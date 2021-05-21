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Суд принял решение о мере пресечения Медведчуку

Домашний арест оппозиционного политика оспаривали и адвокаты, и прокуроры

сегодня, 18:16
Автор:

Наталья Некрасова

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") Виктор Медведчук останется под домашним арестом до 9 июля. Такое решение принял Киевский апелляционный суд.

Суд принял решение о мере пресечения Медведчуку

В ходе судебного заседания меру пресечения, которую 13 мая политику избрал Печерский районный суд Киева, оспаривали и адвокаты, и прокуроры. Обе стороны не согласны с судебным решением. О доводах стороны защиты и обвинения рассказал нардеп от фракции "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин. Он также сообщил, что депутаты фракции "ОПЗЖ подали заявления о передаче Медведчука под личное поручительство. Однако суд отказал им в этом.

"Решение апелляционного суда оспариванию не подлежит. Полный текст решения огласить в 17:00 26 мая 2021 года. Судебное заседание по этому делу закончено", — заявил судья.

Решение суда прокомментировал Медведчук. Он заявил, что применение санкций в отношении предприятий и него лично, а также закрытие действующей властью телеканалов незаконно, и это широко освещается в западной прессе. Отвечая на вопрос, повлияет ли суд на отношения между Украиной и Россией, Медведчук сказал:

"Я бы очень хотел, чтобы отношения между Украиной и Российской Федерацией были восстановлены. Я неоднократно приводил примеры в своих публичных заявлениях и комментариях о том, что сегодня развитие экономики во многом зависит от восстановления нормальных торгово-экономических отношений с РФ".

При этом политик заявил, что главным вопросом остается мир на Донбассе.

"Сегодня все хорошо понимают, особенно осознавал это господин Порошенко, когда сказал, что ключ от мира на Донбассе — в Кремле. Я с этим был согласен тогда и согласен сегодня. И мне очень бы хотелось, чтобы президент Украины, господин Зеленский, осознал, что очень нужна его встреча с Путиным, очень нужны договоренности и является крайне необходимым выполнение Минских соглашений", — заявил журналистам Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что в Украине происходят политические репрессии и незаконное преследование оппозиции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует привлечь к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе США. Он также намерен провестипереговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.


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