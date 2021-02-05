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«На ком-то шапка горит»: Мендель прокомментировала возможный импичмент Зеленского

Юлия Мендель считает подобный шаг представителей «ОПЗЖ» абсурдным

сегодня, 10:44
Автор:

Вечканова Елена

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает инициативу партии "ОПЗЖ" по объявлению импичмента Владимиру Зеленскому пропагандой и попыткой создать скандал. Такое заявление чиновница сделала на личной странице в соцсети Facebook.

«На ком-то шапка горит»: Мендель прокомментировала возможный импичмент Зеленского

Мендель считает инициативу насчет импичмента Зеленским всего лишь пиаром "ОПЗЖ". Фото: 112 канал

По мнению Мендель, представители партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", которые отстаивают заблокированные санкциями СНБО телеканалы, попыткой устроить импичмент президенту только создают пиар для себя и своего руководителя. Пресс-секретарь Зеленского не удивлена: по ее словам, наоборот — было бы странно ожидать от этой политисилы защиты национальных интересов Украины от российской пропаганды.

"Было предсказуемо, что ОПЗЖ будут пытаться спасти активы одного из соруководителей этой политической структуры. [...] Такой инициативой [импичментом — ред.] они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии", — отметила в своей публикации Юлия Мендель.

Также чиновница подчеркнула, что ранее представители "ОПЗЖ" избегали любых разговоров, а тем более принятия законов об импичменте. Документ же поддержали при президентстве Зеленского, но, как уточняет Мендель, не для того, чтобы "помочь России восстановить пропагандистские инструменты в Украине".

На все упреки о наступлении на свободу слова Юлия Мендель утверждает, что продвижение пропаганды не является частью этого процесса, тем более, если финансируется за счет государства-агрессора и компаний боевиков с оккупированных украинских территорий. По убеждению чиновницы, решение о блокировании каналов "112 Украина", "Zik" и "NewsOne" вполне оправданное, юридически правильное и поддержанное большинством украинцев. Именно поэтому инициатива импичмента Зеленскому — лишь пиар для "ОПЗЖ", не больше.

Ранее "Комментарии" сообщали, как прошла акция радикальных националистов относительно требования закрыть еще один "рупор кремлевской пропаганды" — телеканал "НАШ". Без столкновений с правоохранителями не обошлось.

Также на портале можно узнать о том, что в Верховном суде попытаются обжаловать блокировку каналов, принадлежащих Виктору Медведчуку.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215846566795364&id=1781187626
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