НАПК вернули е-декларации: какая «ответка» может прилететь от КСУ

Нардепы приняли решения, которые вернули НАПК (Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции) возможность проверять е-декларации. Что еще нужно сделать, чтобы разрешить конституционный кризис? Какой новый удар, неприятный для власти, может нанести Конституционный суд Украины? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Украине насадили коррупционных подглядывателей, которые ходят друг за другом, тырят наши деньги без какой-то отдачи"

Политический аналитик Сергей Лозовский подчеркивает, что любое непродуманное (а то и просто глупое) решение влечет за собой последствия. И сейчас мы пожинаем последствия создания "антикоррупционных органов", уверен эксперт.

"Украине насадили коррупционных подглядывателей, которые ходят друг за другом, тырят наши деньги без какой-то отдачи. Зачем нам эта куча НАБУ, САП, НАПК и так далее? Какая от них реальная польза? Где обещанные "посадки", многомиллионные пополнения бюджета за счет пойманных коррупционеров? Ничего этого нет. Как нет и закона, который регулирует приобретения. Когда ты должен будешь пояснить, откуда у тебя яхта, дома и так далее… Подобная система прекрасно работает. Но в Украине ее почему-то решили не вводить", — отмечает аналитик.

Сергей Лозовский считает, что никакого конституционного кризиса нет.

"Судьи просто указали на несоответствие Основному Закону определенных положений. А власть почему-то встала на дыбы. Нужно было взять под козырек – и устранить. Что и сделали в итоге, — подчеркивает аналитик. — Если уж наделили КСУ такими полномочиями, то выполняйте оглашенные решения. А не пытайтесь отменить КСУ лишь потому, что его решения вам не нравятся".

Эксперт не исключает, что власть предчувствует – закон о рынке земли могут тоже признать неконституционным. Потому и пыталась "поломать через колено" судей КСУ.

"Если рынок земли окажется "вне закона", то получится, что нынешняя власть не выполнила задание тех, кто ее сюда поставил. И дал задание планомерно разрушать государственность Украины. Потому что то, что происходит (убийство экономики, распродажа всего и вся) – это уничтожение внутреннего экономического потенциала. Без которого нет и государства", — резюмирует Сергей Лозовский.

"Всем институциям в государстве нужно стать более прозрачными и подотчетными перед обществом"

Доктор права, адвокат Иван Либерман приветствует принятие законопроектов № 4471 и № 4470, которые восстанавливают позиции НАПК касательно проверки деклараций.

"Теперь НАПК сможет находить недостоверно поданную информацию и на этом основании привлекать к ответственности (в том числе уголовной) тех или иных лиц. Уверен, что подобные полномочия дадут позитивные результаты, — говорит эксперт. — В то же время, чтобы урегулировать собственно конституционный кризис, всем институциям в государстве нужно стать более прозрачными и подотчетными перед обществом. Чтобы у людей не было ощущения, что они второй сорт, общая масса, интересная лишь во время выборов или каких-то акций".

По мнению Ивана Либермана, новые удары от КСУ вполне возможны. Ведь законы у нас зачастую "сырые". И сыграть на этом могут многие.

"Если будет заинтересованность, Конституционный суд способен по обращениям депутатов нанести множество юридических ударов касательно любых законов, в том числе действующих. И социальная, и политическая, и экономическая сферы могут стать предметом рассмотрения. КСУ может (так или иначе) признать неконституционными или законы в целом, или их отдельные их нормы. Учитывая общую нестабильность и напряженность, удар может быть нанесен с любой стороны и в любой плоскости", — прогнозирует эксперт.

Как сообщалось, Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларации, но есть нюанс.

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