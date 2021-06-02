Выборы в США и «раздражитель» Ермак: к чему приведут откровения Луценко

На арене украинской политике снова появилась
фигура экс-генпрокурора Юрия Луценко. Сначала в его адрес со стороны советника
главы Офиса президента Михаила Подоляка полетели укоры насчет якобы
вмешательства в американские выборы и организации "травли" бывшего посла
США Мари Йованович. Чуть позже сам Луценков в эфире "Прямого" (запись удалена из общего доступа) ответил на такие выпады
тем, что наиболее "раздражает" Белый Дом сейчас руководитель ОП Андрей Ермак.
Между ОП и Юрием Луценко возник конфликт. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Некая связь между Луценко и Ермаком
существует. Они оба контактировали с Руди Джулиани, адвокатом 45-го президента
Штатов Дональда Трампа, который предположительно искал с их помощью компромат
на соперника — Джозефа Байдена. "Комментарии" попросили экспертов
спрогнозировать, как может дальше разворачиваться эта история дальше и кто, по
итогу, попадет под удар.
"Американская
фемида будет карать всех"
По мнению политолога Виктора Тарана,
украинская политика всё больше превращается в шоу. Причем проблематика — вовсе
не шуточная.
"Бывший генпрокурор Луценко в рамках обвинений
во вмешательство в американские выборы вызывает на публичную дуэль главу Офиса
президента Ермака и его советника Подоляка. Бывший министр Милованов, ставший
главой набсовета "Укроборонпрома" — журналиста Бутусова, усмотревшего признаки
коррупции в том, что Киевская школа экономики, которую возглавляет Милованов,
получила неплохой контракт от дочернего предприятия, имеющего отношение к "Укроборонпрому".
То и дело обнародуются
какие-то пленки, которые бьют по имиджу разных политсил, но в целом — по
государству..." — говорит эксперт.
По его словам, американцы будут "дожимать" вопрос вмешательства в их выборы.
"Друзья из США уверяли меня, что на всех ведущих каналах активно
обсуждался вопрос обысков у Джулиани, в рамках которых нашли и некие
пересечения с Луценко. И чем быстрее фигуранты дела дадут публичные пояснения,
тем буде лучше и для Украины, которая является союзником США, и для самих
фигурантов", — уверен
Виктор Таран.
Политолог считает, что украинский след во
вмешательстве в американские выборы точно есть. И у прошлой нашей власти, и у
нынешней.
"Можно вспомнить пленки с голосами людей,
похожими на голоса Порошенко и Байдена, с голосами людей, похожими на голоса
Ермака и Джулиани. Теперь вот новые данные о том, что Луценко тоже мог быть причастен к
тем или иным действиям, направленным против демократов. Памятен всем и первый
телефонный разговор Трампа с Зеленским, когда наш президент уверял, что у него
будет "стопроцентно свой прокурор". А речь шла о попытке найти компромат на
Байдена", —
подчеркивает Виктор Таран.
Политолог предупреждает, что американская
фемида будет карать всех. Но если россиян, которые рассматриваются как
геополитический противник, наказали за вмешательство в американские выборы в
первую очередь (в том числе санкциями), то до украинцев, которые рассматриваются как союзники, дело дошло
только сейчас.
"Пока удары точечные – Деркач и иже с ними. Но всё виднее и
след высокопоставленных лиц. Американцы понимают, что наказать бы надо. Но, как
ребенка, —
сильно нельзя, иначе можно навредить будущим отношениям. И тут дилемма. Нужно
поругать, сделать "атата".
При этом сильно выпороть союзника нельзя, а оставлять всё просто так — тоже.
Возможно, будут выбирать, кого больнее "бить" — представителей команды
Порошенко или Зеленского. Но "бить" будут точно", — предупреждает политолог.
"Ударяя по Луценко, достаточно прямо ударили и
по Порошенко"
Эксперт Украинского института политики Николай
Спиридонов не исключает, что мы видим сейчас некие предвыборные телодвижения.
"В команде Зеленского уже серьезно думают о
президентских выборах, на которых, возможно, будет не на кого опереться. Потому
что в рамках деолигархизации, похоже, даже с Ахметовым "горшки побили", — говорит специалист.
На это, по его мнению, указывает даже тональность
канала "Украина 24", которая демонстрирует, что Ахметов не в восторге от Офиса президента.
Непонятными называет Спиридонов и отношения Зеленского с Игорем Коломойским.
"Рейтинг падает и будет падать, как у
предыдущих президентов, — прогнозирует эксперт. — Получается, единственный шанс
для Зеленского остаться в кресле — заручиться поддержкой США. Не гарантии, но
некий шанс. Соответственно, конкурентом в этом направлении ему является
Порошенко, который остается для части американских элит "своим сукиным сыном".
И ударяя по Луценко, достаточно прямо ударили и по Порошенко".
Николай Спиридонов обращает внимание, что в
комментариях Подоляка четко обозначено, что Луценко не мог бы делать того, что
делал (речь, в том числе, о контактах с Джулиани), не имея поддержки со стороны
президента Порошенко.
"Соответственно, в ОП сделают всё, чтобы
устранить Порошенко как конкурента в борьбе за американскую поддержку, — продолжает
эксперт. — Что касается реплики Луценко, будто Ермак наиболее токсичен для США,
то в ней тоже есть некая логика. Судя по всему, к Ермаку определенные вопросы у
нынешней американской администрации есть. И окружение Порошенко в рамках
контригры против Зе-компании сделает так, чтобы вопросов этих было еще больше…"
Целями этой борьбы специалист называет
подготовку к президентским выборам (а, возможно, и досрочным парламентским), а
также борьбу за американское влияние.
"Есть опасения, что "сивочолий гетьман"
заручится поддержкой и пойдет на президентские выборы, — говорит Николай Спиридонов.
— А в Штатах, похоже, не знают, на кого делать ставку. Зеленского там
демонстративно избегает. Но и Порошенко стал частично токсичен в связи со
многими скандалами. С другой стороны — никто не знает, будут ли лучшие
варианты".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали,
откуда, по мнению Юрия Луценко, появились так называемые "пленки Медведчука". Больше деталей — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, в чем бывший генпрокурор пытался сравнить политику Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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