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Главная Новости Политика Скандалы НАПК остановило госфинансирование «Слуги народа»: появилась реакции партии
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НАПК остановило госфинансирование «Слуги народа»: появилась реакции партии

Председатель партии сделал заявление

сегодня, 17:15
Автор:

Таисия Ерохина

Национальное агентство по предупреждению коррупции сегодня, 1 марта, назвало 11 партий-нарушителей. Среди которых и партия "Слуга народа" (СН) — ей остановили государственное финансирование. Председатель политсилы Александр Корниенко заявил, что партия выясняет основания для такого решения и проводит анализ замечаний со стороны НАПК.

НАПК остановило госфинансирование «Слуги народа»: появилась реакции партии

Фото из открытых источников

Председатель СН надеется, что финансирование восстановят как только партия предоставит необходимые объяснения, а также устранит возможные нарушения в отчетной документации.

"Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете финансирование будет возобновлено", — говорится в заявлении Корниенко.

Отметим, ответственность за нарушения, о которых заявило НАПК, предусмотрена по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Что касается "Слуги народа", то в НАПК заметили признаки уголовных преступлений по ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УКУ (в отчетах за два отчетных периода).

Кроме "слуг" среди нарушителей оказались еще десять политических сил. В частности, "Конгресс украинских националистов", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Движение новых сил Михаила Саакашвили", "ВО "Свобода" и другие.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Верховной Раде Украины решили активнее бороться с кнопкодавством. Поэтому правила голосования нардепов меняются. Отныне в парламенте народные депутаты будут голосовать с помощью сенсорных кнопок, а еще уже скоро там появятся камеры видеонаблюдения. Нардепы объяснили, в чем смысл таких нововведений и когда новая система начнет работать.


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Источник: https://sluga-narodu.com/oleksandr-korniienko-prokomentuvav-pryzupynennia-derzhfinansuvannia-sluhy-narodu/
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comments

Обусуждения

Ирина

сегодня, 17:47

Правильно ! А то они воруют , а мы плати !! https://kosatka.media/category/blog/news/otmena-lgot-na-elektroenergiyu-kak-poluchit-subsidiyu-i-chto-delayut-goroda-v-30-km-zonah-aes

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