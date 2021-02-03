Порошенко рассказал, почему не заблокировал работу телеканалов 112, Zik и NewsOne еще в 2018 году

Язык
Coinspot 03.02.2021
BTC/USD
36061.98
ETH/USD
1536.69
LTC/USD
150.19
НБУ 03.02.2021
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с блокированием
телеканалов 112, Zik і NewsOne, которые попали под санкции СНБО.
Петр Порошенко
По словам Порошенко, его команда еще в 2018 году инициировала и утвердила
постановление о введении ограничений касательно работы пророссийских каналов в
Украине. Это постановление осталось нереализованным из-за начала предвыборной
кампании и могло бы стать причиной признания выборов нечестными и
непрозрачными.
Кроме того, пятый президент Украины отметил, что нормы права в нашей стране запрещают вводить санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме случаев, когда они имеют отношение к финансированию терроризма. Он также обратил внимание на то, что если для украинских судов правовая чистота особо не имеет значения, то для Европейского суда – это важный момент.
Напомним, глава Службы безопасности Украины Иван
Баканов сделал заявление касательно введенных санкций против нардепа "ОПЗЖ" Тараса
Козака и телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Также Владимир
Зеленский впервые публично прокомментировал введение санкций против
телеканалов 112, NewsOne и Zik, который связывают с Виктором Медведчуком. Глава
государства назвал решение СНБО борьбой за правду.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
фенікс
сегодня, 14:50
сивочолий не ввів санкції проти свого кума та бізнес-партнера та за сумісництвом кума путіна - медведчука, бо НЕ МІГ апріорі: "кум", це ж як рідня ! Все інше - від лукавого !