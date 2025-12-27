Действительно ли Украина принимает ультиматум РФ по вопросах языка и религии: ответ Зеленского

Официальный Киев аргументированно ссылается на правила Европейского Союза в пунктах мирного плана, касающихся вопроса религии и языка. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Мы в этом плане абсолютно аргументированно ссылаемся на правила и законы Европейского Союза, потому что мы являемся будущим членом Европейского Союза. Именно в таком формате мы все обсуждаем", — высказался Владимир Зеленский.

По словам президента, вопросы языка и веры также обсуждаются именно в этом формате.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина имеет красные линии перед встречей президентов в США – это территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, мы были защищены. И если американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах. Точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня", — добавил Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский отметил, что он видит полное отсутствие реального желания Пекина присоединиться к мирному урегулированию войны. По словам главы государства, КНР наращивает экономическую поддержку Москвы. Об этом Владимир Зеленский заявил в разговоре с журналистами.

Ранее "Комментарии" писали - Зеленский сделал заявления о компромиссах ради прекращения огня.