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КСУ объявил реальную стоимость отдыха Тупицкого

По информации КСУ, отдых в Дубай обошелся главному судье в практически четверть миллиона гривен

сегодня, 14:20
Автор:

Вечканова Елена

В Конституционном Суде Украины опровергли информацию о слишком дорогостоящем отдыхе Александра Тупицкого. Соответствующая информация подана отделом коммуникаций КСУ и правового мониторинга на официальном сайте организации.

КСУ объявил реальную стоимость отдыха Тупицкого

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Как сообщается в материалах, глава суда Александр Тупицкий в Дубай проводил ежегодный отпуск. Всего судья использовал четыре дня законного отдыха — 6 и 11-13 января. Все это удовольствие обошлось семье Тупицкого в сумму 242166,43 грн. — именно столько было заплачено туроператору.

"В стоимость тура включены авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страховка и стоимость туристического обслуживание", — информируют в КСУ.

КСУ объявил реальную стоимость отдыха Тупицкого - фото 2

Таким образом госструктура пытается доказать, что все предыдущие заявления расследователей о проживании Тупицкого с семьей в королевской вилле за 10000 евро в сутки — неправдивы.  

Впрочем, потраченная на отдых сумма все равно внушительная. Хотя, все по той же информации пресс-отдела, она спокойно "гасится" официальными доходами Тупицкого за декабрь 2020 года. К слову, жалованье главы КСУ за последний месяц прошлого года составило 433538,60 грн.

Интересно, что во время импровизированного интервью за завтраком с представителем одного из СМИ, Александр Тупицкий предложил продолжить встречу на территории Украины. Но уже сегодня, 12 января, представители КСУ утверждают, что судья "предоставил исчерпывающую информацию по этому поводу и дальнейшее общение прекращает".

К слову, стоит отметить, что в заявлении суда Тупицкий также опровергает любые свои связи во время отдыха с криминальными авторитетами из России и Украины.

"В случае опубликования персональных данных указанных личностей, они могут самостоятельно воспользоваться своим правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации, а также опровержения недостоверной информации", — подчеркивают в заявлении.

Изначальные детали скандала, а также фотографии людей, с которыми Александр Тупицкий встречался в Дубай, "Комментарии" уже публиковали раньше,

Также на портале можно узнать, чем может закончиться противостояние украинской власти и Конституционного Суда.


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Источник: https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1305083106559070
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