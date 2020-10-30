Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг Конституционного суда. После решения судей об отмене уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях, глава государства предлагает их распустить и прекратить полномочия. Соответствующий законопроект он внес в Верховную Раду.

Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Незадолго до этого Владимир Зеленский также собрал срочное заседание СНБО. Он считает, что судьи Конституционного суда принимали решение в собственных интересах, а значит не могут и дальше занимать свои посты.

Законопроект, внесенный Зеленским получил название "О восстановлении доверия общества к конституционному судопроизводству" и на сайте парламента отмечен как неотложный.

Также президент после заседания СНБО подписал указ, в котором Кабмин обязуют ввести Единый госреестр деклараций для лиц, которые выполняют функции государства либо же являются членами местного самоуправления. Тем временем, НАПК должно получить доступ ко всем справочным системам, банковским данным, реестрам для получения информации о вышеупомянутых лицах.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем может обернуться для Украины отмена е-декларирования и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях.

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