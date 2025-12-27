Война в Украине: Зеленский рассказал, какую позицию в конце концов выбрал Китай

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он видит полное отсутствие реального желания Пекина присоединиться к мирному урегулированию войны. По словам главы государства, КНР наращивает экономическую поддержку Москвы. Об этом Владимир Зеленский заявил в разговоре с журналистами.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский акцентировал, что, несмотря на дипломатические надежды Киева, сегодня роль Китая скорее деструктивна, поскольку страна стала главным финансовым "донором" российской военной машины.
В то же время Владимир Зеленский заметил, что Украина никогда не отказывалась от диалога с Пекином и всегда стремилась видеть Китай среди активных участников мирного процесса.
