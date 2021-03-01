Конец эпохи кнопкодавства в Раде: для нардепов ввели новое правило

В Верховной Раде Украины решили активнее бороться с кнопкодавством. Поэтому правила голосования нардепов меняются. Отныне в парламенте народные депутаты будут голосовать с помощью сенсорных кнопок, а еще уже скоро там появятся камеры видеонаблюдения. Об этом во время работы ВРУ сегодня, 1 марта, рассказал спикер Дмитрий Разумков.

Фото из открытых источников

Так, вводится в действие система сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Предполагается, что такой шаг снимет вопрос привязки карточки нардепа к месту. Сенсорная кнопка, по словам Разумкова, делает невозможным голосование из разных мест. Заработать система должна со следующей пленарной недели.

Кроме того, вскоре должны установить камеры видеонаблюдения.

Нардепы преимущественно реагируют на такие новинки положительно.

Нардеп Виктория Кинзбурская написала в своем Telegram-канале: "Не прошло и двух лет, как в Раде включили сенсорную кнопку для голосования. Теперь при голосовании будут задействованы обе руки. Конец эпохи кнопкодавства".

Как отметил у себя в Telegram-канале Даниил Гетманцев, смысл нововведения в том, что нардепы будут голосовать обеими руками. Голосовать так будут уже со 2 марта.

"Вводим сенсорную кнопку для голосования с завтрашнего дня. Голосуем двумя руками", — говорится в сообщении Гетманцева.

Напомним, столичный мэр Виталий Кличко продемонстрировал председателю парламента Дмитрию Разумкова, как работает в Киевсовете система голосования "Рада-4", которая полностью исключает вариант кнопкодавства. Спикер Верховной рады лично испытал принципы работы системы "Рада-4", которой пользуются в Киевсовете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!