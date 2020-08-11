Андрей Парубий: диссидент и комендант Майдана или организатор беспорядков и переворота

Народный депутат Украины Андрей Парубий. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"



Большинство из украинских политиков имеют неоднозначную репутацию, и нынешний народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Андрей Парубий – один из них. В его послужном списке протесты против КПСС, участие в обоих Майданах, в том числе в роли коменданта, а также прочие дела. Некоторые из них привели к тому, что правоохранители в отношении политика сегодня открыли уголовные производства.



Из студентов – в политику

Родившийся в 1971 году в городе Червоноград Львовской области, Андрей Парубий рано занялся политической деятельностью. Уже в 17 лет, будучи студентом исторического факультета Львовского государственного университета, возглавил молодежную общественную организацию "Спадщина". Деятельность организации в то время носила антисоветский характер: восстановление могил бойцов УПА, общение с живыми повстанцами, охрана антисоветских митингов. На одном из них в 1989-м году Парубий был арестован за организацию несанкционированного собрания.

Тем не менее, "акции" политика росли, и в 1990 году он стал депутатом Львовского областного совета. Правда, во время голосования он находился в камере, куда был направлен днем ранее за несанкционированное развешивание листовок и агитацию.

Год спустя Парубий вместе с другим известным львовянином Олегом Тягнибоком создал Социал-национальную партию Украины (СНПУ), позднее ставшую Всеукраинским объединением "Свобода".

В 90-е Андрей Парубий продолжил политическую деятельность. В это же время он учился на историческом факультете Львовского государственного университета им. И. Франко, а после получения диплома поступил в аспирантуру, которую закончил в 2001-м году. В политическом "портфолио" Парубия тех лет – мандат депутата Львовского горсовета 1994-1998 гг., руководство молодежным отделением СНПУ, редакторство в журнале СНПУ "Ориентиры".

К 2004-му году и первому Майдану Андрей Парубий стал довольно сильным политическим игроком в национал-патриотических кругах, что оценили по достоинству и политик получил должность коменданта Украинского дома в столице. На тот Парубий был заместителем главы Львовского областного совета.

Участие в Оранжевой революции испортило отношения политика с Олегом Тягнибоком, что привело к выходу Андрея Парубия из "Свободы" уже в 2005 году. Впрочем, судя по всему, он об этом не жалел, вступив в "Нашу Украину". Именно от последней политсилы наш герой уже в третий раз стал депутатом Львовского облсовета в 2006 году, а год спустя – народным депутатом.

В Верховной Раде VI созыва до 2010 года Андрей Парубий не особо запомнился, но уже в январе отметился в двух рукопашных драках.

В первом случае политик сцепился с Олегом Ляшком в эфире программы "Шустер Live" из-за нежелания второго покинуть эфир (вместо него в эфир должен был выйти президент Виктор Ющенко). Все это происходило в последний разрешенный для агитации день перед первым туром президентских выборов.





Спустя всего 12 дней Андрей Парубий вступил в рукопашную уже в стенах парламента во время рассмотрения вопроса о продлении аренды базы Черноморского флота РФ. По итогам схватки аренда была продлена, а уже весной в отношении нардепа возбудили уголовные дела за хулиганство и незаконное влияние на спикера Верховной Рады. Впрочем, никаких последствий для него это не имело.

Спустя два года Андрей Парубий снова сменил политическую силу – перейдя летом 2012-го во "Фронт перемен" Арсения Яценюка.

"Звездный час", наполненный скандалами

В 2012-м Андрей Парубий был вновь избран народным депутатом Украины. Но его настоящий "звездный час" начался в ноябре 2013-го, когда наш герой стал комендантом палаточного лагеря и руководителем отрядов Самообороны Майдана, он фактически курировал его ежедневную деятельность.

Однако наряду с этим ему пришлось отвечать и на неприятные вопросы и даже прямые обвинения, в том числе со стороны соратников.

Уже в начале февраля нардеп Сергей Пашинский намекал на вольное обращение с финансированием Майдана.

Также Парубий отказался пускать следственную группу, которая приехала в Дoм профсоюзов после взрыва в здании, мотивируя это отсутствием каких-либо боеприпасов. Это заявление опровергалось экс-главой СБУ Александром Якименко. Он тогда заявил, что обстрел велся из здания филармонии, которое было подконтрольно Парубию, да и на видео из гостиницы "Днепр" видны вооруженные люди, выезжающие из нее, а в кадре появлялся сам нардеп.





Кроме того, в критический для Майдана день, 19 февраля, Андрей Парубий просто пропал. Объяснений случившемуся было несколько, но все они противоречили друг другу, что вызвало даже обвинение в трусости. Что же на самом деле случилось с нардепом в тот день – до сих пор точно неизвестно.

Но как бы то ни было, заслуги Парубия не были забыты, и в феврале 2014 года он стал секретарем Совета Национальной безопасности и обороны Украины. Правда, уже в августе из-за несогласия с политикой президента Петра Порошенко политик оставил свой пост и вернулся к партийной деятельности. В том же месяце он покинул очередную политсилу, а в сентябре стоял у истоков "Народного фронта", главой которого стал Арсений Яценюк. Уже по спискам новой партии Андрей Парубий в очередной раз попал в парламент.

Далее карьера нардепа развивалась более чем успешно: в декабре он стал первым заместителем председателя Верховной Рады Украины, а 2 года спустя – председателем. Впрочем, эта карьера могла прерваться 24 декабря 2014-го года, когда во время встречи политика с соратниками около отеля "Киев" в него была брошена граната. По версии МВД, организатором покушения был экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.

