Заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову сообщили о подозрении - НАБУ

Сегодня, 18 декабря, НАБУ сообщило о подозрении в совершении преступления заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

ФОТО: НАБУ

Татаров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины. То есть, в предложении или предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды. По мнению следствия, заместитель руководителя ОП может быть причастен к предоставлению неправомерной выгоды за получение недостоверного письменного заключения от судебного эксперта в деле, касающемся завладения 81 млн грн Нацгвардии Украины.

Напомним, что Олег Татаров был назначен на должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины 5 августа текущего года. Несмотря на критику со стороны политологов, адвокатов и украинских деятелей, Зеленский заявил, что он профессионал.

В этом деле заместитель председателя ОП является третьим подозреваемым. Кроме него в совершении преступления подозревается бывший народный депутат, а также заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

По информации сайта Интерфакс-Украина, Татаров написал в своем Telegram-канале, он докажет свою невиновность, при этом назвав директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника государственным преступником, который сводит с ним личные счеты.

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