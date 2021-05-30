Скандал с выборами Байдена и дело Порошенко: о чем рассказал Луценко

Главным "раздражителем" в США сейчас является руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом в эфире ТК "Прямой" рассказал генеральный прокурор Украины в 2016-2019 годах Юрий Луценко.



При рассмотрении импичмента 45-президенту США Дональду Трампу в показаниях экс-посла США в Украине Мари Йованович и заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, сделанных под присягой, имя Луценко упоминалось 230 раз, что почти вдвое больше, чем имя Трампа, подсчитали американские СМИ.

В 2016 году функции борьбы с коррупцией среди чиновников были переданы Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и у генпрокурора таких полномочий уже не было, напомнил Луценко. Однако Генпрокуратура могла конфисковать активы, приобретенные преступным путем при экс-президенте Украины Викторе Януковиче, отметил он.



"Мы успешным путем вместе с командой вернули Украине 1,5 млрд долл., из них треть — полмиллиарда пошло на украинскую армию... Фирмы, связанные с этими 1,5 млрд долл., вывели еще 8 млрд долл. на территорию США. Хедж-фонд Franklin Templeton принял 8 млрд долл. от мафии Януковича под 8% годовых", — напомнил Луценко.

После обращения к представителю ФБР в американском посольстве и тогдашнему послу Йованович с просьбой хотя бы наложить арест на эти деньги от Луценко потребовали деталей дела. Экс-генпрокурор уверяет, что все документы предоставил, а Йованович солгала.



"Она солгала под присягой, когда сказала, что я их не предоставил. У меня есть документы с подписями, печатями, со всем тем, что мы предоставили им развернутую информацию. После этого меня заблокировали от любых контактов с любыми представителями американской стороны — центральный ФБР, центральный Минюст, любые", — заявил Луценко.

На фоне этих событий ему предложил встретиться адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. Луценко уверяет, что выборы президента США его не интересовали, а главной целью было возвращение 8 млрд долл. Он договорился с Джулиани о создании совместной следственной группы по возвращению денег Януковича. Экс-генпрокурор в очередной раз подтвердил, что Джулиани хотел расследования дела энергетической компании Burisma, в состав совета директоров которой входил сын главного конкурента Трампа Джо Байдена — Хантер Байден.

"Моя позиция была: на территории Украины оба Байдена не совершали никаких правонарушений с точки зрения украинского закона. Если они их совершили с точки зрения американского, это их подследственность и их вопросы", — отметил Луценко.

Это очень разозлило Джулиани, который позвонил Луценко весной 2018 года. Джулиани на повышенных тонах потребовал немедленно возбудить уголовное дело в Украине против Хантера Байдена, но Луценко не согласился.

"После моего снятия [с должности генпрокурора Украины] Джулиани добивался того же от Ермака, который ему пообещал открыть дело и главное — открыл. На прошлогодней конференции Зеленского именно это стало главным гвоздем международной части этой пресс-конференции: "Мы открыли дело по Порошенко и Байдену и разберемся в дальнейшем с этим вопросом". Я стоял у "красной линии", но ее не перешел", — подытожил экс-генпрокурор.

По его мнению, главным раздражителем в США по делу с вмешательством в президентские выборы является глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который "ведет свою политику". Ранее Луценко заявлял, что Йованович якобы было невыгодно возвращение Украине денег Януковича из-за того, что хедж-фонд Franklin Templeton был ключевым инвестором предвыборной кампании демократов.

По данным американских СМИ, Федеральная прокуратура Нью-Йорке расследует причастность бывших и действующих украинских политиков к вмешательству в президентские выборы в США, на которых победил Джо Байден. Прокуроры изучают поездку адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Евросоюз в 2019 году. Тогда адвокат Трампа встречался с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Деркачем. Следствие также изучает контакты Джулиани с украинскими бизнесменами, и возможный лоббизм их интересов в Белом доме.

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