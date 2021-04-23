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Главная Новости Политика внутренняя политика Венедиктова заявила, что Медведчука скоро могут посадить
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Венедиктова заявила, что Медведчука скоро могут посадить

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что существуют перспективы посадки Виктора Медведчука

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что сегодня существуют перспективы притягивая к уголовной ответственности нардепа и кума Путина Виктора Медведчука, против которого были введены санкции СНБО. Об этом она сообщила в эфире программы "Право на владу".

Венедиктова заявила, что Медведчука скоро могут посадить

Виктор Медведчук. Фото: Liga

По ее словам, следствие по делу Медведчука на сегодняшний день находится в работе правоохранителей, а поэтому существует перспектива, что он будет привлечен к ответственности. Она отметила, что видит перспективу для возможной посадки Медведчука, когда ей задали вопрос, понесет ли он какое-нибудь наказание. 

Венедиктова отметила, что правоохранители активно работают над делом Медведчука, а следствие продолжается системно и согласованно.

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых были каналы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли Виктора Медведчука.

Зеленский обвинил каналы в финансировании из России и работе против национальной безопасности, а министр культуры Александр Ткаченко назвал их деятельность информационным терроризмом.  

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая поставляет топливо боевикам на оккупированном Донбассе. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, может ли Украина расслабиться после отвода российских войск от границы.

Читайте также, кто из нардепов получил подозрение от ОГПУ. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1TYYuiWwxDE
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