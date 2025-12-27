Война в Украине: Зеленский рассказал, какую позицию в конце концов выбрал Китай

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он видит полное отсутствие реального желания Пекина присоединиться к мирному урегулированию войны. По словам главы государства, КНР наращивает экономическую поддержку Москвы. Об этом Владимир Зеленский заявил в разговоре с журналистами.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский акцентировал, что, несмотря на дипломатические надежды Киева, сегодня роль Китая скорее деструктивна, поскольку страна стала главным финансовым "донором" российской военной машины.

"На сегодняшний день Китай – крупнейший импортер, а мы знаем, куда идут эти деньги. Деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну. Вот такая сегодня, к сожалению, роль Китая", — подчеркнул президент.

В то же время Владимир Зеленский заметил, что Украина никогда не отказывалась от диалога с Пекином и всегда стремилась видеть Китай среди активных участников мирного процесса.

"Если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, мы были защищены. И если американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах. Точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня", — добавил Владимир Зеленский.

