Политический камбэк Вилкула: с каким багажом экс-регионал отправился в бой за кресло мэра Днепра

Александр Вилкул намерен баллотироваться в мэры Днепра. Фото: СтранаУА

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

Хотя официальный старт избирательной кампании еще не объявлен, предвыборная гонка набирает обороты. О своем намерении принять участие в местных выборах заявил, среди прочих, блок "Украинская перспектива", главой которого является экс-губернатор Днепропетровщины, экс-народный депутат Украины и кандидат в президенты Украины Александр Вилкул.



Все бы ничего, но еще в сентябре прошлого года политик, потеряв статус нардепа и спасаясь от прокуратуры, которая обвинила его в миллионных хищениях, покинул территорию Украины. Да и в целом биография Вилкула наполнена событиями, которые позволяют называть репутацию политика неоднозначной.

От помощника машиниста до гендиректора и нардепа

Согласно "канонической" версии биографии политика, размещенной на его официальном сайте, путь наверх он проложил себе сам, и добился успеха благодаря исключительно уникальным управленческим талантам.

Родился Вилкул в 1974 году в Кривом Роге, в 1996 году окончил Криворожский технический университет по специальности "Открытые горные работы", где на тот момент трудился его отец-инженер Юрий Вилкул.

"Трудовой путь начал помощником машиниста экскаватора на ЮГОКе. Потом работал горным мастером, начальником управления, был назначен заместителем генерального директора. Обеспечил погашение годичной задолженности по заработной плате на предприятии. В 2003-2006 гг. Александр Вилкул стал генеральным директором ЦГОКа, позже - одновременно двух предприятий: ЦГОКа и СевГОКа, затем – почетным президентом ЦГОКа и СевГОКа", - так выглядит этот период жизни политика на его персональном сайте.

По данным СМИ, путь от помощника машиниста до начальника коммерческо-финансового управления ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" Кривого Рога занял у Вилкула всего год. Еще спустя год – в 1998-м, он стал уже заместителем генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам управления ОАО "Южный ГОК". Впечатляющая карьера для 24-летнего парня, всего 2 года назад окончившего вуз. Затем были должности заместителя президента по экономике и внешнеэкономическим связям ООО "Академия горных наук Украины" и заместителя председателя правления по коммерческим вопросам ОАО "ЮГОК".

В 2003-м году Александр Вилкул становится гендиректором Центрального и Северного ГОКов, которых помимо фигуры руководителя объединяла фигура собственника – самого богатого украинца Рината Ахметова.

В том же 2003-м наш герой начинает общественно-политическую деятельность. Для начала он вступил в Партию регионов, а два года спустя возглавил Криворожскую городскую организацию ПР. Уже в 2006-м производственник впервые попадает в Верховную Раду по спискам Партии регионов, а на внеочередных выборах в 2007-м делает это во второй раз.

О том, чем он занимался в парламенте, Вилкул откровенно пишет на своем сайте, связывая этот период с горно-обогатительными комбинатами.

"В 2006-2010 гг. обеспечил стабильную работу ГОКов и повышение объемов производства в два раза. Был реализован целый комплекс инвестиционных программ, направленных на ремонт, модернизацию, восстановление старых и запуск новых производств, создание новых рабочих мест", - говорится на сайте.

Политик почему-то не учел, что как нардеп он не мог руководить предприятиями, однако честно указал, что, фактически, лоббировал их интересы на высшем уровне. Хотя в этом не было ничего удивительного, ведь уже тогда у политэкспертов не возникало сомнений, что попадание в партийный список ПР Вилкулу обеспечил Ринат Ахметов, поэтому и требовал "отдачи" для своих ГОКов.

Пик карьеры Вилкула и начало проблем

Период 2010-2013-го стал пиком развития карьеры Александра Вилкула. В 2010-м, досрочно сложив с себя полномочия нардепа, он сменил их на пост председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Но очень быстро свои позиции губернатора подкрепил мандатом депутата областного совета.

