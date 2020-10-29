Кабмин принял распоряжение, которое сможет организовать работу НАПК в условиях отмены е-декларирования

Сегодня вечером, во время внеочередного заседания Кабмина, было подписано распоряжение, которое сможет организовать работу НАПК в условиях принятого сокрушительного решения КС 27 октября об отмене е-декларирования. Оно опубликовано на сайте Правительства.

"Каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков. В том числе политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу", — пишет в Telegram-канале Министр Кабмина Денис Шмыгаль.

















В свою очередь, по словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, решение Конституционного суда Украины об отмене е-декларирования представляет опасность для формирования вертикали власти в условиях децентрализации.

Комментируя решение КС, Разумков заметил, что оно делает невозможным назначение руководителей областных советов, так как НАБУ теряет возможность проведения проверок.

"Это парализует вертикаль местного самоуправления. А сегодня, в условиях децентрализации, это приведет к разбалансировке вертикали власти", — подчеркнул Разумков.

Обращая внимание на необходимость и важность борьбы с коррупцией для Украины, чиновник подчеркнул, что реакция со стороны руководства страны будет незамедлительной.

"Достижения, которые были сделаны в течение последних лет для того, чтобы сделать более открытой систему борьбы с коррупцией, заложить фундамент развития — это все маленькие, но важные шаги для достижения главной цели — преодоления коррупции в Украине", — подчеркнул глава Верховной Рады.

По словам Разумкова, для продолжения борьбы с коррупцией Верховная Рада Украины должна доработать законодательные механизмы, которые есть на сегодняшний день.

"Потому что ее разрушить не может позволить себе ни власть, ни государство в целом", — заявил чиновник.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ЕС назвали решение КСУ по е-декларированию основанием для отмены безвиза.





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