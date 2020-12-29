Самые громкие скандалы 2020: какие события в Украине обсуждали больше всего

2020 год подходит к концу, но, как и любой другой, он не обошелся без громких скандалов, которые прогремели не только на всю Украину, а и за ее пределами. Издание "Комментарии" выбрало наиболее резонансные события, которые общество не забудет еще долго.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа

Новые Санжары

Пожалуй, стоит начать с протестных акций, которые состоялись 19-20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области. Причиной протестов стало решение правительства определить прибывших граждан из Уханя, который в тот момент являлся эпицентром COVID-19, в местном госпитале для обсервации.

Местные жители были крайне недовольны таким решением правительства и начали всячески препятствовать расположению земляков в госпитале. За день до прибытия автобуса с эвакуированными из Китая, жители начали блокировать дороги, жечь шины и вступать в серьезные стычки с правоохранительными органами. Однако автобусам с эвакуированными удалось попасть на территорию медучреждения.

Более того, тогдашний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что будет пребывать на обсервации вместе с прибывшими из Китая, но вскоре выяснилось, что она покинула учреждение.

Спустя отведенное для обсервации время, все 79 эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, покинули пределы больницы. Зараженных коронавирусом среди них не оказалось.

Реакция на события

Протесты в Новых Санжарах получили неоднозначную оценку в обществе. Даже некоторые жители поселка называли поступки своих земляков "дикостью".

Политический аналитик Мария Золкина посчитала, что митинг в Новых Санжарах является не "местным безумием", а проблемой всей Украины.

А вот президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что протесты имеют политический подтекст.

Минирование Александровской больницы

8 апреля в полицию поступило сообщение о минировании столичной Александровской больницы, а именно кардиологического отделения. После проверки специалистами медицинского учреждения информация не подтвердилась и на территории не было обнаружено никаких взрывоопасных предметов.

Однако спустя некоторое время, народный депутат Гео Лерос на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором рассказал, кто стоит за сообщением о минировании Александровской больницы в Киеве. По его словам, к этому причастен помощник народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко — Руслан Гончаров.

Гео Лерос опубликовал якобы решение суда, в котором отмечено, что звонок с сообщением о минировании кардиологического отделения киевской больницы поступил с телефона Руслана Гончарова. Он является не только помощником нардепа Тищенко, а еще и его давним другом. По словам народного депутата Лероса, 8 апреля Николай Тищенко вместе с друзьями собрались на застолье, и с мобильного телефона Гончарова сообщили о 5 килограммах взрывчатки в стенах клиники. Более того, Лерос уверял, что этот звонок был спланирован, так как помощник Тищенко заранее купил SIM-карту. Как утверждает нардеп Лерос, после случившегося "слуга народа" Тищенко отправился "замаливать грехи" в больницу. Он решил угостить медперсонал изысканными блюдами, приготовленными в одном из его ресторанов.

Реакция на событие

Николай Тищенко назвал слова Лероса "политическими инсинуациями" и утверждал, что ни один из его помощников ранее не имел никакого криминального опыта.

Сам Гончаров заявил в Facebook, что не имеет никакого отношения к минированию Александровской больницы и назвал слова Лероса "грязной технологией". Гончаров опубликовал ответ прокуратуры о том, что он не является подозреваемым или обвиняемым в этом уголовном производстве.

Медведчук и Стус

19 октября Дарницким районным судом Киева было запрещено распространение книги "Дело Василия Стуса" — публицистической книги украинского историка Вахтанга Кипиани. В книге собраны архивные документы из уголовного дела поэта, слова свидетелей, а также воспоминания его близких. Иск о запрете подал народный депутат, а по совместительству бывший адвокат Василия Стуса — Виктор Медведчук.

Что возмутило Медведчука

Автор книги высказал мнение о том, что кум президента РФ Путина якобы поддерживал все обвинения в отношении Василия Стуса, а также согласился, что поэт совершил все преступления, которые ему инкриминированы.

Виктор Медведчук не согласился с такими утверждениями и попросил признать девять отрывков книги ложными. Вот некоторые из них:

"…распинал поэта, назначенный государством адвокат Медведчук", "Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания", "…шестерка коммунистической системы Медведчук" и так далее.

Реакция на событие

Многие современные украинские деятели поддержали автора книги Вахтанга Кипиани и потребовали справедливого суда. В частности, против иска Медведчука выступили писатель Сергей Жадан, журналистка Зоя Казанжи, музыкант Александр Сидоренко и другие.