Как пишет на своем сайте Вилкул, за время его губернаторства с марта 2010-го по декабрь 2012-го объем промпроизводства в регионе вырос на 24%, зарплата - почти в 2 раза, создано 236 тысяч новых рабочих мест, начато строительство социального жилья.

Точно неизвестно, были ли в том заинтересованы высшие эшелоны власти, или, может, вновь сыграла роль помощь Рината Ахметова, но, так или иначе, 24 декабря 2012-го года Александр Вилкул становится вице-премьер-министром Украины. Теперь он отвечал за региональное развитие, инфраструктуру, транспорт, строительство и ЖКХ. На этом посту экс-губернатор пробыл до февраля 2014-го.

Впрочем, без дела Вилкул оставался недолго, и после роспуска Партии регионов присоединился к ее преемнику - "Оппозиционному блоку". И снова по партийному списку попал в Верховную Раду. С тех пор фамилия политика стала все чаще фигурировать в изобличающих материалах СМИ.

Вилкул и первые коррупционные скандалы

Так, в 2014-м году журналисты регулярно стали писать о якобы причастности Александра Вилкула к хищениям. И что интересно, чаще всего эти обвинения звучали со страниц прессы родного для нардепа Кривого Рога, который журналисты окрестили "центром коррупционной сети, накрывшей регион во время губернаторства политика".

Как писали СМИ, заинтересованность губернатора в родном городе касалась буквально всех сфер. Например, строительства, где его интересы представляло ООО "Крост"; торговли - сеть бюджетных супермаркетов "Семейка"; ювелирной отрасли – ювелирный дом "Рубин" второй жены губернатора (ныне Александр Вилкул женат уже третьим браком) и, конечно же, в ЖКХ. Только на парковках и аренде мест под рекламу, по подсчетам журналистов, в Кривом Роге за 5 лет были освоены 40 млн грн посредством предприятия "Парковка и реклама".

Фамилия Вилкула звучала не только в публикациях, посвященных Кривому Рогу. Журналисты связывали его имя с переводом в 2010-2014 годах 73,4 млн грн со счетов "Кривбасспромводоснабжение" на счета "Днепромашобогащения" за использование неких инноваций по снижению потребления электроэнергии (позже их следов проверки так и не нашли). Или взять хотя бы уплату 37 млн грн, которые по решению суда предприятие отдало, став третьим участником сделки между частной структурой "Палисса-трэвел" и Днепропетровским государственным предприятием "Промышленно-металлургический консалтинг".

Еще одна схожая история связана с "Днепрводоканалом". Речь о 30 млн еврокредита от ЕБРР, которые пошли, по словам экс-мэра столицы Леонида Черновецкого, "на что-то важное", но на что именно и куда – неизвестно. Вспоминается и договор с неким ООО "Расчетно- маркетинговый центр". Он касался работы с теми, кто не оплатил услуги водоснабжения. Услуги оценивались в 20 млн грн ежегодно. В итоге в 2015-м на территории водоканала нашли элитный клуб отдыха.





При этом во всех упомянутых структурах - "Днепрмашобогащение", "Палисса-трэвел" и ООО "Расчетно-маркетинговый центр" прослеживаются следы тогда еще депутата горсовета, затем секретаря горсовета и и.о. мэра Днепра Максима Романенко, которого журналисты называли "человеком Вилкула".

Еще более громкой получилась скандальная история днепропетровского КП "Бюро по учету имущественных прав и деятельности с недвижимостью" в 2013 году. Оказалось, что 96 объектов недвижимости, принадлежавших городу, в том числе и помещение, в котором находится центр социальных служб горсовета, были переданы некоему ООО "Соларис".

По решению суда о якобы долге другого КП, которое получило эту недвижимость от КП "Бюро по учету имущественных прав и деятельности с недвижимостью" объекты, рыночной стоимостью примерно в 1 млрд грн передавалась по оценочной стоимости в 42 млн грн. Но самым скандальным стал тот факт, что оформлением недвижимости занималась нотариус Яна Гуфман – жена бывшего директора КП "Бюро по учету имущественных прав и деятельности с недвижимостью" Геннадия Гуфмана. Скандал вышел оглушительным, но, как часто бывает, никто наказан не был. Сам же Гуфман получил статус "серого кардинала" Днепра, а ныне занимается политикой.

