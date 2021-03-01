НАПК назвало 11 партий-нарушителей: у «Слуги народа» забрали средства

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило о ряде возможных нарушений украинскими партиями, в частности они касаются финансирования. Об этом говорится в сообщении НАПК, обнародованном сегодня.

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Так, признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера НАПК нашло в отчетах 11 политических партий. Сообщается, что ответственность за такое нарушение предусмотрена ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Среди вероятных нарушителей названы следующие партии:

— "Движение новых сил Михаила Саакашвили";

— "ВО "Свобода ";

— "Слуга народа";

— "Блок Вилкула "Украинская перспектива";

— "Важен каждый";

— "ВАРТА";

— "Социал-патриотическая ассамблея славян";

— "Новая демократия";

— "Гражданская сила";

— "Команда Андрея Балоги";

— "Конгресс украинских националистов".

Кроме того, заявило НАПК, в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" содержится нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП).

Признаки уголовных правонарушений НАПК заметило в отчетах еще трех политических партий:

— "Конгресс украинских националистов" — ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ)

— "Блок Вилкула "Украинская перспектива"- ст. 159-1 УКУ;

— "Слуга народа" — ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УКУ (в отчетах за два отчетных периода).

"Соответствующие материалы НАПК направляет Национальной полиции, — говорится в сообщении. — В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа".

Напомним, в Верховной Раде Украины решили активнее бороться с кнопкодавством. Поэтому правила голосования нардепов меняются. Отныне в парламенте народные депутаты будут голосовать с помощью сенсорных кнопок, а еще уже скоро там появятся камеры видеонаблюдения.

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