Чи дійсно Україна приймає ультиматум РФ з питань мови та релігії: відповідь Зеленського

Кравцев Сергей
Офіційний Київ аргументовано посилається на правила Європейського Союзу у пунктах мирного плану щодо релігії та мови. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За словами президента, питання мови та віри також обговорюються саме у цьому форматі.
