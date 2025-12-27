Украина имеет красные линии перед встречей президентов в США – это территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, мы были защищены. И если американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах. Точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня", — добавил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — союзники Украины планируют собраться в январе 2026 года, чтобы окончательно согласовать меры по обеспечению безопасности после возможного достижения прекращения огня в войне с Россией. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца.

Также издание "Комментарии" сообщало – предложение Соединенных Штатов предоставить Украине гарантии безопасности, сопоставимые со статьей 5 Североатлантического альянса, может оказаться не только нереалистичным, но и потенциально опасным. Об этом говорится в колонке для Washington Post, авторами которой стали профессор политики России и Евразии Рэндского института Сэмюэл Чарап и директор по военному анализу организации Defense Priorities Дженифер Кавана.

Эксперты обращают внимание, что Вашингтон на протяжении всей полномасштабной войны последовательно отказывался от отправки американских войск в Украину – и на это есть фундаментальные причины. По их словам, если бы защита Украины рассматривалась как жизненно важный интерес США, американские военные уже давно находились бы на ее территории.