Закат политической карьеры

2015-й год стал периодом роста политической активности Вилкула, который баллотировался в городские головы тогда еще Днепропетровска. Выборы он проиграл Борису Филатову, хотя и лидировал в первом туре. А уже в 2016-м Александр Вилкул и его охрана приняли участие в потасовке с нардепом Владимиром Парасюком.





А осенью 2015-го правоохранители открыли уголовное производство против Вилкула за присвоение имущества и злоупотребления при строительстве наземного перехода на проспекте имени газеты “Правда”. Но случилось это только по решению суда, который обязал областную прокуратуру заняться нардепом. Сам политик назвал это решение и уголовное дело "фейком".

Интересно, что параллельно к экс-губернатору проявила интерес и Генеральная прокуратура Украины. Но Вилкул вновь заявил, что он только давал свидетельские показания, а претензий к нему у ГПУ нет. Со временем выяснилось, что претензии у ГПУ к политику все же есть, причем весомые. Но это стало ясно только после того, как ведомство возглавил Юрий Луценко.

Так, летом 2017-го Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что нардепу грозит отмена депутатской неприкосновенности из-за уклонения от уплаты налогов на сумму 19,6 млн грн. Ранее об обнаруженных у нардепа 72,9 млн грн доходов, которые в 2015-м он якобы укрыл от декларирования, заявили в Главном управлении ГФС в Днепропетровской области. Однако никаких последствий для политика это тогда не имело.

Тем не менее в конце 2017-го, после задержания и показаний экс-председателя Днепропетровской райадминистрации Вадима Кобыляцкого, в отношении нардепа открыли уголовное производство. Вилкула подозревали в том, что он незаконно разрешил изменить назначение земельного участка (площадью более 45 гектаров) для компании "Арт Ленд" с "сельскохозяйственного" на "земли для промышленности", что привело к ущербу для государства в 5 млн грн. Поскольку по действующему законодательству разрешение требовало специального решения правительства, была якобы сфальсифицирована подпись главы Госкомзема.

Другой незаконной земельной сделкой, инкриминируемой Вилкулу, стало распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков (площадью в 21 га) колхозов "Катериновский" и "им. Горького" для расширения карьера Орджоникидзевского ГОКа под горные отвалы. Убытки оцениваются в 12 млн гривен.

Как и прежде, Александр Вилкул назвал уголовные производства "политическим давлением", а сами дела сфальсифицированными, открытыми в результате давления на свидетеля и незаконного прослушивания его телефонных разговоров. В конце концов, 16 октября 2018-го года Александр Вилкул смог торжествовать победу над ГПУ. Предложение прокуратуры лишить политика депутатской неприкосновенности поддержало всего 137 человек, при 226-ти необходимых голосов.

Однако, если на "коррупционном фронте" нардеп мог праздновать победу, то на фронте политическом у него возникли серьезные проблемы. Как раз осенью 2018-го случился сперва де-факто, а затем и де-юре, раскол "Оппозиционного блока" на почве того, кто должен стать кандидатом на будущих президентских выборах. В ходе схватки победила условная "группа Ахметова", чьим ставленником оставался Вилкул, и в декабре "Оппоблок" заявил, что именно его он выдвинет кандидатом в президенты. Но, увы, эта победа стала "пирровой". Некогда монолитный блок, по сути, развалился - большая часть его электората и активных игроков ушла в партию Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – за Жизнь".

Наглядным свидетельством этого стали 8 место и 4,15% голосов на выборах президента 31 марта и 3,03% голосов "Оппозиционного блока" на внеочередных выборах в ВР Украины 21 июля.

Поражение на выборах, а также лишение депутатского статуса сразу же негативно отразилось на Вилкуле. 5 сентября прокуратура Днепропетровской области вручила ему подозрение о совершении преступлений, за которые ранее ГПУ пыталось лишить нардепа неприкосновенности. Но Октябрьский районный суд Днепра оставил экс-нардепа на свободе под личное поручительство, что в прокуратуре грозились оспорить и собирали для этого представителей СМИ на брифинг.

