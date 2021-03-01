НАПК назвало 11 партий-нарушителей: у «Слуги народа» забрали средства

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило о ряде возможных нарушений украинскими партиями, в частности они касаются финансирования. Об этом говорится в сообщении НАПК, обнародованном сегодня.
Фото из открытых источников
Так, признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера НАПК нашло в отчетах 11 политических партий. Сообщается, что ответственность за такое нарушение предусмотрена ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Среди вероятных нарушителей названы следующие партии:
—
"Движение новых сил Михаила Саакашвили";
—
"ВО "Свобода ";
—
"Слуга народа";
—
"Блок Вилкула "Украинская перспектива";
—
"Важен каждый";
—
"ВАРТА";
—
"Социал-патриотическая ассамблея славян";
—
"Новая демократия";
—
"Гражданская сила";
—
"Команда Андрея Балоги";
—
"Конгресс украинских националистов".
Кроме того, заявило НАПК, в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" содержится нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП).
Признаки уголовных правонарушений НАПК заметило в отчетах еще трех политических партий:
—
"Конгресс украинских националистов" — ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ)
—
"Блок Вилкула "Украинская перспектива"- ст. 159-1 УКУ;
—
"Слуга народа" — ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УКУ (в отчетах за два отчетных периода).
Напомним, в Верховной Раде Украины решили активнее бороться с кнопкодавством. Поэтому правила голосования нардепов меняются. Отныне в парламенте народные депутаты будут голосовать с помощью сенсорных кнопок, а еще уже скоро там появятся камеры видеонаблюдения.
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Ирина
сегодня, 17:50
Ура ! А то устала слушать , что на льготы и субсидии денег нет Вы у себя бы их поискали! https://kosatka.media/category/blog/news/otmena-lgot-na-elektroenergiyu-kak-poluchit-subsidiyu-i-chto-delayut-goroda-v-30-km-zonah-aes