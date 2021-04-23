«Охота» на Коломойского: что предвещают обыски по делу Центрэнерго

Вечером 22 апреля сотрудники СБУ обыскивали бизнес-центр Millenium в центре Киева. В этом здании размещается и офис олигарха Игоря Коломойского. Известно, что следственные действия проходили в рамках дела о растрате имущества ПАО "Центрэнерго" на сумму почти 225 миллионов гривен. "Комментарии" спросили экспертов, можно ли говорить, что украинская власть в рамках деолигархизации начала условную "охоту" на Коломойского, находящегося под американскими санкциями.

Коломойский. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Для Зеленского это серьезный политический риск, учитывая объёмы влияния Коломойского на политику"

Политтехнолог Олег Постернак называет возможное уголовное преследование ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского) эпической темой. Хотя бы потому, что серьезным образом на это замахнуться не смогли ни Ющенко, ни Янукович, ни Порошенко.

"Безусловно для Зеленского это серьёзный политический риск, учитывая объёмы влияния Коломойского на политику, Раду, Кабмин, партии. Если вся эта олигархическая машина будет обрушена против шестого президента, это станет маркером того, что за олигарха взялись серьезно. Пока такого не наблюдается, а значит Коломойский надеется договориться и пропетлять", — рассуждает Олег Постернак.

По мнению политтехнолога, на данный момент украинской власти удается показывать определенные публичные действия в отношении деолигархизации.

"Но они все промежуточные, несистемные и осторожные, — считает Олег Постернак. — Однако, при этом являются серьезными предупреждениями и возможным прологом к финальному удару по ИВК".

"Коломойский — не первая ласточка"

По мнению политолога Петра Охотина, обысками, связанными с Центрэнерго (к которому имели и, вероятно, имеют отношение люди Коломойского), президент Зеленский показывает, что вопрос об олигархах стоит остро.

"По моему мнению, сейчас всем крупным бизнесменам, которые хотят влиять на политику, стоит задуматься. Коломойский — не первая ласточка. Вспомните, как бежали Жеваго и Бахматюк. Вспомните санкции против Медведчука. Да, по Коломойскому бьют санкции США. Но давайте говорить откровенно — вокруг Центрэнерго конфликт развивается давно. И, скорее всего, Игорю Валерьевичу уже очень открыто намекают о том, что с эпохой жадности нужно заканчивать", — считает Петр Охотин.

Он считает, что в этой ситуации дела против Коломойского в США, санкции против него от новой американской администрации — неопровержимый аргумент, который усиливает позиции президента Украины в наступлении на олигарха.

Напомним, эксперты оценили шансы на принятие законопроекта о статусе олигархов, который был инициирован с подачи президента Украины Владимира Зеленского.

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