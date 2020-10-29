Кабмин принял распоряжение, которое сможет организовать работу НАПК в условиях отмены е-декларирования

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Дмитрий Симоненко
Сегодня вечером, во время внеочередного заседания Кабмина, было подписано распоряжение, которое сможет организовать работу НАПК в условиях принятого сокрушительного решения КС 27 октября об отмене е-декларирования. Оно опубликовано на сайте Правительства.
"Каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков. В том числе политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу", — пишет в Telegram-канале Министр Кабмина Денис Шмыгаль.
В свою очередь, по словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, решение Конституционного суда Украины об отмене е-декларирования представляет опасность для формирования вертикали власти в условиях децентрализации.
Комментируя
решение КС, Разумков заметил, что оно делает невозможным назначение
руководителей областных советов, так как НАБУ теряет возможность проведения
проверок.
Обращая
внимание на необходимость и важность борьбы с коррупцией для Украины, чиновник
подчеркнул, что реакция со стороны руководства страны будет незамедлительной.
По словам
Разумкова, для продолжения борьбы с коррупцией Верховная Рада Украины должна доработать
законодательные механизмы, которые есть на сегодняшний день.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ЕС назвали решение КСУ по е-декларированию основанием для отмены безвиза.
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