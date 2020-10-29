В ЕС назвали решение КСУ по е-декларированию основанием для отмены безвиза

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Татьяна Веремеева
В Европейском союзе заявили, что решения Конституционного
Суда Украины об отмене электронного декларирования могут стать причиной
временной приостановки безвизового режима между Украиной и ЕС. Об этом сообщает
"Украинская
правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес
вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги
Стефанишиной, которое оказалось в распоряжении издания.
В письме говорится, что пока неофициально источники в ЕС
говорят, что решение Конституционного суда Украины No13-р/2020, которое
отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность
за недостоверное декларирование, является основанием для начала запуска
Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвиза. Поводом
является отход третьего государства от критериев, в результате выполнения
которых был введен безвизовый режим.
Посол пишет в письме, что решения КСУ и ОАСК стали
поводом для беспокойства Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии.
Ведомства обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией все еще
остается приоритетным для Украины.
Также в письме отмечается, что независимость,
институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего
антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и
стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:
- сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в
ЕС;
— сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;
— интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ);
- распространение на Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ);
- интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и др.
Николай Точицкий также отметил, что Украине необходимо
создать рабочую группу, в состав которой стоит включить представителей
парламента, Офиса президента, судейского самоуправления, научных кругов и
гражданского общества. Эта рабочая группа должна будет определить обработки
изменений в Конституцию Украины.
Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за
недостоверное декларирование. В Национальном агентстве по предотвращению
коррупции после этого закрыли
Реестр электронных деклараций. "Комментарии"
узнали у экспертов, что значит этот шаг: спланированная атака на
антикоррупционные органы или торжество закона.
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