После того как глава "Народного фронта" Арсений Яценюк покинул пост премьер-министра, Андрей Парубий снова переориентировался и поддержал президента Петра Порошенко, а после проигрыша последнего на выборах заявил о присоединении к партии "Европейская солидарность". По ее списку, будучи вторым номером (сразу за экс-президентом), Парубий прошел в Верховную Раду IX созыва.

В парламенте экс-спикер не упускает случая жестко раскритиковать действующего президента, напоминая о судьбе четвертого президента Украины Виктора Януковича. Также Парубий активно выступает за украинизацию, одним из активных инициаторов которой он был еще в должности спикера, а также обвиняет Владимира Зеленского в договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Криминальные дела экс-спикера и его семьи – претензий нет

Впрочем, активность Андрея Парубия на политическом фронте может объясняться вопросами, которые есть у ряда правоохранительных структур к нему лично.

Еще в апреле 2019 года Сoлoмeнcкий районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство о возможной растрате Парубием государственных средств. Впрочем, пресс-служба нардепа опровергла это заявление, поскольку речь шла о хищениях в подразделении Аппарата Верховной Рады, к которому спикер отношения не имеет. Тем не менее, на допросе в Специализированной антикоррупционной прокуратуре политику побывать пришлось, правда, информации о ходе расследования дела с тех пор нет никаких.

Летом и осенью вопросы к Парубию возникли у Государственного бюро расследований (ГБР), открывшего производства по факту препятствования им "осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму, или деятельности официального наблюдателя Уголовного кодекса".

В сентябре сам Парубий на своей странице в Facebook сообщил об открытии ГБР дела в отношении него по поводу трагедии в Одессе 2-го мая.

"Чтo удивилo, тaк это тo, чтo в тeкcтe нe былo (пoкa) фoрмулирoвoк oб "oргaнизaции, кooрдинaции и осуществлению Пaрубиeм гocудaрcтвeннoгo пeрeвoрoтa пoд кoдoвыми нaзвaниями "Мaйдaн", "Рeвoлюция Дocтoинcтвa", o "нeзaкoннoм oтcтрaнeнии oт влacти зaкoннo избрaннoгo прeзидeнтa Янукoвичa", o "зaxвaтe влacти oргaнизoвaннoй прecтупнoй группoй", o "прecтупнoм прoтивoдeйcтвии гocудaрcтвeннoй пoлитикe рeинтeгрaции Укрaины в eдинoe прocтрaнcтвo c брaтcкoй Рoccийcкoй Фeдeрaциeй" и т. д.", – oтмeтил Пaрубий.

Однако слова экс-спикера были опровергнуты ГБР в тот же день, к тому же, по словам пресс-секретаря Государственного бюро расследований Анжелики Ивановой, инициатором этого уголовного производства является сам Парубий. Еще в феврале 2019-го года ГБР заявило об отсутствии претензий к спикеру по другому уголовному производству. Вместе с тем в уголовных кругах известны члены семьи экс-спикера, например, его двоюродный брат Ярослав Парубий, который в СМИ фигурирует как один из активных участников известной во Львовской области ОПГ "Морды" Владимира Дидуха. Впрочем, документальных претензий к кузену Андрея Парубия в виде уголовных дел предоставлено не было.

А вот родную сестру нардепа Елену Парубий, на тот момент сотрудницу налоговой инспекции Львовской области, в 2010 году задержали в женском туалете при получении взятки в 2000 долларов. Как и полагается любящему брату, Парубий за нее заступился, подключив к этому ресурсы депутатской группы "За будущее" Вячеслава Кириленко, членом которой он тогда был.

Заступничество не прошло даром – уже в ходе следствия 2000 долларов взятки исчезли, и дело окончилось ничем. Елена Парубий в 2017 году получила должность заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области.

Жизнь на страховку – странности материального положения

Андрей Парубий, в отличие от многих нардепов, стал профессиональным политиком еще в молодости. Поэтому, официально у него нет никакого бизнеса сам он обладает скромным достатком. Правда, это не избавляет его от вопросов и странностей.

Согласно декларации о доходах и активах за 2019 год Андрей Парубий лично владеет квартирой во Львове площадью 92 квадратных метра, остальное имущество – квартира в 21 квадрат, земельный участок в 1130 квадратов и жилой дом на 32 квадратных метра, а также автомобиль "Пежо" – принадлежит его супруге Ульяне.

При этом главным "добытчиком" в семье является экс-спикер, заработавший в 2019 году в ВР 725 398 грн, в то время как его супруга в Львовском национальном университете им. Ивана Франко – 66 891 грн. При этом жене нардепа были выплачены две страховые премии в ПАО "Страховая компания "Украинская страховая группа" в размере 29 672 грн и 7929 грн. Наличными Андрей Парубий хранит 550 тыс. грн и 58,5 тыс. долл., банкам политик доверил лишь 2817 грн.

Вообще семье экс-спикера как-то удивительно "везет" или напротив, "не везет" со страховкой – с 2015-го по 2019-й годы сам Андрей Парубий или его супруга Ульяна получали страховые выплаты от различных страховых компаний трижды:

- 2019-й год – 37 601 грн получил Андрей Парубий;

- 2018-й год – 84 457 грн получил Андрей Парубий;

- 2015-й год – 11 469 грн получила Ульяна Парубий.

Также в 2018-м году в Национальном агентстве по противодействию коррупции заявили (НАПК), что в 2015-м году Парубий подал недостоверные данные о доходах своей супруги – ее доход тогда состоял из тех самых 11 469 грн от ПАО "Страховая компания "Украинская страховая группа" и заработной платы в 28 307 грн. А в декларации за 2017 год, по данным НАПК, спикер не указал недвижимость, которой пользуется его дочь. Сам политик тогда эти заявления НАПК опроверг, заявив, что никакой отдельной недвижимости его несовершеннолетняя дочь не имеет.

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