Скандал в «Слуге народа»: могут ли Тищенко и Шевченко выгнать из фракции

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Таисия Ерохина
У Зеленского есть замечательный повод из-за действий депутатов Тищенко и Шевченко продемонстрировать стране, что он все-таки отличается от своих предшественников, которых продолжает критиковать. Так можно публично не только осудить действия депутатов правящей партии, но и очистить партию и Верховную Раду от людей, которые дискредитируют не только Зеленского, действующую власть, но и в случае с Шевченко — Украину. Такое мнение высказал в блоге на портале "Комментарии" политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
Слуга народа. Фото из открытых источников
Вчера, 22 апреля, "Слуга народа" вечером собралась на онлайн-заседание. В частности оно было посвящено обсуждению поведения народных депутатов Евгения Шевченко и Николай Тищенко.
По словам эксперта, фракция будто обсудила поведение Тищенко и решила, что он должен заплатить максимальный штраф за нарушение карантина.
По его мнению, СБУ должно поинтересоваться, почему и с какой целью народный депутат Шевченко ездил в Беларусь и встретился с Лукашенко, которого действующая власть не признает президентом, и который является союзником главы страны-агрессора Путина.
Тогда как политический эксперт Владимир Манько в своем блоге на портале "Комментарии" пишет, что якобы вояж депутата Шевченко в Беларусь мог быть согласован с Офисом президента. Отметим, что в СН отрицают это. По информации эксперта, цель — утрясти все вопросы о провале операции по вагнеровцам.
Эксперт считает, что в свете расследования от Bellingcat просто необходимо согласовать с главой Беларуси все позиции, чтобы не было разночтений. Но непосредственно Зеленский или Ермак никак не могут поехать в Минск.
Что касается вечеринки Тищенко, то эксперт дает следующий прогноз: "Чтобы сохранить лицо, фракция может исключить и этого депутата из своих рядов, но это будет формально, а де-факто Тищенко будет голосовать, как ему укажут на Банковой".
Напомним, на онлайн-заседании "слуги" обсудили кандидата на пост Минэнерго. "Комментарии" выяснили, что происходит и возможен ли уход Витренко и приход Галущенко.
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