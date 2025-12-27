logo

BTC/USD

87442

ETH/USD

2923.85

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Действительно ли Украина принимает ультиматум РФ по вопросах языка и религии: ответ Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли Украина принимает ультиматум РФ по вопросах языка и религии: ответ Зеленского

Президент акцентировал, что в вопросах языка и религии в мирном плане Украина ссылается на правила ЕС

27 декабря 2025, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Киев аргументированно ссылается на правила Европейского Союза в пунктах мирного плана, касающихся вопроса религии и языка. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Действительно ли Украина принимает ультиматум РФ по вопросах языка и религии: ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Мы в этом плане абсолютно аргументированно ссылаемся на правила и законы Европейского Союза, потому что мы являемся будущим членом Европейского Союза. Именно в таком формате мы все обсуждаем", — высказался Владимир Зеленский.

По словам президента, вопросы языка и веры также обсуждаются именно в этом формате.         

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина имеет красные линии перед встречей президентов в США – это территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.                          

"Если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, мы были защищены. И если американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах. Точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня", — добавил Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский отметил, что он видит полное отсутствие реального желания Пекина присоединиться к мирному урегулированию войны. По словам главы государства, КНР наращивает экономическую поддержку Москвы. Об этом Владимир Зеленский заявил в разговоре с журналистами.

Ранее "Комментарии" писали - Зеленский сделал заявления о компромиссах ради прекращения огня.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости