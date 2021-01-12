КСУ объявил реальную стоимость отдыха Тупицкого

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Вечканова Елена
В Конституционном Суде Украины опровергли информацию о
слишком дорогостоящем отдыхе Александра Тупицкого. Соответствующая информация подана
отделом коммуникаций КСУ и правового мониторинга на официальном сайте
организации.
В КСУ "оправдали" отдых Тупицкого в Дубай. Коллаж "Комментариев" — автор Дмитрий Романюк
Как сообщается в материалах, глава суда Александр Тупицкий
в Дубай проводил ежегодный отпуск. Всего судья использовал четыре дня законного
отдыха — 6 и 11-13 января. Все это удовольствие обошлось семье Тупицкого в
сумму 242166,43 грн. — именно столько было заплачено туроператору.
Таким образом госструктура пытается доказать, что все предыдущие
заявления расследователей о проживании Тупицкого с семьей в королевской вилле за
10000 евро в сутки — неправдивы.
Впрочем, потраченная на отдых сумма все равно
внушительная. Хотя, все по той же информации пресс-отдела, она спокойно "гасится"
официальными доходами Тупицкого за декабрь 2020 года. К слову, жалованье главы
КСУ за последний месяц прошлого года составило 433538,60 грн.
Интересно, что во время импровизированного интервью за завтраком с представителем одного из СМИ, Александр Тупицкий предложил продолжить встречу на территории Украины. Но уже сегодня, 12 января, представители КСУ утверждают, что судья "предоставил исчерпывающую информацию по этому поводу и дальнейшее общение прекращает".
К слову, стоит отметить, что в заявлении суда Тупицкий также
опровергает любые свои связи во время отдыха с криминальными авторитетами из
России и Украины.
Изначальные детали скандала, а также фотографии людей, с которыми Александр Тупицкий встречался в Дубай, "Комментарии" уже публиковали раньше,
Также на портале можно узнать, чем может закончиться противостояние украинской власти и Конституционного Суда.
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