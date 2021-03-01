Партия «Слуга народа» осталась без госфинансирования: что кроется за решением НАПК

Сегодня, 1 марта, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что установило признаки нарушения в порядке представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Особый резонанс вызывало решение НАПК остановить из-за выявленных нарушений госфинансирование партии "Слуга народа", на что в данной политсиле уже отреагировали. Насколько обоснованы решения НАПК? Что может быть дальше? Портал "Комментарии" разбирался в ситуации с экспертами.

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"В "Слуге народа" будут опротестовывать такое решение — и бороться за госфинансирование"

Эксперт в Украинском институте политики, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что пока сложно сказать, была ли коррупция при финансировании СН. Или речь просто о непреднамеренном нарушении определенных процедур.

"Думаю, всё прояснится, когда станет понятно, на каком основании вынесены те или иные претензии, когда пройдет более тщательная проверка со стороны НАПК. В любом случае, в "Слуге народа" будут опротестовывать такое решение — и бороться за госфинансирование", — прогнозирует Владимир Воля.

Он сомневается, что в деле замешана политика, желание насолить пропрезидентской партии.

"Скорее всего, в "Слуге народа", действительно, могли предпринять какие-то действия, какие-то схемы финансирования, которые могли оказаться с точки зрения законодательства неоднозначными. Так что точно будет более тщательная проверка, после которой станет ясно, следует ли говорить о коррупции", — резюмирует Владимир Воля.

"Те претензии, которые выдвигаются, порой выглядят как набивание статистики с целью показать результативность"

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA" и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко подчеркивает, что в феврале к ее политсиле также были претензии у НАПК. Так что ситуацию она знает изнутри. И не считает некоторые из замечаний обоснованными.

"К нам, к примеру, были претензии что в отчете НАПК мы не обозначили, что домен и хостинг сайта вебсайта, который делался еще до того, как мы стали партией (тогда были ОО), передан партии. Вопрос домена – это всего 312 грн. Партия стала партией в августе, так что речь и вовсе о сумме менее чем 200 грн. Тем не менее, это считается нарушением, т.к. партия пользуется сайтом и это надо фиксировать в отчетах", — отмечает Екатерина Одарченко.

Фиксировать нужно и безоплатную помощь. С чем тоже возникают проблемы.

"Работа юриста, который является членом партии — это безоплатная помощь или мы должны просчитать? Еще пример — я нахожусь в офисе, который принадлежит члену партии. Мало заявить это, нужно еще посчитать рыночную стоимость аренды. Критерии такой стоимости — объявления в Интернете. Как видите, критерии и претензии весьма размыты, — говорит Екатерина Одарченко. – Те претензии, которые выдвигаются, порой выглядят как набивание статистики с целью показать результативность. При этом на сайте НАПК "нарушителей" называют без подробностей сути претензий к ним. И это негативно влияет на репутацию партий".

Напомним, в Раде для нардепов ввели новое правило. Все ради борьбы с кнопкодавством.

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