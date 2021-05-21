Суд принял решение о мере пресечения Медведчуку

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Наталья Некрасова
Председатель политсовета
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") Виктор
Медведчук останется под домашним арестом до 9 июля. Такое решение принял Киевский
апелляционный суд.
В ходе судебного заседания меру пресечения, которую 13 мая политику избрал Печерский районный суд Киева, оспаривали и адвокаты, и прокуроры. Обе стороны не согласны с судебным решением. О доводах стороны защиты и обвинения рассказал нардеп от фракции "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин. Он также сообщил, что депутаты фракции "ОПЗЖ подали заявления о передаче Медведчука под личное поручительство. Однако суд отказал им в этом.
Решение суда прокомментировал Медведчук. Он заявил, что применение санкций в отношении предприятий и него лично, а также закрытие действующей властью телеканалов незаконно, и это широко освещается в западной прессе. Отвечая на вопрос, повлияет ли суд на отношения между Украиной и Россией, Медведчук сказал:
При этом политик заявил, что главным вопросом остается мир на Донбассе.
Ранее Медведчук заявил, что в Украине происходят политические репрессии и незаконное преследование оппозиции.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует привлечь к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе США. Он также намерен провестипереговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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