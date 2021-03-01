НАПК остановило госфинансирование «Слуги народа»: появилась реакции партии

Национальное агентство по предупреждению коррупции сегодня, 1 марта, назвало 11 партий-нарушителей. Среди которых и партия "Слуга народа" (СН) — ей остановили государственное финансирование. Председатель политсилы Александр Корниенко заявил, что партия выясняет основания для такого решения и проводит анализ замечаний со стороны НАПК.

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Председатель СН надеется, что финансирование восстановят как только партия предоставит необходимые объяснения, а также устранит возможные нарушения в отчетной документации.

"Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете финансирование будет возобновлено", — говорится в заявлении Корниенко.

Отметим, ответственность за нарушения, о которых заявило НАПК, предусмотрена по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Что касается "Слуги народа", то в НАПК заметили признаки уголовных преступлений по ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УКУ (в отчетах за два отчетных периода).

Кроме "слуг" среди нарушителей оказались еще десять политических сил. В частности, "Конгресс украинских националистов", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Движение новых сил Михаила Саакашвили", "ВО "Свобода" и другие.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Верховной Раде Украины решили активнее бороться с кнопкодавством. Поэтому правила голосования нардепов меняются. Отныне в парламенте народные депутаты будут голосовать с помощью сенсорных кнопок, а еще уже скоро там появятся камеры видеонаблюдения. Нардепы объяснили, в чем смысл таких нововведений и когда новая система начнет работать.

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