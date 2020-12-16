НАПК вернули е-декларации: какая «ответка» может прилететь от КСУ

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Таисия Ерохина
Нардепы приняли
решения, которые вернули НАПК (Национальное агентства по вопросам
предотвращения коррупции) возможность проверять е-декларации. Что еще нужно
сделать, чтобы разрешить конституционный кризис? Какой новый удар, неприятный для
власти, может нанести Конституционный суд Украины? "Комментарии" узнали ответы
у экспертов.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический аналитик Сергей Лозовский
подчеркивает, что любое непродуманное (а то и просто глупое) решение влечет за
собой последствия. И сейчас мы пожинаем последствия создания "антикоррупционных
органов", уверен эксперт.
"Украине насадили коррупционных
подглядывателей, которые ходят друг за другом, тырят наши деньги без какой-то
отдачи. Зачем нам эта куча НАБУ, САП, НАПК и так далее? Какая от них реальная
польза? Где обещанные "посадки", многомиллионные пополнения бюджета за счет
пойманных коррупционеров? Ничего этого нет. Как нет и закона, который
регулирует приобретения. Когда ты должен будешь пояснить, откуда у тебя яхта,
дома и так далее… Подобная система прекрасно работает. Но в Украине ее
почему-то решили не вводить", — отмечает аналитик.
Сергей Лозовский считает, что никакого
конституционного кризиса нет.
"Судьи просто указали на несоответствие
Основному Закону определенных положений. А власть почему-то встала на дыбы.
Нужно было взять под козырек – и устранить. Что и сделали в итоге, —
подчеркивает аналитик. — Если уж наделили КСУ такими полномочиями, то
выполняйте оглашенные решения. А не пытайтесь отменить КСУ лишь потому, что его
решения вам не нравятся".
Эксперт не исключает, что власть предчувствует
– закон о рынке земли могут тоже признать неконституционным. Потому и пыталась
"поломать через колено" судей КСУ.
"Если рынок земли окажется "вне закона", то
получится, что нынешняя власть не выполнила задание тех, кто ее сюда поставил.
И дал задание планомерно разрушать государственность Украины. Потому что то,
что происходит (убийство экономики, распродажа всего и вся) – это уничтожение
внутреннего экономического потенциала. Без которого нет и государства", —
резюмирует Сергей Лозовский.
Доктор права, адвокат Иван Либерман
приветствует принятие законопроектов № 4471 и № 4470, которые восстанавливают
позиции НАПК касательно проверки деклараций.
"Теперь НАПК сможет находить недостоверно
поданную информацию и на этом основании привлекать к ответственности (в том
числе уголовной) тех или иных лиц. Уверен, что подобные полномочия дадут
позитивные результаты, — говорит эксперт. — В то же время, чтобы урегулировать
собственно конституционный кризис, всем институциям в государстве нужно стать более
прозрачными и подотчетными перед обществом. Чтобы у людей не было ощущения, что
они второй сорт, общая масса, интересная лишь во время выборов или каких-то
акций".
По мнению Ивана Либермана, новые удары от КСУ
вполне возможны. Ведь законы у нас зачастую "сырые". И сыграть на этом могут
многие.
"Если будет заинтересованность,
Конституционный суд способен по обращениям депутатов нанести множество
юридических ударов касательно любых законов, в том числе действующих. И
социальная, и политическая, и экономическая сферы могут стать предметом
рассмотрения. КСУ может (так или иначе) признать неконституционными или законы
в целом, или их отдельные их нормы. Учитывая общую нестабильность и
напряженность, удар может быть нанесен с любой стороны и в любой плоскости", —
прогнозирует эксперт.
Как сообщалось, Рада вернула уголовную
ответственность за ложь в декларации, но
есть нюанс.
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