Чи дійсно Україна приймає ультиматум РФ з питань мови та релігії: відповідь Зеленського
НОВИНИ

Чи дійсно Україна приймає ультиматум РФ з питань мови та релігії: відповідь Зеленського

Президент наголосив, що у питаннях мови та релігії у мирному плані Україна посилається на правила ЄС

27 грудня 2025, 16:10
Офіційний Київ аргументовано посилається на правила Європейського Союзу у пунктах мирного плану щодо релігії та мови. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Чи дійсно Україна приймає ультиматум РФ з питань мови та релігії: відповідь Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Ми в цьому плані абсолютно аргументовано посилаємося на правила та закони Європейського Союзу, тому що ми є майбутнім членом Європейського Союзу. Саме у такому форматі ми всі обговорюємо", — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, питання мови та віри також обговорюються саме у цьому форматі.                                                     

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна має червоні лінії перед зустріччю президентів у США – це територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

"Якщо ми йдемо на ті чи інші кроки, важливо, щоб гарантії безпеки були сильними, ми були захищені. І якщо американська сторона порушує питання про референдум чи про вибори. Точнісінько це не може бути в таких умовах, в яких живемо ми сьогодні", — додав Володимир Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський зазначив, що він бачить повну відсутність реального бажання Пекіна приєднатися до мирного врегулювання війни. За словами глави держави, КНР збільшує економічну підтримку Москви. Про це Володимир Зеленський заявив у розмові із журналістами.

Раніше "Коментарі" писали – Зеленський зробив заяви про компроміси заради припинення вогню.



