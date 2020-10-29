В ЕС назвали решение КСУ по е-декларированию основанием для отмены безвиза

В Европейском союзе заявили, что решения Конституционного Суда Украины об отмене электронного декларирования могут стать причиной временной приостановки безвизового режима между Украиной и ЕС. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которое оказалось в распоряжении издания.



В письме говорится, что пока неофициально источники в ЕС говорят, что решение Конституционного суда Украины No13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвиза. Поводом является отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

Посол пишет в письме, что решения КСУ и ОАСК стали поводом для беспокойства Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии. Ведомства обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией все еще остается приоритетным для Украины.

Также в письме отмечается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:

- сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

— сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;

— интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ);

- распространение на Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ);

- интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и др.

Николай Точицкий также отметил, что Украине необходимо создать рабочую группу, в состав которой стоит включить представителей парламента, Офиса президента, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества. Эта рабочая группа должна будет определить обработки изменений в Конституцию Украины.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции после этого закрыли Реестр электронных деклараций. "Комментарии" узнали у экспертов, что значит этот шаг: спланированная атака на антикоррупционные органы или торжество закона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!