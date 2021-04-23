Скандал в «Слуге народа»: могут ли Тищенко и Шевченко выгнать из фракции

У Зеленского есть замечательный повод из-за действий депутатов Тищенко и Шевченко продемонстрировать стране, что он все-таки отличается от своих предшественников, которых продолжает критиковать. Так можно публично не только осудить действия депутатов правящей партии, но и очистить партию и Верховную Раду от людей, которые дискредитируют не только Зеленского, действующую власть, но и в случае с Шевченко — Украину. Такое мнение высказал в блоге на портале "Комментарии" политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Слуга народа. Фото из открытых источников

Вчера, 22 апреля, "Слуга народа" вечером собралась на онлайн-заседание. В частности оно было посвящено обсуждению поведения народных депутатов Евгения Шевченко и Николай Тищенко.

"О Николае Тищенко знают наверняка уже все украинцы, ведь он не дает о себе забывать, что своими комментариями и заявлениями, так и конкретными действиями начиная от знаменитого известного ресторана "Велюр" до "интеллигентного" поведения в Окружной избирательной комиссии на 87-м округе Ивано -Франкивщины", — пишет эксперт.

По словам эксперта, фракция будто обсудила поведение Тищенко и решила, что он должен заплатить максимальный штраф за нарушение карантина.

"Логика просто замечательная, если у кого есть деньги, он относится к власти, то имеет право нарушать, но платить штрафы", — отмечает Бала.

По его мнению, СБУ должно поинтересоваться, почему и с какой целью народный депутат Шевченко ездил в Беларусь и встретился с Лукашенко, которого действующая власть не признает президентом, и который является союзником главы страны-агрессора Путина.

Тогда как политический эксперт Владимир Манько в своем блоге на портале "Комментарии" пишет, что якобы вояж депутата Шевченко в Беларусь мог быть согласован с Офисом президента. Отметим, что в СН отрицают это. По информации эксперта, цель — утрясти все вопросы о провале операции по вагнеровцам.

"По информации от Романа Бессмертного, задержание российских боевиков в Минске не могло состояться без ведома Лукашенко. И это логично, потому что он является диктатором и контролирует все, прежде всего своих силовиков и спецслужбистов. Бессмертный утверждает, что переговоры с Лукашенко велись с Банковой, вот только неизвестно пока кем — Зеленским или Ермаком", — сообщил Манько.

Эксперт считает, что в свете расследования от Bellingcat просто необходимо согласовать с главой Беларуси все позиции, чтобы не было разночтений. Но непосредственно Зеленский или Ермак никак не могут поехать в Минск.

"Шевченко выбран как наиболее пророссийский депутат от "Слуги". А чтобы подобных предположений не возникало, они даже могут его исключить из фракции", — прогнозирует Манько.

Что касается вечеринки Тищенко, то эксперт дает следующий прогноз: "Чтобы сохранить лицо, фракция может исключить и этого депутата из своих рядов, но это будет формально, а де-факто Тищенко будет голосовать, как ему укажут на Банковой".

Напомним, на онлайн-заседании "слуги" обсудили кандидата на пост Минэнерго. "Комментарии" выяснили, что происходит и возможен ли уход Витренко и приход Галущенко.

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