Хотя к январю 2020 года позиция прокуратуры резко изменилась. Когда 28 января в Днепровском районном суде Днепропетровской области защита хлопотала о закрытии уголовного производства из-за срока давности, у прокуратуры возражений не было. В итоге дело против Александра Вилкула закрыли, а государству пришлось даже оплатить 10 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Местные выборы и "Украинская перспектива"

Уладив дела с правоохранителями, Александр Вилкул захотел вернуться в политику. Для этого он решил использовать учрежденный еще в 2014-м году благотворительный фонд "Украинская перспектива", первоначально созданный для оказания помощи мирным жителям в зоне проведения АТО.

На ниве пандемии и коронавируса Александр Вилкул и его фонд заявили о себе как о благотворителях днепропетровских медиков, но постоянно оказываясь в скандалах: то с некачественными медицинскими масками и перчатками то с восьмью микроавтобусами, которые были обещаны медикам еще в марте, но до сих пор не предоставлены.

Тем не менее все это не помешало 11 августа заявить Вилкулу, что его Блок "Украинская перспектива" выставит своих кандидатов в областной совет и практически на все городские и районные выборы в Днепропетровской области.

"Я постоянно получаю вопросы: "Александр Юрьевич, давайте что-то делать. У Вас есть опыт, вы знаете людей, которые многое сделали". И моё решение пойти на местные выборы – это ответ на вопросы людей и их просьбы о помощи", - так объяснил свое решение политик.

Политические расклады в самом Днепре достаточно неоднозначные.

Так, по данным социологической компании SOCIS, наибольший рейтинг (35,3%) имеет действующий городской голова Борис Филатов. Следом за ним с 12,4% идет Александр Вилкул. "Бронза" и 12% - у секретаря Днепровского горсовета Загида Краснова. Что касается партий, то 15,3% - у "Слуги народа", 14,3% - у партии "Пропозиция", известной еще как "партия мэров" и соучредителем которой является Борис Филатов, у партии "Громадская сила" Загида Краснова – 8,8%.

По версии же Центра общественного развития "Интеракция", Филатов, Вилкул и Краснов являются лидерами по антирейтингу среди жителей Днепра – 41,2%, 25,3 и 16,2% соответственно.





Как признались "Комментариям" источники в деловых кругах Днепра, примерно с начала августа в городе ходят слухи о якобы имевших место переговорах между градоначальником и Александром Вилкулом.

По словам источников, у Вилкула есть реальные шансы на третье, а то и второе место – в зависимости от того, кто будет представлять на выборах мэра Днепра "Слугу народа". Пока кандидатов двое – главный врач Днепровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, чей антирейтинг по данным "Интеракции" наименьший из всех потенциальных кандидатов – 5,3%, и народный депутат Максим Бужанский.

Что касается партий, то здесь, скорее всего, шансы "Украинской перспективы" выглядят менее солидно. Лидерами собеседники "Комментариев" однозначно называют "Слугу народа" и "Оппозиционную платформу – За Жизнь", а следом в разных вариациях могут идти "Пропозиция", "Громадська сила", "Европейская солидарность" и политсила Вилкула, хотя с теми же шансами она может и не попасть в местные советы.

Как бы то ни было, Александр Вилкул достаточно состоятелен, для того чтобы продолжить играть в столь полюбившиеся ему "политические игры". Согласно его декларации от 30 мая 2020 года, в виде наличных у него хранятся 300 тысяч гривен, 384 тысячи долларов США и 310 тысяч евро. На банковских счетах хранятся 3 млн 893 тыс. 654 дол. США и 9 млн 570 тыс. 183 грн. Ведь, в крайнем случае, всегда можно обратиться за поддержкой к своему экс-работодателю Ринату Ахметову. Для олигарха Днепропетровщина остается одним из стратегических регионов в смысле принадлежащих ему предприятий и сосредоточенных интересов.

Впрочем, с тем же успехом это могут быть и деньги Бориса Филатова, не зря ведь в городе говорят о каких-то переговорах.

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