"Дело Татарова" и поведение Венедиктовой: скандал или противостояние

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Сергей Медведев
Расследования НАБУ в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова и странные действия генпрокурора Ирины Венедиктовой всколыхнули общественность. Некоторые называют ситуацию "скандалом на ровном месте", другие — коррупционными играми. Что происходит на самом деле и где искать виноватых рассказали украинские эксперты.
замглавы Офиса президента Олег Татаров
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в ситуации вокруг Олега Татарова видит ни что иное, как попытку главы НАБУ Артема Сытника отомстить за справедливую критику, прозвучавшую из уст заместителя главы Офиса президента.
"Олег Татаров, в функциональные обязанности которого входит и работа с правоохранительными органами, абсолютно честно признался, что НАБУ сегодня не только не выполняет свои функции, но и превратилась в тормоз на пути борьбы с коррупцией. В ответ Сытник, который незаконно занимает свое место и пользуется покровительством со стороны Посольства США, начал кампанию, направленную против Татарова — с привлечением "активистов", "журналистов", "блогеров" и с апелляцией к "идеалам Майдана". По сути, имеем дело с противостоянием между суверенной законностью (Татаров) и институтами внешнего управления (Сытник)", – считает Константин Бондаренко.
При этом, подчеркивает он, обвинения в адрес Татарова попросту притянуты за уши и получены путем давления на свидетеля (Микитася). Но Сытник, по мнению эксперта, пытается таким образом показать, кто в доме хозяин и что будет с теми, кто попытается перечить "любимцам Кристины Квинс".
"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в свою очередь, заняла взвешенную позицию, – отмечает руководитель Фонда "Украинская политика". – Понимая несамостоятельность еще одной структуры – Специализированной антикоррупционной прокуратуры — и ее прокуроров, она решила сама разобраться в ситуации. Отталкиваясь от 77 статьи УПК, она остановила попытку прокуроров САП взять Татарова под стражу и на понедельник назначила совещание с заслушиванием сути вопроса. По-моему, правильное и мудрое решение — учитывая вышеизложенное. И тут же попала под шквал критики со стороны Сытника и его подручных".
В любом случае, дело Татарова — это не частность, уверен Константин Бондаренко. По его мнению, речь идет о том, удастся ли поставить на место Сытника (и его покровителей) или Украина продемонстрирует полную потерю суверенитета.
Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко не исключает, что в конечном итоге всё вполне может оказаться кулуарными играми за влияние на силовиков — и очередной кампанией за снятие Венедиктовой с должности.
"Это не первый конфликт между НАБУ и Офисом генерального прокурора. Потому вопрос о смене состава прокурорской группы САП Венедиктовой напрямую требует доказательств, а сам факт – расследования", – считает политконсультант.
Ярослав Божко напоминает, что Татаров недавно был замечен рядом с Ринатом Ахметовым, который находится в борьбе с другими группами за влияние на Офис президента.
"Это может реально приоткрыть завесу круга заинтересованных лиц, – отмечает эксперт. – Также происходит крупный скандал вокруг дела о Роттердам+, которое муссируется с одной стороны Игорем Коломойским и представителями антикоррупционных организаций, а с другой стороны его пытается закрыть орбита влияния Рината Ахметова. В любом случае, этот скандал рискует остаться нерасследованным — в силу ангажированности всех органов, которые уполномочены проводить такое расследование".
Как сообщал портал "Комментарии", в украинских средствах массовой информации возмущаются пребыванием Артема Сытника на должности директора Национального антикоррупционного бюро.
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