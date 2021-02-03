Порошенко рассказал, почему не заблокировал работу телеканалов 112, Zik и NewsOne еще в 2018 году

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с блокированием телеканалов 112, Zik і NewsOne, которые попали под санкции СНБО.



Петр Порошенко

По словам Порошенко, его команда еще в 2018 году инициировала и утвердила постановление о введении ограничений касательно работы пророссийских каналов в Украине. Это постановление осталось нереализованным из-за начала предвыборной кампании и могло бы стать причиной признания выборов нечестными и непрозрачными.

"Мы отложили этот вопрос на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его, — написал Порошенко на своей странице в Facebook. – Возникают другие вопросы. Почему Зеленский ждал целых два года, когда пророссийская истерия на каналах набрала невиданных ранее оборотов? И даже заявлял, что не имеет прав и полномочий закрывать любой канал. И почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов?".

Кроме того, пятый президент Украины отметил, что нормы права в нашей стране запрещают вводить санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме случаев, когда они имеют отношение к финансированию терроризма. Он также обратил внимание на то, что если для украинских судов правовая чистота особо не имеет значения, то для Европейского суда – это важный момент.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сделал заявление касательно введенных санкций против нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака и телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Также Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и Zik, который связывают с Виктором Медведчуком. Глава государства назвал решение СНБО борьбой за правду.

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