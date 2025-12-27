Зеленский сделал заявления о компромиссах ради прекращения огня

Украина высказалась за предложение Дональда Трампа о прекращении огня и зафиксировала готовность к компромиссам в специальном плане из 20 пунктов. Однако постоянный мир возможен только при единстве США и Европы в поддержке Киева. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о перспективах завершения войны.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер акцентировал, что для Украины мир является единственным приоритетом, и ради него Киев уже пошел на веские уступки, отраженные в рабочих документах.

"Украина поддержала предложение президента Трампа о прекращении огня. Украина пошла на много разных компромиссов, и этому есть фиксация в наших договоренностях, в рабочих договоренностях, в нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, что может остановить эту войну", – отметил Владимир Зеленский.

По его мнению, если Россия демонстрирует желание сражаться дальше, остановить ее может только консолидированная позиция мира. Любая поддержка агрессора со стороны Запада будет означать неизбежное затягивание конфликта.

Формула силы: для сильной позиции за столом переговоров Украине необходимы ПВО, оружие и финансовая помощь.

При этом президент называет два сценария: вариант А – скорейшее окончание войны из-за остановки России. Вариант Б – продолжение войны, что станет риском для всего мира.

Владимир Зеленский предупредил, что Россия не остановится на Украине, несмотря на какие-либо договоры или "красноречивые месседжи" Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина имеет красные линии перед встречей президентов в США – это территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, мы были защищены. И если американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах. Точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня", — добавил Владимир Зеленский.



