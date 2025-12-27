Чи дійсно Україна приймає ультиматум РФ з питань мови та релігії: відповідь Зеленського

Офіційний Київ аргументовано посилається на правила Європейського Союзу у пунктах мирного плану щодо релігії та мови. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Ми в цьому плані абсолютно аргументовано посилаємося на правила та закони Європейського Союзу, тому що ми є майбутнім членом Європейського Союзу. Саме у такому форматі ми всі обговорюємо", — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, питання мови та віри також обговорюються саме у цьому форматі.

