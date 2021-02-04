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Блокировка каналов соратника Медведчука: решение Зеленского оспаривают в Верховном суде

Верховный суд сделал заявление

сегодня, 20:03
Автор:

Таисия Ерохина

В Верховном суде обжаловано Указ Президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций к телеканалам. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook сегодня, 4 февраля.

Блокировка каналов соратника Медведчука: решение Зеленского оспаривают в Верховном суде

Указ Зеленского. Фото из открытых источников

Так, в Кассационный административный суд в составе ВС поступило два иска граждан. Они оспаривают президентский указ, которым два дня назад было введено в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Речь о персональных санкциях к владельцу ряда телеканалов Тараса Козака, деятельность которых связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 2 февраля ввел ряд санкций против украинских телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Срок санкций составляет пять лет. Ограничения предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, а также прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей. То есть отныне указанные выше каналы будут заблокированы. Добавим, что эти каналы неоднократно подвергались проверкам, в частности, за трансляцию встречи Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал ранее портал "Комментарии", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вспомнил в контексте блокировки ряда каналов, которых связывают с политиком Виктором Медведчуком, времена Второй мировой войны. Данилов резко высказался о блокировании каналов, сравнив их с фашистскими изданиями. А еще он объяснил, почему речь не идет о наступлении на свободу слова, о чем на днях заявили некоторые международные организации.


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Источник: https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/891913674916852?__cft__[0]=AZW0309JXAHH6woeAMKbp0XpxtJ2TsbpJCb2orxxLjgK80zuZbWuG1fkVfkNwEuzbqEKWhV7aWf9_VMrTBQ8cEObaqSl1XSyCf3i2s-JoxetDD-vPIRj8ewpWE0mutV63O-zNHhULI3zpF6aDLj-HyKd&__tn__=%2CO%2CP-R
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