным общественной организации "Чесно", в 2015 году на выборах в Харьковский областной совет был такой кандидат, член партии "Сила людей", впрочем, попасть в облсовет Сергей Нагай не смог.

Напомним, "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата" разбирались, кто такой глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, разбирались в биографии Ярослава Дубневича. Также покопались в прошлом одного из самых одиозных политиков Украины Ильи Кивы и представителе депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы.

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