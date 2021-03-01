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НАПК назвало 11 партий-нарушителей: у «Слуги народа» забрали средства

НАПК выявило ряд нарушений в отчетах партий

сегодня, 16:58
Автор:

Таисия Ерохина

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило о ряде возможных нарушений украинскими партиями, в частности они касаются финансирования. Об этом говорится в сообщении НАПК, обнародованном сегодня.

НАПК назвало 11 партий-нарушителей: у «Слуги народа» забрали средства

Фото из открытых источников

Так, признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера НАПК нашло в отчетах 11 политических партий. Сообщается, что ответственность за такое нарушение предусмотрена ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Среди вероятных нарушителей названы следующие партии:

          "Движение новых сил Михаила Саакашвили";

          "ВО "Свобода ";

          "Слуга народа";

          "Блок Вилкула "Украинская перспектива";

          "Важен каждый";

          "ВАРТА";

          "Социал-патриотическая ассамблея славян";

          "Новая демократия";

          "Гражданская сила";

          "Команда Андрея Балоги";

          "Конгресс украинских националистов".

Кроме того, заявило НАПК, в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" содержится нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП). 

Признаки уголовных правонарушений НАПК заметило в отчетах еще трех политических партий:

          "Конгресс украинских националистов" — ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ)

          "Блок Вилкула "Украинская перспектива"- ст. 159-1 УКУ;

          "Слуга народа" — ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УКУ (в отчетах за два отчетных периода).

"Соответствующие материалы НАПК направляет Национальной полиции, — говорится в сообщении. — В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа".

Напомним, в Верховной Раде Украины решили активнее бороться с кнопкодавством. Поэтому правила голосования нардепов меняются. Отныне в парламенте народные депутаты будут голосовать с помощью сенсорных кнопок, а еще уже скоро там появятся камеры видеонаблюдения.


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Источник: https://t.me/NAZK_gov_ua/633
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Обусуждения

Ирина

сегодня, 17:50

Ура ! А то устала слушать , что на льготы и субсидии денег нет Вы у себя бы их поискали! https://kosatka.media/category/blog/news/otmena-lgot-na-elektroenergiyu-kak-poluchit-subsidiyu-i-chto-delayut-goroda-v-30-km-zonah-aes

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