Подозрения Венедиктовой: кто из нардепов оказался под угрозой громких «посадок»

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, кому из народных депутатов она выписала подозрения. Среди них есть и пятый президент Петр Порошенко.Не исключила она и посадку лидера ОПЗЖ Виктор Медведчука по подозрению к контрабанде нефтепродуктов. "Комментарии" расспросили экспертов о том, какова вероятность доведения дел против топ-персон из Рады и не только хотя бы до суда, а также — когда у нас могут начаться действительно громкие "посадки".

Ирина Венедиктова. Фото из открытых источников

"Громкие "посадки" в Украине вполне могут начаться"

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что громкие "посадки" в Украине вполне могут начаться. И разделяет людей, против которых может пройти акция "сядь – и посиди" на условные две группы. Первая – те, кто попал под американские санкции. Это олигарх Игорь Коломойский (против него в США ведут ряд дел), надепы Андрей Деркач и Дмитрий Дубинский, имеющие отношение к "сливам" пленок с записями переговоров Байдена и Порошенко. Вторые – это те, против кого сама украинская власть начала вводить санкции, используя для этого Совет нацбезопасности и обороны. Речь, прежде всего, о представителях ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком.

"Нардеп Деркач открыто вмешивался в американские выборы, сделав общественным достоянием известные пленки. Дубинский участвовал в той пресс-конференции. Деркача представители США вообще открыто обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Достаточно оснований, чтобы взяться за него, а не пытаться удивить делами против "кнопкодавов", — считает эксперт.

Что касается Коломойского, то политтехнолог отмечает, что при Зеленском ему будет сесть гораздо проще, чем при Порошенко.

"Пятый президент был гораздо более гибким с олигархами (сам ведь из таких), умел договариваться. Зеленский – другой. Он делает то, чего от него не ожидают. Те же санкции против Медведчука, закрытие каналов. Этого точно никто не ждал. И это — индикатор, что кто-то может сесть, если будет на то политическая воля украинского руководства", — отмечает Борис Тизенгаузен.

Но одной политической воли недостаточно, подчеркивает эксперт. Важно еще качество обвинений.

"У топ-персон – топ-адвокаты. И они могут легко разнести в пух и прах обвинения, если те не будут достаточно обоснованы. Могут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так что нужно, чтобы всё было стопроцентно по доказательной базе, чтобы не исчезали во время судебного процесса, если до него дойдет, важные факты и свидетели", — поясняет эксперт.

Он сомневается в том, что удастся посадить, к примеру, Порошенко. А вот Медведчуку, которому уже сделали "больно" через СНБО, закрыв каналы, ударив по его "трубе" на западе Украины, вполне могут сделать еще больнее, предполагает Борис Тизенгаузен. Тем более, что это может крайне приятно отражаться на рейтингах центральной власти.

"С точки зрения политтехнологий, подобные истории должны проходить накануне выборов. Если у нас, к примеру, запустят к осени досрочные выбора Рады, то и "посадки" приурочат к этому моменту. Если же нет, вряд ли стоит ожидать громких "посадок" в этом году", — считает Борис Тизенгаузен.

"Пока все выглядит довольно виртуально"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец отмечает, что с юридической точки зрения, если бы были действительно серьезные факты, фигуранты, о которых говорила генпрокурор Венедиктова, не просто получили бы подозрения, но уже проходили через определенные судебные процессы. Учитывая, что этого нет, пока всё выглядит довольно виртуально, подчеркивает эксперт.

"Доведение до реального приговора, даже если это захотят сделать через Высший антикоррупционный суд, по ускоренной процедуре, вряд ли возможно. Да и вообще в свете последних санкций СНБО, можно говорить, что мы видим политическую расправу, но никак не применение законных оснований с целью привлечь к ответственности определенных лиц за нанесение ущерба государству. А потому не стоит ожидать реальных подвижек ни касательно т.н. "дел Порошенко", ни касательно Медведчука. Тем более, что уверен, — как только будут предъявлены те или иные подозрения, указанные лица обратятся в ЕСПЧ в связи с политическими преследованиями. Реальные приговоры – это реальные доказательства. А с этим проблемы, в том числе из-за "зачистки" профессионалов из правоохранительной системы. А учитывая лихорадящую от "реформ" судебную систему, дела против топ-персон могут рассматриваться 7-10 лет", — прогнозирует Ростислав Кравец.

По его словам, вряд ли стоит ожидать приговоров по нардепу Юрченко (взятка) и по нардепу-кнопкодаву, чью фамилию Венедиктова не назвала.

"Их публично поругали, напугали. Такое себе — назидание остальным. При желании можно было уже дело по Юрченко и в суд передать, и приговор получить. Но на это нет политической воли. То же самое по крупным политическим фигурам, — считает эксперт. – Уверен, что запугивание с помощью политических дел обернется, в конце концов, против тех, кто это самые дела открывал и вел. Как это было на примере экс-генпрокура Юрия Луценко".

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