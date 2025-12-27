Рубрики
Официальный Киев аргументированно ссылается на правила Европейского Союза в пунктах мирного плана, касающихся вопроса религии и языка. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам президента, вопросы языка и веры также обсуждаются именно в этом формате.
