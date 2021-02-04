Блокировка каналов соратника Медведчука: решение Зеленского оспаривают в Верховном суде

В Верховном суде обжаловано Указ Президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций к телеканалам. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook сегодня, 4 февраля.

Указ Зеленского. Фото из открытых источников

Так, в Кассационный административный суд в составе ВС поступило два иска граждан. Они оспаривают президентский указ, которым два дня назад было введено в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Речь о персональных санкциях к владельцу ряда телеканалов Тараса Козака, деятельность которых связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 2 февраля ввел ряд санкций против украинских телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Срок санкций составляет пять лет. Ограничения предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, а также прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей. То есть отныне указанные выше каналы будут заблокированы. Добавим, что эти каналы неоднократно подвергались проверкам, в частности, за трансляцию встречи Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.



Как сообщал ранее портал "Комментарии", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вспомнил в контексте блокировки ряда каналов, которых связывают с политиком Виктором Медведчуком, времена Второй мировой войны. Данилов резко высказался о блокировании каналов, сравнив их с фашистскими изданиями. А еще он объяснил, почему речь не идет о наступлении на свободу слова, о чем на днях заявили некоторые международные организации.

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