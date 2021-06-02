Выборы в США и «раздражитель» Ермак: к чему приведут откровения Луценко

На арене украинской политике снова появилась фигура экс-генпрокурора Юрия Луценко. Сначала в его адрес со стороны советника главы Офиса президента Михаила Подоляка полетели укоры насчет якобы вмешательства в американские выборы и организации "травли" бывшего посла США Мари Йованович. Чуть позже сам Луценков в эфире "Прямого" (запись удалена из общего доступа) ответил на такие выпады тем, что наиболее "раздражает" Белый Дом сейчас руководитель ОП Андрей Ермак.



Между ОП и Юрием Луценко возник конфликт. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Некая связь между Луценко и Ермаком существует. Они оба контактировали с Руди Джулиани, адвокатом 45-го президента Штатов Дональда Трампа, который предположительно искал с их помощью компромат на соперника — Джозефа Байдена. "Комментарии" попросили экспертов спрогнозировать, как может дальше разворачиваться эта история дальше и кто, по итогу, попадет под удар.

"А мериканская фемида будет карать всех "

По мнению политолога Виктора Тарана, украинская политика всё больше превращается в шоу. Причем проблематика — вовсе не шуточная.

"Бывший генпрокурор Луценко в рамках обвинений во вмешательство в американские выборы вызывает на публичную дуэль главу Офиса президента Ермака и его советника Подоляка. Бывший министр Милованов, ставший главой набсовета "Укроборонпрома" — журналиста Бутусова, усмотревшего признаки коррупции в том, что Киевская школа экономики, которую возглавляет Милованов, получила неплохой контракт от дочернего предприятия, имеющего отношение к "Укроборонпрому". То и дело обнародуются какие-то пленки, которые бьют по имиджу разных политсил, но в целом — по государству..." — говорит эксперт.

По его словам, американцы будут "дожимать" вопрос вмешательства в их выборы.

"Друзья из США уверяли меня, что на всех ведущих каналах активно обсуждался вопрос обысков у Джулиани, в рамках которых нашли и некие пересечения с Луценко. И чем быстрее фигуранты дела дадут публичные пояснения, тем буде лучше и для Украины, которая является союзником США, и для самих фигурантов", — уверен Виктор Таран.

Политолог считает, что украинский след во вмешательстве в американские выборы точно есть. И у прошлой нашей власти, и у нынешней.



"Можно вспомнить пленки с голосами людей, похожими на голоса Порошенко и Байдена, с голосами людей, похожими на голоса Ермака и Джулиан и . Теперь вот новые данные о том, что Луценко тоже мог быть причастен к тем или иным действиям, направленным против демократов. Памятен всем и первый телефонный разговор Трампа с Зеленским, когда наш президент уверял, что у него будет "стопроцентно свой прокурор". А речь шла о попытке найти компромат на Байдена", — подчеркивает Виктор Таран.

Политолог предупреждает, что американская фемида будет карать всех. Но если россиян, которые рассматриваются как геополитический противник, наказали за вмешательство в американские выборы в первую очередь (в том числе санкциями), то до украинцев, которые рассматриваются как союзники, дело дошло только сейчас.

"Пока удары точечные – Деркач и иже с ними. Но всё виднее и след высокопоставленных лиц. Американцы понимают, что наказать бы надо. Но, как ребенка, — сильно нельзя, иначе можно навредить будущим отношениям. И тут дилемма. Нужно поругать, сделать " атата " . При этом сильно выпороть союзника нельзя, а оставлять всё просто так — тоже. Возможно, будут выбирать, кого больнее "бить" — представителей команды Порошенко или Зеленского. Но "бить" будут точно", — предупреждает политолог.

"Ударяя по Луценко, достаточно прямо ударили и по Порошенко"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов не исключает, что мы видим сейчас некие предвыборные телодвижения.

"В команде Зеленского уже серьезно думают о президентских выборах, на которых, возможно, будет не на кого опереться. Потому что в рамках деолигархизации, похоже, даже с Ахметовым "горшки побили" , — говорит специалист.

На это, по его мнению, указывает даже тональность канала "Украина 24", которая демонстрирует, что Ахметов не в восторге от Офиса президента. Непонятными называет Спиридонов и отношения Зеленского с Игорем Коломойским.

"Рейтинг падает и будет падать, как у предыдущих президентов, — прогнозирует эксперт. — Получается, единственный шанс для Зеленского остаться в кресле — заручиться поддержкой США. Не гарантии, но некий шанс. Соответственно, конкурентом в этом направлении ему является Порошенко, который остается для части американских элит "своим сукиным сыном". И ударяя по Луценко, достаточно прямо ударили и по Порошенко".

Николай Спиридонов обращает внимание, что в комментариях Подоляка четко обозначено, что Луценко не мог бы делать того, что делал (речь, в том числе, о контактах с Джулиани), не имея поддержки со стороны президента Порошенко.

"Соответственно, в ОП сделают всё, чтобы устранить Порошенко как конкурента в борьбе за американскую поддержку, — продолжает эксперт. — Что касается реплики Луценко, будто Ермак наиболее токсичен для США, то в ней тоже есть некая логика. Судя по всему, к Ермаку определенные вопросы у нынешней американской администрации есть. И окружение Порошенко в рамках контригры против Зе-компании сделает так, чтобы вопросов этих было еще больше…"

Целями этой борьбы специалист называет подготовку к президентским выборам (а, возможно, и досрочным парламентским), а также борьбу за американское влияние.

"Есть опасения, что "сивочолий гетьман" заручится поддержкой и пойдет на президентские выборы, — говорит Николай Спиридонов. — А в Штатах, похоже, не знают, на кого делать ставку. Зеленского там демонстративно избегает. Но и Порошенко стал частично токсичен в связи со многими скандалами. С другой стороны — никто не знает, будут ли лучшие варианты".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, откуда, по мнению Юрия Луценко, появились так называемые "пленки Медведчука". Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, в чем бывший генпрокурор пытался сравнить политику Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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