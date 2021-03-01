Партия «Слуга народа» осталась без госфинансирования: что кроется за решением НАПК

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Таисия Ерохина
Сегодня, 1 марта, Национальное агентство по
вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что установило
признаки нарушения в порядке представления финансового отчета партии об
имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах
11 политических партий. Особый резонанс вызывало решение НАПК остановить из-за
выявленных нарушений госфинансирование партии "Слуга народа", на что в данной
политсиле уже
отреагировали. Насколько обоснованы решения НАПК? Что может быть дальше?
Портал "Комментарии" разбирался в ситуации с экспертами.
Фото из открытых источников
Эксперт в Украинском институте политики,
магистр государственного управления Владимир Воля считает, что пока сложно
сказать, была ли коррупция при финансировании СН. Или речь просто о
непреднамеренном нарушении определенных процедур.
"Думаю, всё прояснится, когда станет понятно,
на каком основании вынесены те или иные претензии, когда пройдет более
тщательная проверка со стороны НАПК. В любом случае, в "Слуге народа" будут
опротестовывать такое решение — и бороться за госфинансирование", —
прогнозирует Владимир Воля.
Он сомневается, что в деле замешана политика,
желание насолить пропрезидентской партии.
"Скорее всего, в "Слуге народа",
действительно, могли предпринять какие-то действия, какие-то схемы
финансирования, которые могли оказаться с точки зрения законодательства
неоднозначными. Так что точно будет более тщательная проверка, после которой
станет ясно, следует ли говорить о коррупции", — резюмирует Владимир Воля.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава
Института демократии и развития "PolitA" и партии "Национальная
платформа" Екатерина Одарченко подчеркивает, что в феврале к ее политсиле также
были претензии у НАПК. Так что ситуацию она знает изнутри. И не считает
некоторые из замечаний обоснованными.
"К нам, к примеру, были претензии что в отчете
НАПК мы не обозначили, что домен и хостинг сайта вебсайта, который делался еще
до того, как мы стали партией (тогда были ОО), передан партии. Вопрос домена –
это всего 312 грн. Партия стала партией в августе, так что речь и вовсе о сумме
менее чем 200 грн. Тем не менее, это считается нарушением, т.к. партия
пользуется сайтом и это надо фиксировать в отчетах", — отмечает Екатерина
Одарченко.
Фиксировать нужно и безоплатную помощь. С чем
тоже возникают проблемы.
"Работа юриста, который является членом партии
— это безоплатная помощь или мы должны просчитать? Еще пример — я нахожусь в
офисе, который принадлежит члену партии. Мало заявить это, нужно еще посчитать
рыночную стоимость аренды. Критерии такой стоимости — объявления в Интернете.
Как видите, критерии и претензии весьма размыты, — говорит Екатерина Одарченко.
– Те претензии, которые выдвигаются, порой выглядят как набивание статистики с
целью показать результативность. При этом на сайте НАПК "нарушителей" называют
без подробностей сути претензий к ним. И это негативно влияет на репутацию партий".
Напомним, в
Раде для нардепов ввели новое правило. Все ради борьбы с кнопкодавством.
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