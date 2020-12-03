"Дело Татарова" и поведение Венедиктовой: скандал или противостояние

Расследования НАБУ в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова и странные действия генпрокурора Ирины Венедиктовой всколыхнули общественность. Некоторые называют ситуацию "скандалом на ровном месте", другие — коррупционными играми. Что происходит на самом деле и где искать виноватых рассказали украинские эксперты.

замглавы Офиса президента Олег Татаров

"Обвинения в адрес Татарова притянуты за уши"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в ситуации вокруг Олега Татарова видит ни что иное, как попытку главы НАБУ Артема Сытника отомстить за справедливую критику, прозвучавшую из уст заместителя главы Офиса президента.

"Олег Татаров, в функциональные обязанности которого входит и работа с правоохранительными органами, абсолютно честно признался, что НАБУ сегодня не только не выполняет свои функции, но и превратилась в тормоз на пути борьбы с коррупцией. В ответ Сытник, который незаконно занимает свое место и пользуется покровительством со стороны Посольства США, начал кампанию, направленную против Татарова — с привлечением "активистов", "журналистов", "блогеров" и с апелляцией к "идеалам Майдана". По сути, имеем дело с противостоянием между суверенной законностью (Татаров) и институтами внешнего управления (Сытник)", – считает Константин Бондаренко.

При этом, подчеркивает он, обвинения в адрес Татарова попросту притянуты за уши и получены путем давления на свидетеля (Микитася). Но Сытник, по мнению эксперта, пытается таким образом показать, кто в доме хозяин и что будет с теми, кто попытается перечить "любимцам Кристины Квинс".

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в свою очередь, заняла взвешенную позицию, – отмечает руководитель Фонда "Украинская политика". – Понимая несамостоятельность еще одной структуры – Специализированной антикоррупционной прокуратуры — и ее прокуроров, она решила сама разобраться в ситуации. Отталкиваясь от 77 статьи УПК, она остановила попытку прокуроров САП взять Татарова под стражу и на понедельник назначила совещание с заслушиванием сути вопроса. По-моему, правильное и мудрое решение — учитывая вышеизложенное. И тут же попала под шквал критики со стороны Сытника и его подручных".

В любом случае, дело Татарова — это не частность, уверен Константин Бондаренко. По его мнению, речь идет о том, удастся ли поставить на место Сытника (и его покровителей) или Украина продемонстрирует полную потерю суверенитета.

"Борьба за влияние на силовиков"

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко не исключает, что в конечном итоге всё вполне может оказаться кулуарными играми за влияние на силовиков — и очередной кампанией за снятие Венедиктовой с должности.

"Это не первый конфликт между НАБУ и Офисом генерального прокурора. Потому вопрос о смене состава прокурорской группы САП Венедиктовой напрямую требует доказательств, а сам факт – расследования", – считает политконсультант.

Ярослав Божко напоминает, что Татаров недавно был замечен рядом с Ринатом Ахметовым, который находится в борьбе с другими группами за влияние на Офис президента.

"Это может реально приоткрыть завесу круга заинтересованных лиц, – отмечает эксперт. – Также происходит крупный скандал вокруг дела о Роттердам+, которое муссируется с одной стороны Игорем Коломойским и представителями антикоррупционных организаций, а с другой стороны его пытается закрыть орбита влияния Рината Ахметова. В любом случае, этот скандал рискует остаться нерасследованным — в силу ангажированности всех органов, которые уполномочены проводить такое расследование".

Как сообщал портал "Комментарии", в украинских средствах массовой информации возмущаются пребыванием Артема Сытника на должности директора Национального антикоррупционного бюро.





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