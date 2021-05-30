Скандал с выборами Байдена и дело Порошенко: о чем рассказал Луценко

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Наталья Некрасова
Главным
"раздражителем" в США сейчас является руководитель Офиса президента
Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом в эфире ТК
"Прямой" рассказал генеральный прокурор Украины в 2016-2019 годах
Юрий Луценко.
При рассмотрении импичмента 45-президенту США Дональду Трампу в показаниях экс-посла США в Украине Мари Йованович и заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, сделанных под присягой, имя Луценко упоминалось 230 раз, что почти вдвое больше, чем имя Трампа, подсчитали американские СМИ.
В 2016 году функции
борьбы с коррупцией среди чиновников были переданы Национальному
антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и у генпрокурора таких полномочий уже не
было, напомнил Луценко. Однако Генпрокуратура могла конфисковать активы,
приобретенные преступным путем при экс-президенте Украины Викторе Януковиче, отметил
он.
После обращения к
представителю ФБР в американском посольстве и тогдашнему послу Йованович с
просьбой хотя бы наложить арест на эти деньги от Луценко потребовали деталей
дела. Экс-генпрокурор уверяет, что все документы предоставил, а Йованович солгала.
На фоне этих событий ему предложил встретиться адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. Луценко уверяет, что выборы президента США его не интересовали, а главной целью было возвращение 8 млрд долл. Он договорился с Джулиани о создании совместной следственной группы по возвращению денег Януковича. Экс-генпрокурор в очередной раз подтвердил, что Джулиани хотел расследования дела энергетической компании Burisma, в состав совета директоров которой входил сын главного конкурента Трампа Джо Байдена — Хантер Байден.
Это очень разозлило Джулиани, который позвонил Луценко весной 2018 года. Джулиани на повышенных тонах потребовал немедленно возбудить уголовное дело в Украине против Хантера Байдена, но Луценко не согласился.
По его мнению, главным раздражителем в США по делу с вмешательством в президентские выборы является глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который "ведет свою политику". Ранее Луценко заявлял, что Йованович якобы было невыгодно возвращение Украине денег Януковича из-за того, что хедж-фонд Franklin Templeton был ключевым инвестором предвыборной кампании демократов.
По данным американских СМИ, Федеральная прокуратура Нью-Йорке расследует причастность бывших и действующих украинских политиков к вмешательству в президентские выборы в США, на которых победил Джо Байден. Прокуроры изучают поездку адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Евросоюз в 2019 году. Тогда адвокат Трампа встречался с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Деркачем. Следствие также изучает контакты Джулиани с украинскими бизнесменами, и возможный лоббизм их интересов в Белом доме.
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