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Порошенко не явился на допрос по делу Медведчука: что дальше

Служба безопасности Украины вызвала народного депутата Петра Порошенко на допрос по делу оппозиционного политика Виктора Медведчука

сегодня, 12:39
Автор:

Наталья Некрасова

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос по делу нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Порошенко не явился на допрос по делу Медведчука: что дальше

Петр Порошенко. Фото: ОП

Порошенко вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному производству по подозрению Медведчука и Козака в государственной измене и нарушении законов войны, однако он не явился. Для изучения обстоятельств уголовного производства следователи повторно вызвали Порошенко на допрос 31 мая. В СБУ также обнародовали повестку о вызове на допрос Порошенко. Подписи, что он ее получил, на документе нет.

Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Сам Порошенко вместо того, чтобы появиться на допрос в СБУ, отправился в путешествие "на встречу солнцу". Политик обнародовал фотографию, на которой он и нардеп Ирина Геращенко путешествуют поездом.

21 мая Киевский апелляционный суд принял решение оставить Медведчука под домашним арестом до 9 июля. Во время судебного заседания меру пресечения, которую 13 мая политику избрал Печерский районный суд Киева, оспаривали адвокаты и прокуроры. Обе стороны не согласны с судебным решением.

Народный депутат Тарас Козак покинул Украину 24 февраля. Он вылетел в Беларусь самолетом белорусского олигарха, против которого из-за близости к режиму Александра Лукашенко Евросоюз ввел санкции.

Ранее против Козака президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции. Была заблокирована деятельность телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK. Впоследствии персональные санкции были введены против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

Эксперты рассказали "Комментариям", как дело Виктора Медведчука и Тараса Козака может отразиться на пятом президенте Украины Петре Порошенко.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/petro-poroshenko-ne-ziavyvsia-na-dopyt-v-sbu-u-spravi-kozakamedvedchuka-yoho-vyklykaiut-povtorno
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