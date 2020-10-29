Закрытие деклараций чиновников в Украине: зачем это сделали и что это значит

Конституционный суд Украины (КСУ) отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) после этого закрыли Реестр электронных деклараций. "Комментарии" узнали у экспертов, что значит этот шаг: спланированная атака на антикоррупционные органы или торжество закона.

"Это решение будет черным пятном на КСУ"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что мотивация КСУ при принятии этого решения "крайне удивительна".

"По мнению судей КСУ, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является – внимание! – "чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений". Акцент на том, что некоторые функции НАПК могут нарушать независимость судей. По такой логике, по отношению к судьям нельзя проводить никакой мониторинг и контроль. Явно нарушается баланс между законодательной и исполнительной властью. С такой мотивацией принимать решения такого масштаба КСУ не может. Это решение будет черным пятном на нем".

По словам эксперта, последствия решения мы уже видим – Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) лишилось соответствующих полномочий, закрываются реестры.

"Как я понимаю, у депутатов местных советов теперь будет сложности с тем, чтобы приступить к работе. Ведь это можно только после полной проверки (спецпроверки), а она частично осуществляется НАПК. И осуществлять он ее теперь не может. То есть, фактически, КСУ своим решением от 27 октября заблокировал назначение победителей местных выборов на выборные должности, – отмечает Богдан Бондаренко. – Глава НАПК Александр Новиков уже заявил, что КСУ парализовал работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата".

"Сомневаюсь, что такую землю можно купить в Крыму без содействия спецслужб"

По мнению доктора юридических наук экс-постпреда президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, как минимум о спланированной и заказанной извне атаке можно говорить в контексте авторов соответствующего пакета конституционных обращений. Среди которых немало нардепов от ОПЗЖ.

"И тут речь уже не о степени предвзятости Конституционного Суда, судьи которого, совершив по сообщениям прессы, НАПК, НАБУ, возможные коррупционные правонарушения "выносят решение в собственном деле". Речь не о критике обоснованности позиций КСУ юристами и о возможных нарушениях этим судом процедуры. Речь о национальной безопасности", – уверен эксперт.

Борис Бабин напоминает о скандале с главой КСУ, приобретшем, как пишет пресса, в 2018 году по оккупационным "законам" земельный участок для обустройства своей виллы в ялтинском Кореизе.

"Дело не столько в том, что данное имущественное изменение "забыли" внести в декларацию, а и о самом активном, как видим, отношении председателя органа конституционного надзора к своей недвижимости в оккупированном Крыму в принципе, – отмечает эксперт. – Напомню, что Кореиз – это с 2014 года место "для очень избранных". И мне сложно представить, чтобы у человека, не работающего плотно со спецслужбами государства-агрессора, с контролирующей Крым преступной группировкой "Сейлем" и не имеющего паспорта РФ, оставили в покое там домовладение на действительно "золотой" земле. "Национализировали" бы за сутки".

Доктор юридических наук подчеркивает, что нынешние законы РФ прямо запрещают иметь "иностранцам" там недвижимость. И выходит, кто-то для агрессора абсолютно "свой человек".

"А как пишут эксперты "Ассоциации реинтеграции Крыма", для такого землеотвода, что по сообщениям прессы провел в 2018 году председатель КСУ, нужно было отстегнуть "сейлемскому смотрящему за Кореизом" Лери Сванидзе и "мэру Ялты" Алексею Челпанову. В таких условиях звучавшие в начале 2020 года в парламенте предложения перевести КСУ в Харьков, поближе к агрессору, приобретают совсем новое звучание", – резюмирует Борис Бабин.

"Это решение позволит всем безбожно красть"

Скандальное решение КСУ будет иметь еще больший резонанс в ближайшее время, уверен политтехнолог Александр Кондратенко.

"Разрушение антикоррупционной реформы очень негативно отразится именно на отношениях с Западом. Нужно быть готовыми к тому, что даже дипломатичные люди из МВФ, ЕС, Мирового Банка и США заговорят матом. Ведь значительная часть средств, которые мы получали от международных партнеров, выделялась именно под антикоррупционную инфраструктуру. Вопросы очередных кредитов можно закрыть, во всяком случае, пока", – прогнозирует эксперт.

Политтехнолог предлагает поразмышлять над тем, кому выгодно данное решение. И почему оно принято до выборов президента США.

"Похоже, кто-то хочет максимально поссорить Украину со следующим президентом США, – считает Александр Кондратенко. – Учитывая, что за "поданням" (представлением) в КСУ стоят две фракции / группы в ВР — ОПЗЖ Медведчука и "За майбутнє" Коломойского, становится понятно, кто эти "кто-то". ОПЗЖ по всем каналам СМИ Виктора Медведчука то и дело говорят о внешнем управлении. Мол, злобные кредиторы хотят нами внешне управлять и выкачивают из нас последнее. Доля правды в этом, конечно, есть. Кредитные деньги просто так не дают. Но важно понимать, что, к примеру, деньги от МВФ нужны больше как сигнал для других европейских партнеров, а не как сумма на счету".

Но есть, по словам политтехнолога, и обратная сторона "медали" в такого рода "инициативе".

"Отвернуть Запада от Украины и Украину от Запада выгодно исключительно РФ. Прокремлевские силы в нашей стране прикладывают немало усилий, чтобы максимально развернуть вектор движения Украины в сторону страны-агрессора. К тому же, это решение КСУ позволит всем "новоиспеченным" чиновникам безбожно и безнаказанно красть", – уверен Александр Кондратенко.





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