В итоге Дарницкий районный суд Киева признал недостоверными три фрагмента книги, а еще в трех было запрещено использовать фамилию Медведчука. Решение суда еще не вступило в силу, потому что Кипиани подал апелляцию.

Известно, что после скандала, с книжных магазинов были раскуплены все экземпляры книги о Стусе, а через некоторое время издательство решило допечатать еще 15 тысяч книг. Новый тираж отличался от старого – в нем допечатали решение Дарницкого райсуда.

Решение судей Конституционного суда

27 октября Конституционный суд Украины вынес скандальное решение, которое признавало наказание за заведомо недостоверную информацию в декларации неконституционным. Таким образом судьи, по сути, отменили ответственность за внесение ложных данных в е-декларации и незаконное обогащение. После этого работа Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции была остановлена. Как оказалось, соответствующий иск в КСУ подали депутаты фракции "ОПЗЖ" и "За будущее".

Реакция на событие

Вслед скандальному решению последовали реакции от представителей украинской власти. В Офисе президента отметили, что всему виной "бизнесмены и политики", которые не стерпели контроля за их личным имуществом.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал решение "плевком в лицо Евросоюза" (потому как одним из условий сотрудничества с ЕС и МВФ является антикоррупционная реформа).

Народ также не остался в стороне: под зданием Конституционного суда Украины прошли акции протестов против судей, которые приняли скандальное решение об отмене ряда норм антикоррупционного закона.

Участники митинга приносили к зданию КС чемоданы для судей и "билет в Ростов" с изображением экс президента Украины Виктора Януковича. Также активисты забрасывали учреждение презервативами, фаерами, дымовыми шашками, писали матерные высказывания в адрес судей.

Выход из ситуации

Через несколько дней после решения судей, президент Украины зарегистрировал законопроект, который предлагал лишить судей должностных полномочий. В то же время глава Верховной рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект, в котором предложил восстановить права НАПК.

2 декабря Владимир Зеленский обратился за комментарием в Венецианскую комиссию, которая опубликовала два вывода, критикующие КСУ. Члены Комиссии порекомендовали изменить законодательство, которое регулирует работу Конституционного суда.

В общем после решения Конституционного суда, НАБУ закрыло больше 100 дел чиновников, которые солгали в декларациях.

Дело Олега Татарова

2 декабря НАБУ выступило с жесткой критикой Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая, по данным антикоррупционного ведомства, сорвала задержание заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

До этого, бывшему президенту компании Укрбуд Максиму Микитасю и еще семи людям НАБУ инкриминировало участие в коррупционной схеме, в результате которой Национальной гвардии был нанесен ущерб в размере 81,6 млн грн. 1 декабря НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в даче взятки за фальсификацию экспертизы в виде паркоместа за 250 000 грн. В частности, фигурантом дела также стал заместитель Офиса президента Олег Татаров, который по данным НАБУ, отправлял сотруднику Укрбуда фото паспорта Константина Дубоноса (замдиректора Госэкспертного центра МВД) и давал указание оформить на него паркоместо со 100% скидкой. В переписке Татаров также подчеркнул, что Максим Микитась дал на это согласие.

После этого журналист Юрий Бутусов написал, что Микитась "дал сенсационные показания в НАБУ", как Татаров якобы подкупил Дубоноса.

"Задержание Татарова планировалось 2 декабря утром. Однако из-за действий Венедиктовой – сорвалось. "Вчера вечером в ОП Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП принял решение его защищать, якобы у НАБУ нет достаточных улик", – заявил Бутусов.

24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в СБУ.

28 декабря Олегу Татарову должны были избрать меру пресечения, однако Высший антикоррупционный суд не смог это сделать из-за неявки прокуроров. Главный судья перенес заседание на 30 декабря.

Реакция на событие

В Офисе президента отрицали слова журналиста, и назвали совещание Зеленского "абсолютной выдумкой".

НАБУ обвинило генпрокурора Венедиктову в препятствовании в деле Татарова, в частности, Бюро указало, что она не имела права менять группу прокуроров, а также назвали действия генпрокурора "вмешательством в расследование".

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук также не смог подтвердить, что Венедиктова действовала законно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, сколько на самом деле зарабатывают главные антикоррупционеры страны.





























Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!